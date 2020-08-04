FestCine Pedra Azul 2020 segue até sábado (8) com 66 obras na programação

Os amantes da Sétima Arte continuam "curtindo" o friozinho da região serrana capixaba, mesmo que seja apenas virtualmente. Menos de um mês após a realização do Fecsta, em Santa Teresa, chegou a vez de Domingos Martins receber a terceira edição do FestCine Pedra Azul, que, por conta da pandemia do novo coronavírus, também será realizado em formato on-line, de terça (4) a sábado (8), com programação totalmente gratuita. As exibições acontecem no site do evento.
Mesmo sem a presença calorosa do público, que costuma lotar as sessões, Lucia Caus, diretora executiva do evento (que também organiza o Festival de Cinema de Vitória), garante que a mostra de Pedra Azul confirma o caráter de resistência do audiovisual capixaba. "Conseguimos mais um espaço potente para o fomento da produção audiovisual dentro do Espírito Santo. É um festival que nos dá oportunidade de assistir um recorte cinematográfico do que está acontecendo no Brasil e em diversas partes do mundo, acredita.
O FestCine Pedra Azul irá exibir 66 títulos, divididos entre longas e curtas-metragens, nas Mostras Brasil e Internacional. Para a edição de 2020, o evento recebeu 788 inscrições de 14 países, incluído de nações que possuem uma indústria de cinema sólida, como Alemanha, China, Espanha, Estados Unidos, França, Índia, Itália e México. Um excelente intercâmbio para os realizadores capixabas.
Serão duas mostras competitivas, a Brasil e a Internacional. As produções nacionais estão divididas em Longa-Metragem; Curta-Metragem; Documentário; Animação; e Websérie. Na seção internacional, os trabalhos serão exibidos em Longa-Metragem; Curta-Metragem; Documentário e Animação. As produções concorrem ao Troféu Rota do Lagarto.
Destaque para a exibição do italiano, inédito em circuito comercial, "I Married My Mother", de Domenico Costanzo. Trata-se de um melodrama que lida com o delicado tema o Mal de Alzheimer. Nicola Pecci tem elogiada atuação como Saverio, um homem que precisa reconstruir sua vida enquanto tenta lidar com a doença da mãe, Rosa, vivida por Rosanna Susini.
REFORMULAÇÃO
Marcoz Gomez, também diretor do festival, conta como a mostra precisou se reinventar para acontecer, em épocas da covid-19. "Foi um grande desafio a realização desta edição, pois tivemos que nos readaptar para o formato on-line, sem perder a essência do festival. Mas é gratificante reconhecer nosso poder de reinvenção e trazer uma programação incrível para os fãs do cinema, comemora, apontando que um dos destaques é a homenagem ao ator Marcos Caruso. A cerimônia acontece sábado (8), às 20 horas, no site do festival.
De talento inquestionável, e caráter multifacetado, Caruso já participou de 16 filmes, 26 novelas e 28 espetáculos de teatro, além de ter feito trabalhos como diretor, dramaturgo e roteirista.
No cinema, depois de sua estreia na década de 1970, com o longa-metragem "Viúvas Precisam de Consolo", de Ewerton de Castro, retornou à tela grande em 2001, no premiado "Memórias Póstumas", de André Klotzel, adaptação do clássico de Machado de Assis. Na TV, atuou em papéis que o tornaram bastante popular, como Leleco, de "Avenida Brasil", e Alex, de "Páginas da Vida".
