Festival em Pedra Azul promete música, culinária e preservação do meio ambiente

Alceu Valença e André Prando são as atrações musicais do evento, que acontece de quinta (24) a domingo (27)

Publicado em 21 de outubro de 2019 às 08:24 - Atualizado há 6 anos

Alceu Valença: shows prometem forró de raiz e muito bate-coxa Crédito: Antônio Melcop

Em uma festa que une sustentabilidade, cultura, culinária e preservação do meio ambiente, Domingos Martins recebe o Festival Ambiental e Cultural das Montanhas Capixabas, que, em sua primeira edição, acontece no distrito de Pedra Azul, de quinta (24) a domingo (27). O melhor é que a programação é totalmente gratuita.

As festividades acontecem no coração da Mata Atlântica capixaba. A abertura, por exemplo, rola na Reserva Ambiental Águia Branca, uma área protegida com 2225 hectares. Já a Vila de São Paulinho, que fica localizada no km 9 da rota turística Caminho das Flores (rodovia ES-164), recebe os shows musicais. Entre os convidados, o capixaba André Prando e o pernambucano Alceu Valença, que, recentemente, animou o "Exagerado Show", que aconteceu no Pavilhão de Carapina, na Serra.

A apresentação acontece no sábado (26), a partir das 19 horas. Alceu leva para Pedra Azul o seu “Estação da Luz”, em que apresenta grandes sucessos, como “Anunciação” (que caiu nas graças das torcidas de futebol) e "Belle de Jour". André Prando, por sua vez, mostra o som que conquistou o público no último Rock in Rio, em apresentação baseada no repertório de seu novo álbum, “Voador”.

Show de André Prando no Viradão Vitória 2019 Crédito: Ricardo Medeiros

FOLIA

Em entrevista recente ao Divirta-se, Alceu Valença deu uma palhinha sobre a apresentação em Domingos Martins. Os fãs do forrozeiro podem esperar uma noite nostálgica, marcada por clássicos, como “Cabelo no Pente”, “Táxi Lunar” e “Coração Bobo”. Além disso, no set list, Valença reserva uma homenagem especial (e sentimental) aos mestres do gênero, Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro.

“Me apresentar no Espírito Santo é sempre uma reinvenção. O Estado sempre foi um dos principais polos do chamado forró universitário no final dos anos 1990 e permanece como um dos locais mais importantes para o gênero fora do Nordeste”, explana o artista, atual queridinho do público jovem, especialmente nas redes socais.

“Hoje, o forró ganhou muitos adeptos e há festivais dedicados ao gênero em diversos países: Portugal, EUA, Canadá, Alemanha, Espanha, até na Rússia. Mas o Espírito Santo talvez seja o grande vetor do gênero, no que ele tem de mais verdadeiro, na essência das raízes que o constituem. Forró de verdade tem que ter sanfona, zabumba e triângulo”, complementa.

E quais músicas dos mestres Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro serão rememoradas? “Tem várias, mas tenho um carinho especial por 'Xote das Meninas', 'Baião', 'Vem Morena', 'Pagode Russo', 'Sabiá' e 'O Canto da Ema'”, enumera.

Festival Ambiental e Cultural das Montanhas Capixabas - Edição Especial Pedra Azul

Quando: de quinta (24) a domingo (27), em vários pontos de Pedra Azul

de quinta (24) a domingo (27), em vários pontos de Pedra Azul Quanto: entrada franca

entrada franca Informações: www.festivaldasmontanhas.com

Programação

Sexta (25) - Quadrado

18h: Feira orgânica e artesanal

19: Música ao vivo com Gustavo Vervloet

Sábado (26)- Reserva Águia Branca

8h: Yoga ao ar livre

Sábado (26) - Quadrado

8h: Feira Orgânica



10h: Música: Sophia Marins - The Voice Kids

15h: Intervenção Circense com Peps Cividans

Sábado (26) - Fjordland

15h: Fórum da Água e Agricultura Sustentável

Sábado (26) - São Paulinho

18h às 22: Fook Park

18h: DJ Zappie

Show de André Prando

Gruppo Folkloristico Pietra Azzurra



Show de Alceu Valença

Domingo (27) - Quadrado

8h: Feira orgânica e artesanal

10h: teatro, com "O Jogo do Lixo - ou - O Jogo da Reciclagem", com o grupo HB de Teatro

Domingo (27) - São Paulinho

13h às 21h - Food Park

13h: dança - Sempre Avanti 26

13h30: coral - Sol da manhã 45



14h: dança - Blütenblätter Tal

15h: música - Maria Eduarda Delpupo

15h30 - Dança - Bergfreunde

16h30 - Música -Trio Strada Moda de Viola

17h: Dança - Hügelmänner Plattler

17h30: música - DJ Zappie

18h: música - AMMOR - A Maravilhosa e Mágica Orquestra de Rua

