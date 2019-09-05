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Festa Decibel abre espaço para oficinas e músicas além do eletrônico

Evento acontece entre os dias 7 e 8 de setembro e foca no psytrance, mas traz outras atrações, como André Prando e Arian Motta
Mikaella Campos

Mikaella Campos

Publicado em 

05 set 2019 às 09:26

Publicado em 05 de Setembro de 2019 às 09:26

André Prando é uma das atrações do palco "Alternative Stage" do Festival Multicultural Decibel que acontece neste sábado (7) Crédito: Bernardo Firme
Após um ano e meio sem ser realizada, a festa "Decibel" terá neste sábado (7) uma nova edição que será comemorativa pelo seus três anos de existência. O evento, que já foi realizado em três cidades diferentes da Grande Vitória, agora retorna à Serra, mas em novo formato, com um dia inteiro de música e arte.
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Com o foco na música eletrônica alternativa, em especial o psytrance, o festival terá abertura para outros estilos também. Além do psytrance, também haverão shows ao vivo e DJs de outras vertentes da música eletrônica, como dub e psychill. Para isso, foi criado um espaço chamado de "Chill-out", que terá um palco, o "Alternative Stage" para apresentações mais "calmas", com BPM reduzido.
O evento ficou muito tempo sem ser realizado porque, segundo Rafael Bezerra, um dos realizadores, a produção estudava uma proposta diferente. Ele defende que o projeto terá um caráter multicultural, já que será aberto espaço para oficinas e intervenções artísticas.
"Agora a gente sentiu que pode trazer uma proposta para o público ter uma aceitação melhor, tendo como guia ser mais alternativo, mais underground", diz.
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Um dos músicos que farão show no "Alternative Stage", André Prando conta que está bastante animado para o show, que será em formato acústico. "Acho que minha proposta artística de conectar as pessoas e propor reflexões através das letras se encaixa bem na proposta da festa", declarou.
Além disso, Prando lançou na última terça (3) o clipe de "Fantasmas Talvez", de seu último disco, o "Voador" e anunciou uma apresentação no Rock in Rio. Sobre o clipe, o músico diz que, tanto o vídeo, quanto a música, partem de uma ideia de que devemos enfrentar nossos problemas.
"O clipe bota a gente pra dançar com nossos fantasmas sem medo", define. 
SERVIÇO:
Festival Multicultural Decibel
Quando: 7 e 8 de setembro, das 16h do dia 7 às 16h do dia 8.
Onde: Sítio Vovó Hilda Borges. Campinho da Serra, Serra.
Quanto: R$ 50 (3º lote).
Pontos de Venda: Lojas Macerick's (Grande Vitória); Saladeria La Vitta (Jardim da Penha e Guarapari); Super Ticket.

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