3º FESTCINE PEDRA AZUL
- QUANDO: 04 a 08 de agosto
- COMO ASSISTIR: Exibição online em www.festcinepedraazul.com.br
- QUANTO: Programação Gratuita
PROGRAMAÇÃO - MOSTRA BRASIL
- DIA 04/08/2020 (TERÇA-FEIRA)
- SALA SARA PASSABON: ANIMAÇÃO
- 10h - "GLITTER MODEL - Season 3" - Direção: Angelo Nunes - SP
- "HORNZZ" - Direção: Lena Franzz - RJ
- "INFOTOXICATION" - Direção: Andre Perim - RJ
- "MEZANINO" - Direção: Bruno Villela, Marcelo de Moura - DF
- "SONHOS DA ISAH: O BAÚ DO PAPAI" - Direção: João Ricardo Costa - SC
- SALA ROTA DO LAGARTO: PROJETO ESCOLA
- 10h - "ELA" - Ciac Raymundo Andrade
- "ESTAÇÃO AMARELA" - Ciac Raymundo Andrade
- "TERCEIRA GUERRA MUNDIAL" - EEEMF Fraternidade e Luz
- SALA MARCOS CARUSO: LONGA-METRAGEM
- 20h - "HOTEL MUNDIAL" - Direção: Jarleo Barbosa - GO
- SALA STÊNIO GARCIA: CURTA-METRAGEM
- 20h - "A MULHER NO FIM DO MUNDO"- Direção: Ana do Carmo - BA
- "A INCRÍVEL HISTÓRIA DO HOMEM DESALMADO" - Direção: Marcella C. De Finis - SP
- "A VOLTA PARA CASA" - Direção: Diego Freitas - SP ALANO - Direção: Sílvio Leal e Henrique Oliveira - AL AUTENTICAMENTE FALANDO - Direção: Matheus Malburg - SP
- "CINESIA" - Direção: Pedro Soares - MG
- "CUIDA DE MIM" - Direção: Liziane Bortolatto - SC
- "DESASSOSSEGO" - Direção: Fabi Penna - SP
- SALA PEDRA AZUL: WEBSÉRIE
- 20h - "ESPELHO" - Direção: Diego Rodrigues
- "EU CELEBRIDADE" - Direção: Gil Baroni
- "EU, COACH" - Direção: JJ Erenberg
- "LIGA DA MATA" - Direção: Sergio Kalili
- DIA 05/08/2020 (QUARTA-FEIRA)
- SALA SARA PASSABON: ANIMAÇÃO
- 10h - "GLITTER MODEL - Season 3" - Direção: Angelo Nunes - SP
- "HORNZZ" - Direção: Lena Franzz - RJ
- "INFOTOXICATION" - Direção: Andre Perim - RJ
- "MEZANINO" - Direção: Bruno Villela, Marcelo de Moura - DF
- "SONHOS DA ISAH: O BAÚ DO PAPAI" - Direção: João Ricardo Costa - SC
- SALA ROTA DO LAGARTO: PROJETO ESCOLA
- 10h - "ELA" - Ciac Raymundo Andrade
- "ESTAÇÃO AMARELA" - Ciac Raymundo Andrade
- "TERCEIRA GUERRA MUNDIAL" - EEEMF Fraternidade e Luz
- SALA MARCOS CARUSO: LONGA-METRAGEM
- 10h - "HOTEL MUNDIAL" - Direção: Jarleo Barbosa - GO
- 21 - (Exibição única - On-Line) "COPA 181" - Direção: Dannon Lacerda - RJ
- SALA STÊNIO GARCIA: CURTA-METRAGEM
- 09h - "A MULHER NO FIM DO MUNDO" - Direção: Ana do Carmo - BA
- "A INCRÍVEL HISTÓRIA DO HOMEM DESALMADO" - Direção: Marcella C. De Finis - SP
- "A VOLTA PARA CASA" - Direção: Diego Freitas - SP
- "ALANO" - Direção: Sílvio Leal e Henrique Oliveira - AL
- "AUTENTICAMENTE FALANDO" - Direção: Matheus Malburg - SP
- "CINESIA" - Direção: Pedro Soares - MG
- "CUIDA DE MIM" - Direção: Liziane Bortolatto - SC
- "DESASSOSSEGO" - Direção: Fabi Penna - SP
- 20h - "DITADURA ROXA" - Direção: Matheus Moura - MG
- "EM QUADRO" - Direção: Luiza Campos - SP
- "EM PEDAÇOS" - Diego Müller - RS
- "ENTREOLHARES" - Direção: Ivann Willig - RJ
- "FOTOGRAFIAS" - Direção: Marcelo Giannini - RJ
- "GURI" - Direção: Adriano Monteiro - ES
- "MAIS UMA MADRUGADA FRIA" - Direção: Eduardo Basile - SP
- "MALANDRO DE OURO" - Direção: Flávio C. von Sperling - MG
- SALA TUNA DWEK: DOCUMENTÁRIO
- 20h - "A NOSSA BANDEIRA JAMAIS SERÁ VERMELHA" - Direção: Pablo Lopez Guelli - SP
- "À LUZ DE BRUEL" - Direção: Téia Werner e Silvia Gabriela - PR
- "LA PLATA YVYGUY" - Direção: Marcelo Felipe Sampaio e Paulo Alvarenga - SP
- "LIBERTAI" - Direção: Bill Szilagyi - SP
- SALA PEDRA AZUL: WEBSÉRIE
- 10h - Final: 20h "ESPELHO" - Direção: Diego Rodrigues
- "EU CELEBRIDADE" - Direção: Gil Baroni
- "EU, COACH" - Direção: JJ Erenberg
- "LIGA DA MATA" - Direção: Sergio Kalili
- - 20h: "MAGENTA" - Direção: Thaiane Soares
- "MEU PAI" - Direção: Gustavo Seabra
- "NOMADE 7" - Direção: Flavio Langoni
- "ROMÂNTICAS" - Direção: Priscila Maria
- "THE STRIPPER" - Direção: Nadia Bambirra
- DIA 06/08/2020 (QUINTA-FEIRA)
- SALA MARCOS CARUSO: LONGA-METRAGEM
- 21h: "INVASÃO" - Direção: Helio Martins Jr. - SP
- SALA STÊNIO GARCIA: CURTA-METRAGEM
- 09h: "DITADURA ROXA" - Direção: Matheus Moura - MG
- "EM QUADRO" - Direção: Luiza Campos - SP
- "EM PEDAÇOS" - Diego Müller - RS
- "ENTREOLHARES" - Direção: Ivann Willig - RJ
- "FOTOGRAFIAS" - Direção: Marcelo Giannini - RJ
- "GURI" - Direção: Adriano Monteiro - ES
- "MAIS UMA MADRUGADA FRIA" - Direção: Eduardo Basile - SP
- "MALANDRO DE OURO" - Direção: Flávio C. von Sperling - MG
- 20h: "MARIE" - Direção: Leo Tabosa - PE
- "MODELO MORTO, MODELO VIVO" - Direção: Iuri Bermudes e Leona Jhovs - SP
- "O PADRE E O BENTO" - Direção: Eduardo Calegari - PR
- "O QUE PASSOU ESTÁ AINDA POR VIR" - Direção: Lucas Marques - RJ
- "O SOBREVIVENTE" - Direção: Silvia Campos - SP
- "ROSÁRIO" - Direção: Juliana Soares lima e Igor Travassos -
- "PE SEM ASAS" - Direção: Renata Martins - SP
- "SOB O OLHAR DA CHUVA" - Direção: Nalú Souza e Walklenguer Oliveira
- "SOLA" - Direção: Sergio Bertovi - PR
- SALA TUNA DWEK: DOCUMENTÁRIO
- 9h: "A NOSSA BANDEIRA JAMAIS SERÁ VERMELHA" - Direção: Pablo Lopez Guelli - SP
- "À LUZ DE BRUEL" - Direção: Téia Werner e Silvia Gabriela - PR
- "LA PLATA YVYGUY" - Direção: Marcelo Felipe Sampaio e Paulo Alvarenga - SP
