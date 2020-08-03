No ES, 81,6% dos ingressos são meia-entrada e benefício pode acabar

(Imagem ilustrativa) Crédito: Divulgação

Só para se ter uma ideia do que representa, dados da Ancine revelam que no Espírito Santo cerca de 81,6% dos ingressos vendidos pelas redes de cinema são na categoria meia-entrada (por lei, promoção ou cortesia). Índice que é ainda maior em alguns cinemas, como no Cine Jardins, em Jardim da Penha, na Capital. Por lá, a média de venda de meias-entradas por sessão é de 95%, segundo o gerente do espaço, Talmon Fonseca Junior.

"Nós usamos a meia-entrada como chamariz para o público. Temos meia para quem é de determinados planos de saúde, advogados, jornalistas, estudantes, músicos, professores... Vários grupos. E o cinema, para se custear, não é só bilheteria. Então não é o preço do ingresso que vai mudar isso", avalia.

O volume total da pesquisa da Ancine leva em consideração, também, os decretos municipais e estaduais de cada localidade. Em Vitória, por exemplo, além de estudantes, idosos e jovens de baixa renda, professores e jornalistas também têm acesso à meia-entrada por lei em salas de exibição e demais eventos do setor cultural. O que para Bruna Dornellas , produtora e sócia da WB Produções - empresa que produz e traz espetáculos nacionais ao Espírito Santo -, acaba se tornando custo adicional para o empresário.

"É um assunto delicado, porque é claro que a meia-entrada é um benefício para as pessoas como um facilitador ao acesso à cultura. Mas para nós, produtores, arcar com essa diferença é muito grande. Um estudante ou idoso não paga 'meia-consulta' no médico. E se não há leitos suficientes na rede pública, o Estado compra vagas na rede particular. Mas no nosso caso ninguém paga a diferença do valor da meia-entrada para a inteira", esclarece Dornellas.

Felipe Fioroti , sócio do Embrazado e produtor de outras casas de show espalhadas pelo Espírito Santo, concorda. "O preço médio do ingresso, sobretudo, fica mais alto. E o que acontece muito é que as pessoas buscam formas de burlar a entrada inteira, como falsificar documentos, por exemplo", opina.

De acordo com ele, o fim da meia-entrada vai significar um preço mais justo das atrações culturais. Fioroti explica que, com o valor ajustado, vai ser possível dividir o custo igualmente entre os visitantes das festas. "O preço tem que aumentar para subsidiar a meia-entrada. Com o fim, o preço vai se estabilizar para todos e acho que haverá benefício para o público, em respeito aos valores iguais, e para os empresários, que são prejudicados com o benefício", enxerga.

CINEMA

Talmon ainda alerta que a extinção da meia-entrada pode acarretar uma diminuição considerável do fluxo de espectadores. Em outras palavras, o cinema teria que diminuir o valor da "nova inteira" para continuar fidelizando clientes - mas, nesse caso, a troca seria de seis por meia dúzia. "Vai mexer em algo que não tem necessidade de mexer. Se o preço da 'inteira' estabilizar, não vai mudar em nada, só burocraticamente", afirma.

"O empresário do cinema não pensa só em bilheteria. Você aluga espaço para palestras e ações, faz lançamentos de filmes... E ainda que pensasse só na bilheteria o valor dela não influenciaria, porque a meia-entrada aumenta o fluxo de pessoas na prática" Talmon Fonseca Junior - Gerente e programador do Cine Jardins

Procurada pela reportagem de O Estado de S. Paulo, a União Nacional dos Estudantes manifestou que defende limites em relação à meia-entrada em cinemas. Presidente da entidade, Iago Montalvão disse que considera a análise da Ancine "tendenciosa", mas ressalta que a legislação não tem sido devidamente cumprida, o que abre espaço para fraudes.