Festas juninas continuam rolando pelo Espírito Santo; confira o roteiro

O mês de junho está quase acabando, mas ainda tem muita festa se esbaldar na canjica, pé-de-moleque e paçoca, além de apreciar toda a cultura do São João nos concursos de quadrilhas que acontecem por todo o Espírito Santo. Só na Grande Vitória, inúmeras festas agitam as noites das próximas semanas e, no interior, também há opções para quem quer curtir uma comida típica com boa música.
O Gazeta Online reuniu mais de 25 festas por todo o Estado que acontecem neste mês e no próximo. Confira:
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VITÓRIA
Forrosiano (Colégio Salesiano Nossa Senhora da Vitória)
Avenida Vitória, 950, Forte São João
Data: 23 de junho (sábado), das 17h às 22h30
Ingresso: R$ 12 (até o dia 16 de junho, com vendas na escola)
Mais informações: (27) 3331-8504
Cai e Pira @Fluente
Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória (Rua do Canal)
Data: 23 de junho (sábado), das 21h às 4h
Ingresso: de R$ 25 a R$ 30
Mais informações: (27) 3311-5216
12º Arraiá da FDV
Ilha Shows (Alameda Ponta Formosa, 350)
Data: 30 de junho (sábado), das 22h às 6h
Ingresso: de R$ 30 a R$ 50 (à venda no Blueticket)
Festa Junina do Quiosque 1 - Camburi
Avenida Dante Michelini, K1 (Orla de Camburi)
Data: 23 de junho (sábado), a partir das 19h
Mais informações: (27) 99786-4618 / (27) 3227-6411
Arraiá UP
Ilha Shows (Alameda Ponta Formosa, 350)
Data: 7 de julho (sábado), a partir das 13h30
Ingresso: à venda no Blueticket
Arraiá do Jequitibá Residência Assistida
Rua Thereza Zanoni Caser, 355, Jardim da Penha, Vitória.
Data: 23 de junho (sábado), às 16h
Ingresso: R$ 10 na portaria do evento. Menores de 7 anos não pagam
VILA VELHA
Arraiá - Sara Nossa Terra
Na igreja Sara Nossa Terra - Rua Saturnino Rangel Mauro, Praia de Itaparica, Vila Velha
Data: 23 de junho (sábado), às 19h
Atração: comidas típicas e brincadeiras para família
Festa Junina do Fanuel
Igreja Católica Santa Paula (R. Santa Catarina, Santa Paula II, Vila Velha)
Data: 23 de junho (sábado), às 18h
Festa Junina da ABECA
Associação Beneficente da Criança e do Adolescente da Barra do Jucu (Rua Van Gogh, Vila Velha)
Data: 23 de junho (sábado), das 19h às 22h
Ingresso: entrada franca
Festa do Padroeiro São Pedro Pescador
Rua Guaçuí, Itapuã
Data: 30 de junho (sábado), às 18h
Festa Junina Missão
Igreja Missão (Rua Lúcia When Pereira, Praia da Costa, Vila Velha)
Data: 30 de junho (sábado), às 15h
Arraial dos Palmares
Rua Margarida, em Zumbi dos Palmares, Vila Velha
Data: 30 de junho e 1º de julho, a partir das 18h
SERRA
Festa Junina Recriar
AERT (Rua Castelo Branco, Bairro de Fátima)
Data: 30 de junho (sábado), das 15h às 23h
Ingresso: de R$ 10 a R$ 35
Mais informações: (27) 3019-9398
3ª Edição da Festa Junina
Cerimonial Ramos Barcelos (Rua José de Anchieta, Serra)
Data: 23 de junho (sábado), a partir das 20h
Mais informações: (27) 99729-4021
2º Arraiá Positiva CLUB
No Espaço Celebrar - Rua Francisco Souza dos Santos, 46, Serra
Data: 28 de junho (sábado), às 19h
Atração: praça de alimentação com comidas típicas, burguers, cervejas artesanais e doces. Shows com Trio Mafuá, Rafinha Nossa, Vitinho e do DJ Mr. Dedus.
Festa Junina São João Batista de Feu Rosa
Quando: 22/06, sexta-feira, às 19h30; 23/06, sábado, às 18h; e 24/06, domingo, às 18h
Onde: Rua das Dálias, 9, Feu Rosa
Festa Junina São João de Vila Nova
Quando: 23/06, sábado, às 18h; e 24/06, domingo, às 19h30
Onde: Rua Rosa Ortolan Conte, s/nº, Vila Nova de Colares
Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima
Quando: 29/06, sexta, às 17h; e 30/06, sábado, às 18h
Onde: Rua Maria Delunardo Trancoso, s/nº, Bairro de Fátima
CARIACICA
Arraiá Di Pae João
Avenida Governador José Sette, Tabajara
Data: 24 de junho (domingo), a partir das 12h
Mais informações: (27) 99845-8770
SANTA LEOPOLDINA
Festa Junina Paroquial
Paróquia do Divino Espírito Santo (Rua Bernardino Monteiro, 14)
Data: 30 de junho, das 18h às 21h
Ingresso: entrada franca
Mais informações: (27) 3266-1224
VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Festa Junina Creven
Clube Recreativo Venda Nova - Creven (Rua Antônio Camata, 1040)
Data: 30 de junho (sábado), das 18h às 23h
Ingresso: entrada franca
Mais informações: (28) 3546-1591
Arraiá Espaço Fitness
Espaço Fitness (Av. Domingos Martins, Vila da Mata, Centro de Venda Nova do Imigrante)
Data: 27 de julho (sexta), das 18h às 22h
Ingresso: entrada franca
Mais informações: (28) 99910-7658
COLATINA
Arraiá Agricolano
Ifes - Campus Itapina (BR 259, quilômetro 70, Colatina)
Data: 30 de junho (sábado), das 18h às 22
Ingresso: entrada franca
Mais informações: (27) 3723-1200