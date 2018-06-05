Festival de Itaúnas tem 2 bandas do ES classificadas; veja programação

Festival Nacional Forró de Itaúnas (Fenfit) Crédito: Reprodução/Facebook Fenfit

A 18ª Edição do Festival Nacional Forró de Itaúnas (Fenfit) ainda busca o reconhecimento do gênero como um patrimônio da humanidade. Neste ano, o evento provavelmente vai conseguir a presença de um fórum brasileiro de forró que ajudará com o título e, para isso, conta com bandas de dez Estados participando do concurso que premiará inúmeros músicos. Dentre os selecionados, estão dois grupos do Espírito Santo, que se apresentarão durante a festa, que acontece no bar Forró de Itaúnas entre os dias 14 e 21 de julho. Ao todo, o evento reunirá 60 shows nas oito noites.

Caravana, a primeira banda, será o último conjunto a se apresentar no dia 16. Já o Trio Clandestino vai embalar o dia 18, última noite de shows das classificadas. Dos 24 grupos, três serão selecionados para a premiação de primeiro, segunda e terceiro lugar e todas podem concorrer às premiações individuais, que avaliam um aspecto de cada músico. Para as individuais, o prêmio passou de R$ 500, da última edição, para R$ 1.000, em 2018.

FESTA ANTECIPADA

Breno Bricio é o responsável pelo acordeon da Caravana e conta que ficou surpreso quando viu que estava classificado para as apresentações. Formada oficialmente há cerca de três meses, a banda é composta por cinco integrantes que vão começar a festa com um show inédito em um bar do Centro, em Vitória.

"No próximo dia 15, já vamos nos apresentar em Vitória para um aquecimento para o grande dia. Todos nós ficamos muito felizes, porque é difícil se classificar para esse festival", dispara ele, que tentou entrar no evento pela primeira vez neste ano.

Ele, Marcos Boell (triângulo), Diogo Broetto (violão e voz), Rafael Azevedo (zabumba e voz) e William Amaral (contra-baixo) acabam de chegar de uma turnê que fizeram pela Europa. "Passamos por Portugal, França, Alemanha... A gente sempre teve esse sonho e vimos que no exterior essa cultura do pé de serra é extremamente forte", avalia.

Agora, os músicos esperam a oportunidade de se apresentarem no festival e ganharem o reconhecimento. "Nós sabemos que muita gente de fora vem a Itaúnas nessa época e também sabemos que eles chegam com os convites na mão para chamar o pessoal daqui para fora. É o que queremos", pondera.

ESTRANGEIROS

Organizadora do festival desde a primeira edição, Juliana Oliveira Matos completa que realmente muitos estrangeiros valorizam o pé de serra e até desmistificam a ideia de que o gênero é só para gente da terceira idade. "Neste ano, só uma excursão, vai trazer 40 europeus para o festival, que já até confirmaram com a gente na última semana. Essa ideia de que pé de serra é só para gente mais velha também cai por terra aqui no festival, onde o público maior é jovem", conclui.

Ela enxerga que o evento é uma das melhores formas de manter o forró vivo na cultura dos capixabas e dos visitantes, que já são maioria no evento. "Nós recebemos muita gente de todos os Estados e muita gente de fora do país. Agora, as inscrições das bandas também são, em grande parte, de outros locais que não o Espírito Santo", avalia.

Por outro lado, entende que, por ser um palco para novos talentos, uma hora as bandas se esgotam. "Muitos dos grupos do gênero que são do Estado já passaram pelo festival, então realmente não tem para onde correr nesse sentido", diz.

Ainda assim, cresce o interesse pelo festival de todos os lados. "Ano passado foi uma banda capixaba e bandas de outros oito estados. Em 2018, já são duas capixabas e grupos de outros dez estados. Todos os anos têm mais pessoas querendo participar, tanto como banda quanto como espectador", garante, justificando que na primeira edição o evento recebeu pouco mais de 200 visitantes.

Atualmente, esse número supera as 1,8 mil pessoas por noite, além da lotação máxima do bar que sedia o festival na última noite, que é de 2,7 mil. "Isso mostra que quem vem a Itaúnas em julho está interessada no festival. Nesse ponto do ano, já é difícil encontrar vaga em hotel por aqui. A gente marcou nessa data até para melhorar o turismo na vila nesses meses pós-verão", esclarece.

Juliana afirma que Itaúnas sempre foi muito frequentada em dezembro e janeiro, mas que no restante dos meses ficava bastante vazia. "Com o passar dos anos, o festival virou o segundo réveillon de Itaúnas", dispara. E, além de comemorar o sucesso de todas essas edições, a organizadora do Fenfit enxerga muitos obstáculos a serem vencidos: "Desta vez estamos tentando mobilizar um fórum nacional de forró para tornar o gênero daqui patrimônio da humanidade".

