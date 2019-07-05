SE LIGA

Festival LGBT abre inscrições para apresentações artísticas em Vitória

O Festival Lacração terá apresentações apenas de artistas LGBT+ e acontecerá entre os dias 28 e 31 de agosto, no Mucane

Publicado em 5 de julho de 2019 às 17:46 - Atualizado há 6 anos

Mucane - Museu Capixaba do Negro Crédito: Elizabeth Nader / Divulgação

A primeira edição do Festival Lacração - Arte e Cultura LGBT de Vitória, está com as inscrições abertas para apresentações culturais. O festival, que tem como o foco o público LGBT+ e abordará variadas expressões artísticas, será no Museu Capixaba do Negro (Mucane) entre os dias 28 e 31 de agosto. Os artistas interessados, que deverão ser LGBT+, têm até o próximo dia 17 para se inscrever no link.

O Festival Lacração, que foi contemplado pelo edital do Funcultura, através da Secretaria de Estado da Cultura do Espírito Santo, surgiu a partir de um ajuntamento de coletivos LGBT+ da cidade, que já promoviam encontros com caráter similar ao do festival. "Decidimos nos inscrever no edital de diversidade para darmos mais dignidade para os artistas participantes", explica Geovanni Lima, Coordenador Geral do projeto.

Para ele, o festival é importante para o público num momento que a população LGBT+ sofre perseguição, mesmo havendo vitórias, como a criminalização da homofobia pelo Supremo Tribunal Federal (STF). "[o festival] sobretudo vem de uma necessidade de discussão de nós sobre nós mesmos", argumenta.

O edital de convocação está disponível no site do festival e prevê as modalidades de performance presencial, com até oito selecionados; performance musical/sonora, com até três selecionados; videoperformances, com até 10 selecionados; e oficinas de formação, com até quatro selecionados. Os convocados receberão ajuda de custo, que varia entre R$ 300 e R$ 500, dependendo da origem do artista. A organização divulgará o resultado final até o dia 24 de julho, também pelo site do evento.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta