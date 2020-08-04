FestCine Pedra Azul 2020 segue até sábado (8) com 66 obras na programação

Cena do longa "I Married My Mother", de Domenico Costanzo Crédito: Divulgação

, mesmo que seja apenas virtualmente. Menos de um mês após a realização do Fecsta, em Santa Teresa, chegou a vez de Domingos Martins receber a terceira edição do FestCine Pedra Azul, que, por conta da pandemia do novo coronavírus, também será realizado em formato on-line, de terça (4) a sábado (8), com programação totalmente gratuita. As exibições acontecem no site do Os amantes da Sétima Arte continuam "curtindo" o friozinho da região serrana capixabamesmo que seja apenas virtualmenteMenos de um mês após a realização dochegou a vez dereceber a terceiraedição do, que, por conta da, também será realizado em formato on-line, de terça (4) a sábado (8), com programação totalmente gratuita. As exibições acontecem no site do evento

Mesmo sem a presença calorosa do público, que costuma lotar as sessões, Lucia Caus, diretora executiva do evento (que também organiza o Festival de Cinema de Vitória), garante que a mostra de Pedra Azul confirma o caráter de resistência do audiovisual capixaba. "Conseguimos mais um espaço potente para o fomento da produção audiovisual dentro do Espírito Santo. É um festival que nos dá oportunidade de assistir um recorte cinematográfico do que está acontecendo no Brasil e em diversas partes do mundo, acredita.

O FestCine Pedra Azul irá exibir 66 títulos, divididos entre longas e curtas-metragens, nas Mostras Brasil e Internacional. Para a edição de 2020, o evento recebeu 788 inscrições de 14 países, incluído de nações que possuem uma indústria de cinema sólida, como Alemanha, China, Espanha, Estados Unidos, França, Índia, Itália e México. Um excelente intercâmbio para os realizadores capixabas.

Serão duas mostras competitivas, a Brasil e a Internacional. As produções nacionais estão divididas em Longa-Metragem; Curta-Metragem; Documentário; Animação; e Websérie. Na seção internacional, os trabalhos serão exibidos em Longa-Metragem; Curta-Metragem; Documentário e Animação. As produções concorrem ao Troféu Rota do Lagarto.

Destaque para a exibição do italiano, inédito em circuito comercial, "I Married My Mother", de Domenico Costanzo. Trata-se de um melodrama que lida com o delicado tema o Mal de Alzheimer. Nicola Pecci tem elogiada atuação como Saverio, um homem que precisa reconstruir sua vida enquanto tenta lidar com a doença da mãe, Rosa, vivida por Rosanna Susini.

REFORMULAÇÃO

Marcoz Gomez, também diretor do festival, conta como a mostra precisou se reinventar para acontecer, em épocas da covid-19. "Foi um grande desafio a realização desta edição, pois tivemos que nos readaptar para o formato on-line, sem perder a essência do festival. Mas é gratificante reconhecer nosso poder de reinvenção e trazer uma programação incrível para os fãs do cinema, comemora, apontando que um dos destaques é a homenagem ao ator Marcos Caruso. A cerimônia acontece sábado (8), às 20 horas, no site do festival.

De talento inquestionável, e caráter multifacetado, Caruso já participou de 16 filmes, 26 novelas e 28 espetáculos de teatro, além de ter feito trabalhos como diretor, dramaturgo e roteirista.

Marcos Caruso é o homenageado do 3º FestCine Pedra Azul Crédito: Paula Kossatz

No cinema, depois de sua estreia na década de 1970, com o longa-metragem "Viúvas Precisam de Consolo", de Ewerton de Castro, retornou à tela grande em 2001, no premiado "Memórias Póstumas", de André Klotzel, adaptação do clássico de Machado de Assis. Na TV, atuou em papéis que o tornaram bastante popular, como Leleco, de "Avenida Brasil", e Alex, de "Páginas da Vida".

3º FESTCINE PEDRA AZUL

QUANDO: 04 a 08 de agosto

04 a 08 de agosto COMO ASSISTIR : Exibição online em www.festcinepedraazul.com.br

: Exibição online em www.festcinepedraazul.com.br QUANTO: Programação Gratuita

Cena do curta-metragem brasileiro "Cuida de Mim" Crédito: FestCine Pedra Azul/Divulgação

PROGRAMAÇÃO - MOSTRA BRASIL

DIA 04/08/2020 (TERÇA-FEIRA)





