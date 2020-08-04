AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Agora é virtual

FestCine Pedra Azul 2020 segue até sábado (8) com 66 obras na programação

Evento, que terá como homenageado o ator Marcos Caruso, exibe as produções em seu site oficial

Publicado em 04 de Agosto de 2020 às 10:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 ago 2020 às 10:15
Cena do longa
Cena do longa "I Married My Mother", de Domenico Costanzo Crédito: Divulgação
Os amantes da Sétima Arte continuam "curtindo" o friozinho da região serrana capixaba, mesmo que seja apenas virtualmente. Menos de um mês após a realização do Fecsta, em Santa Teresa, chegou a vez de Domingos Martins receber a terceira  edição do FestCine Pedra Azul, que, por conta da pandemia do novo coronavírus, também será realizado em formato on-line, de terça (4) a sábado (8), com programação totalmente gratuita. As exibições acontecem no site do evento.
Mesmo sem a presença calorosa do público, que costuma lotar as sessões, Lucia Caus, diretora executiva do evento (que também organiza o Festival de Cinema de Vitória), garante que a mostra de Pedra Azul confirma o caráter de resistência do audiovisual capixaba.  "Conseguimos mais um espaço potente para o fomento da produção audiovisual dentro do Espírito Santo. É um festival que nos dá oportunidade de assistir um recorte cinematográfico do que está acontecendo no Brasil e em diversas partes do mundo, acredita. 
O FestCine Pedra Azul irá exibir 66 títulos, divididos entre longas e curtas-metragens, nas Mostras Brasil e Internacional. Para a edição de 2020, o evento recebeu 788 inscrições de 14 países, incluído de nações que possuem uma indústria de cinema sólida, como Alemanha, China, Espanha, Estados Unidos, França, Índia, Itália e México.  Um excelente intercâmbio para os realizadores capixabas.

Veja Também

Secult reabre editais para entidades que promovem ensino musical

No ES, 81,6% dos ingressos são meia-entrada e benefício pode acabar

Centro Cultural Carmélia: artistas cobram providências do governo

Serão duas mostras competitivas, a Brasil e a Internacional. As produções nacionais estão divididas em Longa-Metragem; Curta-Metragem; Documentário; Animação; e Websérie. Na seção internacional, os trabalhos serão exibidos em Longa-Metragem; Curta-Metragem; Documentário e Animação. As produções concorrem ao Troféu Rota do Lagarto.
Destaque para a exibição do italiano, inédito em circuito comercial,  "I Married My Mother", de Domenico Costanzo.  Trata-se de um melodrama que lida com o delicado tema o Mal de AlzheimerNicola Pecci tem elogiada atuação como Saverio, um homem que precisa reconstruir sua vida enquanto tenta lidar com a doença da mãe, Rosa, vivida por Rosanna Susini

REFORMULAÇÃO

Marcoz Gomez, também diretor do festival, conta como a mostra precisou se reinventar para acontecer, em épocas da covid-19. "Foi um grande desafio a realização desta edição, pois tivemos que nos readaptar para o formato on-line, sem perder a essência do festival. Mas é gratificante reconhecer nosso poder de reinvenção e trazer uma programação incrível para os fãs do cinema, comemora, apontando que um dos destaques é a homenagem ao ator Marcos Caruso. A cerimônia acontece sábado (8), às 20 horas, no site do festival.
De talento inquestionável, e caráter multifacetado, Caruso já participou de 16 filmes, 26 novelas e 28 espetáculos de teatro, além de ter feito trabalhos como diretor, dramaturgo e roteirista.
Marcos Caruso é o homenageado do 3º FestCine Pedra Azul Crédito: Paula Kossatz
No cinema, depois de sua estreia na década de 1970, com o longa-metragem "Viúvas Precisam de Consolo", de Ewerton de Castro, retornou à tela grande em 2001, no premiado "Memórias Póstumas", de André Klotzel, adaptação do clássico de Machado de Assis. Na TV, atuou em papéis que o tornaram bastante popular, como Leleco, de "Avenida Brasil", e Alex, de "Páginas da Vida".

