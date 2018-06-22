Festas juninas continuam rolando pelo Espírito Santo; confira o roteiro

Mais de 20 festas juninas para curtir no Espírito Santo Crédito: Pixabay

O mês de junho está quase acabando, mas ainda tem muita festa se esbaldar na canjica, pé-de-moleque e paçoca, além de apreciar toda a cultura do São João nos concursos de quadrilhas que acontecem por todo o Espírito Santo. Só na Grande Vitória, inúmeras festas agitam as noites das próximas semanas e, no interior, também há opções para quem quer curtir uma comida típica com boa música.

Gazeta Online reuniu mais de 25 festas por todo o Estado que acontecem neste mês e no próximo. Confira: reuniu mais de 25 festas por todo o Estado que acontecem neste mês e no próximo.

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VITÓRIA

Forrosiano (Colégio Salesiano Nossa Senhora da Vitória)

Avenida Vitória, 950, Forte São João

Data: 23 de junho (sábado), das 17h às 22h30

Ingresso: R$ 12 (até o dia 16 de junho, com vendas na escola)

Mais informações: (27) 3331-8504

Cai e Pira @Fluente

Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória (Rua do Canal)

Data: 23 de junho (sábado), das 21h às 4h

Ingresso: de R$ 25 a R$ 30

Mais informações: (27) 3311-5216

12º Arraiá da FDV

Ilha Shows (Alameda Ponta Formosa, 350)

Data: 30 de junho (sábado), das 22h às 6h

Ingresso: de R$ 30 a R$ 50 (à venda no Blueticket)

Festa Junina do Quiosque 1 - Camburi

Avenida Dante Michelini, K1 (Orla de Camburi)

Data: 23 de junho (sábado), a partir das 19h

Mais informações: (27) 99786-4618 / (27) 3227-6411

Arraiá UP

Ilha Shows (Alameda Ponta Formosa, 350)

Data: 7 de julho (sábado), a partir das 13h30

Ingresso: à venda no Blueticket

Arraiá do Jequitibá Residência Assistida

Rua Thereza Zanoni Caser, 355, Jardim da Penha, Vitória.

Data: 23 de junho (sábado), às 16h

Ingresso: R$ 10 na portaria do evento. Menores de 7 anos não pagam

VILA VELHA

Arraiá - Sara Nossa Terra

Na igreja Sara Nossa Terra - Rua Saturnino Rangel Mauro, Praia de Itaparica, Vila Velha

Data: 23 de junho (sábado), às 19h

Atração: comidas típicas e brincadeiras para família

Festa Junina do Fanuel

Igreja Católica Santa Paula (R. Santa Catarina, Santa Paula II, Vila Velha)

Data: 23 de junho (sábado), às 18h

Festa Junina da ABECA

Associação Beneficente da Criança e do Adolescente da Barra do Jucu (Rua Van Gogh, Vila Velha)

Data: 23 de junho (sábado), das 19h às 22h

Ingresso: entrada franca

Festa do Padroeiro São Pedro Pescador

Rua Guaçuí, Itapuã

Data: 30 de junho (sábado), às 18h

Festa Junina Missão

Igreja Missão (Rua Lúcia When Pereira, Praia da Costa, Vila Velha)

Data: 30 de junho (sábado), às 15h

Arraial dos Palmares

Rua Margarida, em Zumbi dos Palmares, Vila Velha

Data: 30 de junho e 1º de julho, a partir das 18h

SERRA

Festa Junina Recriar

AERT (Rua Castelo Branco, Bairro de Fátima)

Data: 30 de junho (sábado), das 15h às 23h

Ingresso: de R$ 10 a R$ 35

Mais informações: (27) 3019-9398

3ª Edição da Festa Junina

Cerimonial Ramos Barcelos (Rua José de Anchieta, Serra)

Data: 23 de junho (sábado), a partir das 20h

Mais informações: (27) 99729-4021

2º Arraiá Positiva CLUB

No Espaço Celebrar - Rua Francisco Souza dos Santos, 46, Serra

Data: 28 de junho (sábado), às 19h

Atração: praça de alimentação com comidas típicas, burguers, cervejas artesanais e doces. Shows com Trio Mafuá, Rafinha Nossa, Vitinho e do DJ Mr. Dedus.

Festa Junina São João Batista de Feu Rosa

Quando: 22/06, sexta-feira, às 19h30; 23/06, sábado, às 18h; e 24/06, domingo, às 18h

Onde: Rua das Dálias, 9, Feu Rosa

Festa Junina São João de Vila Nova

Quando: 23/06, sábado, às 18h; e 24/06, domingo, às 19h30

Onde: Rua Rosa Ortolan Conte, s/nº, Vila Nova de Colares

Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima

Quando: 29/06, sexta, às 17h; e 30/06, sábado, às 18h

Onde: Rua Maria Delunardo Trancoso, s/nº, Bairro de Fátima

CARIACICA

Arraiá Di Pae João

Avenida Governador José Sette, Tabajara

Data: 24 de junho (domingo), a partir das 12h

Mais informações: (27) 99845-8770

SANTA LEOPOLDINA

Festa Junina Paroquial

Paróquia do Divino Espírito Santo (Rua Bernardino Monteiro, 14)

Data: 30 de junho, das 18h às 21h

Ingresso: entrada franca

Mais informações: (27) 3266-1224

VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Festa Junina Creven

Clube Recreativo Venda Nova - Creven (Rua Antônio Camata, 1040)

Data: 30 de junho (sábado), das 18h às 23h

Ingresso: entrada franca

Mais informações: (28) 3546-1591

Arraiá Espaço Fitness

Espaço Fitness (Av. Domingos Martins, Vila da Mata, Centro de Venda Nova do Imigrante)

Data: 27 de julho (sexta), das 18h às 22h

Ingresso: entrada franca

Mais informações: (28) 99910-7658

COLATINA

Arraiá Agricolano

Ifes - Campus Itapina (BR 259, quilômetro 70, Colatina)

Data: 30 de junho (sábado), das 18h às 22

Ingresso: entrada franca