- "LIBERTAI" - Direção: Bill Szilagyi - SP
- 20h: "O CIRCO INVISÍVEL" - Direção: Edson Carvalho - BA
- "PODE FICAR À VONTADE" - Direção: Bernardo Silvino - MG
- "SEMI ÚMIDO" - Direção: Luisa Mello e Vinicius Forain - RJ
- "SOLDADOS DA BORRACHA" - Direção: Wolney Oliveira - RJ
- DIA 07/08/2020 (SEXTA-FEIRA)
- SALA MARCOS CARUSO: LONGA-METRAGEM
- 21h: "CRÔNICAS DE UMA CIDADE REAL" - Direção: Elder Fraga - SP
- SALA STÊNIO GARCIA: CURTA-METRAGEM
- 09h: "MARIE" - Direção: Leo Tabosa - PE
- "MODELO MORTO, MODELO VIVO" - Direção: Iuri Bermudes e Leona Jhovs - SP
- "O PADRE E O BENTO" - Direção: Eduardo Calegari - PR
- "O QUE PASSOU ESTÁ AINDA POR VIR" - Direção: Lucas Marques - RJ
- "O SOBREVIVENTE" - Direção: Silvia Campos - SP
- "ROSÁRIO" - Direção: Juliana Soares lima e Igor Travassos - PE
- "SEM ASAS" - Direção: Renata Martins - SP
- "SOB O OLHAR DA CHUVA" - Direção: Nalú Souza e Walklenguer Oliveira
- "SOLA" - Direção: Sergio Bertovi - PR
- SALA TUNA DWEK: DOCUMENTÁRIO
- 09h: "O CIRCO INVISÍVEL" - Direção: Edson Carvalho - BA
- "PODE FICAR À VONTADE" - Direção: Bernardo Silvino - MG
- "SEMI ÚMIDO" - Direção: Luisa Mello e Vinicius Forain - RJ
- "SOLDADOS DA BORRACHA - Direção: Wolney Oliveira - RJ
- DIA 08/08/2020 (SÁBADO)
- 20h: Cerimônia e encerramento, premiação e homenagem ao ator Marcos Caruso
PROGRAMAÇÃO- MOSTRA INTERNACIONAL
- DIA 04/08/2020 (TERÇA-FEIRA)
- ANIMATION ROOM: ANIMAÇÃO / ANIMATED FILM
- 16h: "616" - Direção: Hiram G Rodriguez (México)
- 17h: "Die Tochter / My Daughter" - Direção: Falk Schuster, Alexander Lahl e Max Mönch (Alemanha)
- 18h: "God has already gone ahead (Gott ist schon weg)" - Direção: Peter Böving (Alemanha)
- 19h: "HORIZON LEAP" - Direção: Beata Pantya (Hungria)
- 20h: "Kazumi Racecar Pig" - Direção: David McBride (USA)
- 21h: "ROSES IN THE NIGHT" - Direção: Pencho Kunchev (Bulgaria)
- DIA 05/08/2020 (QUARTA-FEIRA)
- DOCUMENTARY ROOM: DOCUMENTARY
- 18h: "5X7" - Direção: Michele Citoni (Itália)
- 19h: "CRACKS IN THE PATRIARCHY" - Direção: Cagdas Celtikli e Kai Münch (Alemanha)
- 20h: "DEFORESTATION MADE IN ITALY" - Direção: Francesco De Augustinis (Itália)
- 21h: "L'EAU EST LA VIE (WATER IS LIFE): FROM STANDING ROCK TO THE SWAMP" - Direção: Sam Vinal (USA)
- DIA 06/08/2020 (QUINTA-FEIRA)
- SHORT FILM ROOM: SHORT FILM
- 21h: "HIS CANNIBAL GRANNY" - Direção: Dessislava Nikolova-Besedin (Bulgaria)
- DIA 07/08/2020 (SEXTA-FEIRA)
- FEATURE FILM ROOM: FEATURE FILM
- 21h: "I MARRIED MY MOTHER" - Direção: Domenico Costanzo (Itália)