3º FESTCINE PEDRA AZUL

Cena do curta-metragem brasileiro "Cuida de Mim" Crédito: FestCine Pedra Azul/Divulgação

PROGRAMAÇÃO - MOSTRA BRASIL

  • DIA 04/08/2020 (TERÇA-FEIRA) 

  • SALA SARA PASSABON: ANIMAÇÃO 
  • 10h - "GLITTER MODEL - Season 3" - Direção: Angelo Nunes - SP 
  • "HORNZZ" - Direção: Lena Franzz - RJ 
  • "INFOTOXICATION" - Direção: Andre Perim - RJ 
  • "MEZANINO" - Direção: Bruno Villela, Marcelo de Moura - DF 
  • "SONHOS DA ISAH: O BAÚ DO PAPAI" - Direção: João Ricardo Costa - SC
      
  • SALA ROTA DO LAGARTO: PROJETO ESCOLA 
  • 10h - "ELA" - Ciac Raymundo Andrade 
  • "ESTAÇÃO AMARELA" - Ciac Raymundo Andrade 
  • "TERCEIRA GUERRA MUNDIAL" - EEEMF Fraternidade e Luz
      
  • SALA MARCOS CARUSO: LONGA-METRAGEM 
  • 20h - "HOTEL MUNDIAL" - Direção: Jarleo Barbosa - GO
      
  • SALA STÊNIO GARCIA: CURTA-METRAGEM 
  • 20h - "A MULHER NO FIM DO MUNDO"- Direção: Ana do Carmo - BA 
  • "A INCRÍVEL HISTÓRIA DO HOMEM DESALMADO" - Direção: Marcella C. De Finis - SP 
  • "A VOLTA PARA CASA" - Direção: Diego Freitas - SP ALANO - Direção: Sílvio Leal e Henrique Oliveira - AL AUTENTICAMENTE FALANDO - Direção: Matheus Malburg - SP 
  • "CINESIA" - Direção: Pedro Soares - MG 
  • "CUIDA DE MIM" - Direção: Liziane Bortolatto - SC 
  • "DESASSOSSEGO" - Direção: Fabi Penna - SP
      
  • SALA PEDRA AZUL: WEBSÉRIE 
  • 20h - "ESPELHO" - Direção: Diego Rodrigues 
  • "EU CELEBRIDADE" - Direção: Gil Baroni 
  • "EU, COACH" - Direção: JJ Erenberg 
  • "LIGA DA MATA" - Direção: Sergio Kalili

      
  • DIA 05/08/2020 (QUARTA-FEIRA) 

  • SALA SARA PASSABON: ANIMAÇÃO 
  • 10h - "GLITTER MODEL - Season 3" - Direção: Angelo Nunes - SP 
  • "HORNZZ" - Direção: Lena Franzz - RJ 
  • "INFOTOXICATION" - Direção: Andre Perim - RJ 
  • "MEZANINO" - Direção: Bruno Villela, Marcelo de Moura - DF 
  • "SONHOS DA ISAH: O BAÚ DO PAPAI" - Direção: João Ricardo Costa - SC
      
  • SALA ROTA DO LAGARTO: PROJETO ESCOLA 
  • 10h - "ELA" - Ciac Raymundo Andrade 
  • "ESTAÇÃO AMARELA" - Ciac Raymundo Andrade 
  • "TERCEIRA GUERRA MUNDIAL" - EEEMF Fraternidade e Luz
      
  • SALA MARCOS CARUSO: LONGA-METRAGEM 
  • 10h - "HOTEL MUNDIAL" - Direção: Jarleo Barbosa - GO 
  • 21 - (Exibição única - On-Line) "COPA 181" - Direção: Dannon Lacerda - RJ
      
  • SALA STÊNIO GARCIA: CURTA-METRAGEM 
  • 09h - "A MULHER NO FIM DO MUNDO" - Direção: Ana do Carmo - BA 
  • "A INCRÍVEL HISTÓRIA DO HOMEM DESALMADO" - Direção: Marcella C. De Finis - SP 
  • "A VOLTA PARA CASA" - Direção: Diego Freitas - SP 
  • "ALANO" - Direção: Sílvio Leal e Henrique Oliveira - AL 
  • "AUTENTICAMENTE FALANDO" - Direção: Matheus Malburg - SP 
  • "CINESIA" - Direção: Pedro Soares - MG 
  • "CUIDA DE MIM" - Direção: Liziane Bortolatto - SC 
  • "DESASSOSSEGO" - Direção: Fabi Penna - SP
      
  • 20h - "DITADURA ROXA" - Direção: Matheus Moura - MG 
  • "EM QUADRO" - Direção: Luiza Campos - SP 
  • "EM PEDAÇOS" - Diego Müller - RS 
  • "ENTREOLHARES" - Direção: Ivann Willig - RJ 
  • "FOTOGRAFIAS" - Direção: Marcelo Giannini - RJ 
  • "GURI" - Direção: Adriano Monteiro - ES 
  • "MAIS UMA MADRUGADA FRIA" - Direção: Eduardo Basile - SP 
  • "MALANDRO DE OURO" - Direção: Flávio C. von Sperling - MG
      
  • SALA TUNA DWEK: DOCUMENTÁRIO 
  • 20h - "A NOSSA BANDEIRA JAMAIS SERÁ VERMELHA" - Direção: Pablo Lopez Guelli - SP 
  • "À LUZ DE BRUEL" - Direção: Téia Werner e Silvia Gabriela - PR 
  • "LA PLATA YVYGUY" - Direção: Marcelo Felipe Sampaio e Paulo Alvarenga - SP 
  • "LIBERTAI" - Direção: Bill Szilagyi - SP
      
  • SALA PEDRA AZUL: WEBSÉRIE 
  • 10h - Final: 20h "ESPELHO" - Direção: Diego Rodrigues 
  • "EU CELEBRIDADE" - Direção: Gil Baroni 
  • "EU, COACH" - Direção: JJ Erenberg 
  • "LIGA DA MATA" - Direção: Sergio Kalili
      
  • - 20h: "MAGENTA" - Direção: Thaiane Soares 
  • "MEU PAI" - Direção: Gustavo Seabra 
  • "NOMADE 7" - Direção: Flavio Langoni 
  • "ROMÂNTICAS" - Direção: Priscila Maria 
  • "THE STRIPPER" - Direção: Nadia Bambirra

      
  • DIA 06/08/2020 (QUINTA-FEIRA)
      
  • SALA MARCOS CARUSO: LONGA-METRAGEM 
  • 21h: "INVASÃO" - Direção: Helio Martins Jr. - SP
      
  • SALA STÊNIO GARCIA: CURTA-METRAGEM 
  • 09h: "DITADURA ROXA" - Direção: Matheus Moura - MG 
  • "EM QUADRO" - Direção: Luiza Campos - SP 
  • "EM PEDAÇOS" - Diego Müller - RS 
  • "ENTREOLHARES" - Direção: Ivann Willig - RJ 
  • "FOTOGRAFIAS" - Direção: Marcelo Giannini - RJ 
  • "GURI" - Direção: Adriano Monteiro - ES 
  • "MAIS UMA MADRUGADA FRIA" - Direção: Eduardo Basile - SP 
  • "MALANDRO DE OURO" - Direção: Flávio C. von Sperling - MG
      
  • 20h: "MARIE" - Direção: Leo Tabosa - PE 
  • "MODELO MORTO, MODELO VIVO" - Direção: Iuri Bermudes e Leona Jhovs - SP 
  • "O PADRE E O BENTO" - Direção: Eduardo Calegari - PR 
  • "O QUE PASSOU ESTÁ AINDA POR VIR" - Direção: Lucas Marques - RJ 
  • "O SOBREVIVENTE" - Direção: Silvia Campos - SP 
  • "ROSÁRIO" - Direção: Juliana Soares lima e Igor Travassos - 
  • "PE SEM ASAS" - Direção: Renata Martins - SP 
  • "SOB O OLHAR DA CHUVA" - Direção: Nalú Souza e Walklenguer Oliveira 
  • "SOLA" - Direção: Sergio Bertovi - PR
      
  • SALA TUNA DWEK: DOCUMENTÁRIO 
  • 9h: "A NOSSA BANDEIRA JAMAIS SERÁ VERMELHA" - Direção: Pablo Lopez Guelli - SP 
  • "À LUZ DE BRUEL" - Direção: Téia Werner e Silvia Gabriela - PR 
  • "LA PLATA YVYGUY" - Direção: Marcelo Felipe Sampaio e Paulo Alvarenga - SP 
  • "LIBERTAI" - Direção: Bill Szilagyi - SP
      
  • 20h:  "O CIRCO INVISÍVEL" - Direção: Edson Carvalho - BA 
  • "PODE FICAR À VONTADE" - Direção: Bernardo Silvino - MG 
  • "SEMI ÚMIDO" - Direção: Luisa Mello e Vinicius Forain - RJ 
  • "SOLDADOS DA BORRACHA" - Direção: Wolney Oliveira - RJ