PROGRAMAÇÃO

Sábado (14)

Genival Lacerda - PB

Bernardete França -SP

Fabiano Santana - MG

Nando Nogueira - BA

Erick Souza - SE

Nos intervalos: DJ Fabrício Bravim - ES

Domingo (15)

Show com Vital Farias - PB

1ª Classificatória com 6 bandas concorrentes:

Trio Malaquias  SP

Música: É de levantar o pó

Cainã Araujo  BA

Música: Aqui Pertinho

Glauber Santos - SE

Música: Coração Sonhador

Marcio Dedéu  SP

Música: Logo Passa

Pirão Catarina  SC

Música: Vento, VC e o Mar

Forró Gente da Serra  PB

Música: Cego de Amor

Show com Tiziu do Araripe - SP

Show com Trio Borogodó - SP

Show com Trio Cristalino - SP

Nos intervalos: DJ Fabrício Bravim - ES

Segunda (16)

Show com Dorgival Dantas - RN

2ª Classificatória com 06 bandas concorrentes:

Forró kizumba  BA

Música: Vem me amar

Trio Faiscada -SP

Música: De castelo do Piaui

Balança Eu  SE

Música: Caminho do Forró

Trio Magujé  PR

Música: Lua de Islã

Banda Croatá- SP

Música: Tão Pouco

Caravana- ES

Música: Ai de Mim

Show com Trio Sabiá - SP

Show com Trio Alvorada - SP

Show com Fogumano - ES

Nos intervalos: DJ Fabrício Bravim - ES

Terça-feira (17)

Show com Trio Marimbondo - AL

3ª Classificatória com 06 bandas concorrentes:

Laís Marques e Arrumadinho de Menina - BA

Música: Perdoa

Quarteto Pé de Cabra  SC

Música: Sonhos e Conquistas

Robson do Rojão  SE

Música: Dona Sinhá

Maria Lua  SP

Música: Festa no Sertão

Trio Mestre Lua  DF

Música: Quando te Ver

Trio Rosa e Carvão  RJ

Música: Sertão

Show com Benício Guimaraes - AL

Show com o Projeto Forródaqui - Roda de Forró do RJ com Mariana Mello, Cris Mourão, Marcelo Mimoso, Moisés Marques, Nandinho Barros e Beto Lemos.

Nos intervalos: DJ Messias - RJ

Quarta-feira (18)

Show com Trio Dona Zéfa - SP

4ª Classificatória com 06 bandas concorrentes:

Marcos de Almeida  BA

Música: Lembranças do Amor

Dilsinho Medeiros  PB

Música: No relento

Trio Kabeça Fria  SP

Música: Um Abraço Carente

Trio Clandestino  ES

Música: Forró da Alegria

Estrela de Ouro  MG

Música: Nem Jagunço, nem soldado

Beto Argolo  RJ

Música: Hoje tem

Show com Mariana Aydar - SP

*Resultado dos 12 finalistas

Show com Edson Duarte - AL

Show com Trio Cristalino - SP

Nos intervalos: DJ Fabrício Bravim - ES

Quinta-feira (19)

Show com Trio Virgulino - SP

1ª Semifinal com 06 bandas concorrentes

Show com Petrúcio Amorim - PE

Show com Mestre Marron - PB

Show com Fogumano - ES

Nos intervalos: DJ Fabrício Bravim - ES

Sexta-feira (20)

Show com Lucy Alves - PB

2a Semifinal com 06 bandas concorrentes

Show com Bárbara Gréco - ES

Show com Bernadete França - SP

Show com Xaxado Novo - SP

Nos intervalos: DJ Fabrício Bravim - ES

Sábado (21)

Show com Fabiano Santana - MG

Resultado do Festival

Show com o Campeão Fenfit

Show com Os 3 do Nordeste - PB

Show com Trio Nordestino - BA

Show com Trio Xamego - SP

Show com Tiziu do Araripe - SP

Nos intervalos: DJ Fabrício Bravim - ES

SERVIÇO

18º Festival Nacional Forró de Itaúnas (Fenfit)

Quando: 14 a 21 de julho, a partir das 22h

Onde: Bar Forró (Centro de Itaúnas)

Ingressos: dias 14, 15, 20 e 21 por R$ 70 (meia-entrada); do dia 16 ao 19 por R$ 60 (meia-entrada); vendas pelo www.forrodeitaunas.com ou redes sociais do evento dias 14, 15, 20 e 21 por R$ 70 (meia-entrada); do dia 16 ao 19 por R$ 60 (meia-entrada); vendas peloou redes sociais do evento

Classificação: 18 anos