SALA SARA PASSABON: ANIMAÇÃO

10h - "GLITTER MODEL - Season 3" - Direção: Angelo Nunes - SP

"HORNZZ" - Direção: Lena Franzz - RJ

"INFOTOXICATION" - Direção: Andre Perim - RJ

"MEZANINO" - Direção: Bruno Villela, Marcelo de Moura - DF

"SONHOS DA ISAH: O BAÚ DO PAPAI" - Direção: João Ricardo Costa - SC



SALA ROTA DO LAGARTO: PROJETO ESCOLA

10h - "ELA" - Ciac Raymundo Andrade

"ESTAÇÃO AMARELA" - Ciac Raymundo Andrade

"TERCEIRA GUERRA MUNDIAL" - EEEMF Fraternidade e Luz



SALA MARCOS CARUSO: LONGA-METRAGEM

20h - "HOTEL MUNDIAL" - Direção: Jarleo Barbosa - GO



SALA STÊNIO GARCIA: CURTA-METRAGEM

20h - "A MULHER NO FIM DO MUNDO"- Direção: Ana do Carmo - BA

"A INCRÍVEL HISTÓRIA DO HOMEM DESALMADO" - Direção: Marcella C. De Finis - SP

"A VOLTA PARA CASA" - Direção: Diego Freitas - SP ALANO - Direção: Sílvio Leal e Henrique Oliveira - AL AUTENTICAMENTE FALANDO - Direção: Matheus Malburg - SP

"CINESIA" - Direção: Pedro Soares - MG

"CUIDA DE MIM" - Direção: Liziane Bortolatto - SC

"DESASSOSSEGO" - Direção: Fabi Penna - SP



SALA PEDRA AZUL: WEBSÉRIE

20h - "ESPELHO" - Direção: Diego Rodrigues

"EU CELEBRIDADE" - Direção: Gil Baroni

"EU, COACH" - Direção: JJ Erenberg

"LIGA DA MATA" - Direção: Sergio Kalili





DIA 05/08/2020 (QUARTA-FEIRA)





SALA SARA PASSABON: ANIMAÇÃO

10h - "GLITTER MODEL - Season 3" - Direção: Angelo Nunes - SP

"HORNZZ" - Direção: Lena Franzz - RJ

"INFOTOXICATION" - Direção: Andre Perim - RJ

"MEZANINO" - Direção: Bruno Villela, Marcelo de Moura - DF

"SONHOS DA ISAH: O BAÚ DO PAPAI" - Direção: João Ricardo Costa - SC



SALA ROTA DO LAGARTO: PROJETO ESCOLA

10h - "ELA" - Ciac Raymundo Andrade

"ESTAÇÃO AMARELA" - Ciac Raymundo Andrade

"TERCEIRA GUERRA MUNDIAL" - EEEMF Fraternidade e Luz



SALA MARCOS CARUSO: LONGA-METRAGEM

10h - "HOTEL MUNDIAL" - Direção: Jarleo Barbosa - GO

21 - (Exibição única - On-Line) "COPA 181" - Direção: Dannon Lacerda - RJ



SALA STÊNIO GARCIA: CURTA-METRAGEM

09h - "A MULHER NO FIM DO MUNDO" - Direção: Ana do Carmo - BA

"A INCRÍVEL HISTÓRIA DO HOMEM DESALMADO" - Direção: Marcella C. De Finis - SP

"A VOLTA PARA CASA" - Direção: Diego Freitas - SP

"ALANO" - Direção: Sílvio Leal e Henrique Oliveira - AL

"AUTENTICAMENTE FALANDO" - Direção: Matheus Malburg - SP

"CINESIA" - Direção: Pedro Soares - MG

"CUIDA DE MIM" - Direção: Liziane Bortolatto - SC

"DESASSOSSEGO" - Direção: Fabi Penna - SP



20h - "DITADURA ROXA" - Direção: Matheus Moura - MG

"EM QUADRO" - Direção: Luiza Campos - SP

"EM PEDAÇOS" - Diego Müller - RS

"ENTREOLHARES" - Direção: Ivann Willig - RJ

"FOTOGRAFIAS" - Direção: Marcelo Giannini - RJ

"GURI" - Direção: Adriano Monteiro - ES

"MAIS UMA MADRUGADA FRIA" - Direção: Eduardo Basile - SP

"MALANDRO DE OURO" - Direção: Flávio C. von Sperling - MG



SALA TUNA DWEK: DOCUMENTÁRIO

20h - "A NOSSA BANDEIRA JAMAIS SERÁ VERMELHA" - Direção: Pablo Lopez Guelli - SP

"À LUZ DE BRUEL" - Direção: Téia Werner e Silvia Gabriela - PR

"LA PLATA YVYGUY" - Direção: Marcelo Felipe Sampaio e Paulo Alvarenga - SP

"LIBERTAI" - Direção: Bill Szilagyi - SP



SALA PEDRA AZUL: WEBSÉRIE

10h - Final: 20h "ESPELHO" - Direção: Diego Rodrigues

"EU CELEBRIDADE" - Direção: Gil Baroni

"EU, COACH" - Direção: JJ Erenberg

"LIGA DA MATA" - Direção: Sergio Kalili



- 20h: "MAGENTA" - Direção: Thaiane Soares

"MEU PAI" - Direção: Gustavo Seabra

"NOMADE 7" - Direção: Flavio Langoni

"ROMÂNTICAS" - Direção: Priscila Maria

"THE STRIPPER" - Direção: Nadia Bambirra





DIA 06/08/2020 (QUINTA-FEIRA)