      
  • DIA 07/08/2020 (SEXTA-FEIRA) 
  • SALA MARCOS CARUSO: LONGA-METRAGEM 
  • 21h: "CRÔNICAS DE UMA CIDADE REAL" - Direção: Elder Fraga - SP
      
  • SALA STÊNIO GARCIA: CURTA-METRAGEM 
  • 09h: "MARIE" - Direção: Leo Tabosa - PE 
  • "MODELO MORTO, MODELO VIVO" - Direção: Iuri Bermudes e Leona Jhovs - SP 
  • "O PADRE E O BENTO" - Direção: Eduardo Calegari - PR 
  • "O QUE PASSOU ESTÁ AINDA POR VIR" - Direção: Lucas Marques - RJ 
  • "O SOBREVIVENTE" - Direção: Silvia Campos - SP 
  • "ROSÁRIO" - Direção: Juliana Soares lima e Igor Travassos - PE 
  • "SEM ASAS" - Direção: Renata Martins - SP 
  • "SOB O OLHAR DA CHUVA" - Direção: Nalú Souza e Walklenguer Oliveira 
  • "SOLA" - Direção: Sergio Bertovi - PR
      
  • SALA TUNA DWEK: DOCUMENTÁRIO 
  • 09h:  "O CIRCO INVISÍVEL" - Direção: Edson Carvalho - BA 
  • "PODE FICAR À VONTADE" - Direção: Bernardo Silvino - MG 
  • "SEMI ÚMIDO" - Direção: Luisa Mello e Vinicius Forain - RJ 
  • "SOLDADOS DA BORRACHA - Direção: Wolney Oliveira - RJ


  •   DIA 08/08/2020 (SÁBADO)
  •  20h: Cerimônia e encerramento, premiação e homenagem ao ator Marcos Caruso

PROGRAMAÇÃO-  MOSTRA INTERNACIONAL 

Cena do curta-metragem búlgaro "His Cannibal Granny" Crédito: FestCine Pedra Azul/Divulgação
  • DIA 04/08/2020 (TERÇA-FEIRA) 

  • ANIMATION ROOM: ANIMAÇÃO / ANIMATED FILM 
  • 16h: "616" - Direção: Hiram G Rodriguez (México) 
  • 17h: "Die Tochter / My Daughter" - Direção: Falk Schuster, Alexander Lahl e Max Mönch (Alemanha) 
  • 18h: "God has already gone ahead (Gott ist schon weg)" - Direção: Peter Böving (Alemanha) 
  • 19h: "HORIZON LEAP" - Direção: Beata Pantya (Hungria) 
  • 20h: "Kazumi Racecar Pig" - Direção: David McBride (USA)   
  • 21h: "ROSES IN THE NIGHT" - Direção: Pencho Kunchev (Bulgaria) 

      
  • DIA 05/08/2020 (QUARTA-FEIRA) 

  • DOCUMENTARY ROOM: DOCUMENTARY 
  • 18h: "5X7" - Direção: Michele Citoni (Itália) 
  • 19h: "CRACKS IN THE PATRIARCHY" - Direção: Cagdas Celtikli e Kai Münch (Alemanha) 
  • 20h: "DEFORESTATION MADE IN ITALY" - Direção: Francesco De Augustinis (Itália) 
  • 21h: "L'EAU EST LA VIE (WATER IS LIFE): FROM STANDING ROCK TO THE SWAMP" - Direção: Sam Vinal (USA)

      
  • DIA 06/08/2020 (QUINTA-FEIRA) 

  • SHORT FILM ROOM: SHORT FILM 
  • 21h: "HIS CANNIBAL GRANNY" - Direção: Dessislava Nikolova-Besedin (Bulgaria)

      
  • DIA 07/08/2020 (SEXTA-FEIRA) 

  • FEATURE FILM ROOM: FEATURE FILM 
  • 21h: "I MARRIED MY MOTHER" - Direção: Domenico Costanzo (Itália)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Polícia Militar vai abrir concurso público e reinstituir o BME
Vila Velha, PM e IBGE: mais de 34 mil vagas em concursos e seleções
Imagem BBC Brasil
6 palavras de origem japonesa que o brasileiro adotou no vocabulário
Imagem de destaque
Presidente nacional do partido de Pazolini joga balde de água fria na aproximação com o PL

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados