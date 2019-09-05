Festa Decibel abre espaço para oficinas e músicas além do eletrônico

André Prando é uma das atrações do palco "Alternative Stage" do Festival Multicultural Decibel que acontece neste sábado (7) Crédito: Bernardo Firme

Após um ano e meio sem ser realizada, a festa "Decibel" terá neste sábado (7) uma nova edição que será comemorativa pelo seus três anos de existência. O evento, que já foi realizado em três cidades diferentes da Grande Vitória, agora retorna à Serra, mas em novo formato, com um dia inteiro de música e arte.

Com o foco na música eletrônica alternativa, em especial o psytrance, o festival terá abertura para outros estilos também. Além do psytrance, também haverão shows ao vivo e DJs de outras vertentes da música eletrônica, como dub e psychill. Para isso, foi criado um espaço chamado de "Chill-out", que terá um palco, o "Alternative Stage" para apresentações mais "calmas", com BPM reduzido.

O evento ficou muito tempo sem ser realizado porque, segundo Rafael Bezerra, um dos realizadores, a produção estudava uma proposta diferente. Ele defende que o projeto terá um caráter multicultural, já que será aberto espaço para oficinas e intervenções artísticas.

"Agora a gente sentiu que pode trazer uma proposta para o público ter uma aceitação melhor, tendo como guia ser mais alternativo, mais underground", diz.

Um dos músicos que farão show no "Alternative Stage", André Prando conta que está bastante animado para o show, que será em formato acústico. "Acho que minha proposta artística de conectar as pessoas e propor reflexões através das letras se encaixa bem na proposta da festa", declarou.

Além disso, Prando lançou na última terça (3) o clipe de "Fantasmas Talvez", de seu último disco, o "Voador" e anunciou uma apresentação no Rock in Rio . Sobre o clipe, o músico diz que, tanto o vídeo, quanto a música, partem de uma ideia de que devemos enfrentar nossos problemas.

"O clipe bota a gente pra dançar com nossos fantasmas sem medo", define.

SERVIÇO:

Festival Multicultural Decibel

Quando: 7 e 8 de setembro, das 16h do dia 7 às 16h do dia 8.

Onde: Sítio Vovó Hilda Borges. Campinho da Serra, Serra.

Quanto: R$ 50 (3º lote).