SALA MARCOS CARUSO: LONGA-METRAGEM

21h: "INVASÃO" - Direção: Helio Martins Jr. - SP



SALA STÊNIO GARCIA: CURTA-METRAGEM

09h: "DITADURA ROXA" - Direção: Matheus Moura - MG

"EM QUADRO" - Direção: Luiza Campos - SP

"EM PEDAÇOS" - Diego Müller - RS

"ENTREOLHARES" - Direção: Ivann Willig - RJ

"FOTOGRAFIAS" - Direção: Marcelo Giannini - RJ

"GURI" - Direção: Adriano Monteiro - ES

"MAIS UMA MADRUGADA FRIA" - Direção: Eduardo Basile - SP

"MALANDRO DE OURO" - Direção: Flávio C. von Sperling - MG



20h: "MARIE" - Direção: Leo Tabosa - PE

"MODELO MORTO, MODELO VIVO" - Direção: Iuri Bermudes e Leona Jhovs - SP

"O PADRE E O BENTO" - Direção: Eduardo Calegari - PR

"O QUE PASSOU ESTÁ AINDA POR VIR" - Direção: Lucas Marques - RJ

"O SOBREVIVENTE" - Direção: Silvia Campos - SP

"ROSÁRIO" - Direção: Juliana Soares lima e Igor Travassos -

"PE SEM ASAS" - Direção: Renata Martins - SP

"SOB O OLHAR DA CHUVA" - Direção: Nalú Souza e Walklenguer Oliveira

"SOLA" - Direção: Sergio Bertovi - PR



SALA TUNA DWEK: DOCUMENTÁRIO

9h: "A NOSSA BANDEIRA JAMAIS SERÁ VERMELHA" - Direção: Pablo Lopez Guelli - SP

"À LUZ DE BRUEL" - Direção: Téia Werner e Silvia Gabriela - PR

"LA PLATA YVYGUY" - Direção: Marcelo Felipe Sampaio e Paulo Alvarenga - SP

"LIBERTAI" - Direção: Bill Szilagyi - SP



20h: "O CIRCO INVISÍVEL" - Direção: Edson Carvalho - BA

"PODE FICAR À VONTADE" - Direção: Bernardo Silvino - MG

"SEMI ÚMIDO" - Direção: Luisa Mello e Vinicius Forain - RJ

"SOLDADOS DA BORRACHA" - Direção: Wolney Oliveira - RJ





DIA 07/08/2020 (SEXTA-FEIRA)

SALA MARCOS CARUSO: LONGA-METRAGEM

21h: "CRÔNICAS DE UMA CIDADE REAL" - Direção: Elder Fraga - SP



SALA STÊNIO GARCIA: CURTA-METRAGEM

09h: "MARIE" - Direção: Leo Tabosa - PE

"MODELO MORTO, MODELO VIVO" - Direção: Iuri Bermudes e Leona Jhovs - SP

"O PADRE E O BENTO" - Direção: Eduardo Calegari - PR

"O QUE PASSOU ESTÁ AINDA POR VIR" - Direção: Lucas Marques - RJ

"O SOBREVIVENTE" - Direção: Silvia Campos - SP

"ROSÁRIO" - Direção: Juliana Soares lima e Igor Travassos - PE

"SEM ASAS" - Direção: Renata Martins - SP

"SOB O OLHAR DA CHUVA" - Direção: Nalú Souza e Walklenguer Oliveira

"SOLA" - Direção: Sergio Bertovi - PR



SALA TUNA DWEK: DOCUMENTÁRIO

09h: "O CIRCO INVISÍVEL" - Direção: Edson Carvalho - BA

"PODE FICAR À VONTADE" - Direção: Bernardo Silvino - MG

"SEMI ÚMIDO" - Direção: Luisa Mello e Vinicius Forain - RJ

"SOLDADOS DA BORRACHA - Direção: Wolney Oliveira - RJ







DIA 08/08/2020 (SÁBADO)

20h: Cerimônia e encerramento, premiação e homenagem ao ator Marcos Caruso

PROGRAMAÇÃO- MOSTRA INTERNACIONAL

Cena do curta-metragem búlgaro "His Cannibal Granny" Crédito: FestCine Pedra Azul/Divulgação