Fenômeno do reggae, SOJA faz show no Estado após quatro anos

Banda de reggae norte-americana SOJA Crédito: Site oficial SOJA/Divulgação

“Há algo muito especial para nós em todo show no Brasil. A energia do público nos alimenta. Queremos dar a mesma energia especial de volta para eles. Estamos ansiosos por isso”.

É o que conta o vocalista do grupo norte-americano de reggae Soldiers Of Jah Army (SOJA), Jacob Hemphill, ao Gazeta Online. Ele espera receber a entrega dos fãs ao voltar para o Estado após quatro anos sem shows no Espírito Santo em apresentação da turnê “Sing To Me Spring Tour 2019”, que acontece neste domingo, 12, em Vitória. Os mineiros do Lagum também tocam na mesma noite, e a abertura fica sob comando da banda capixaba Zé Maholics.

A banda também está de volta ao estúdio e, além dos sucessos da carreira, promete um show já com novidades. “Estamos nos preparando para este fim de semana e ansiosos para tocar muitos clássicos antigos junto com muitos materiais novos”, revela Jacob.

Há mais de 20 anos na estrada, o SOJA tem uma ligação consolidada com o Brasil, que foi reforçada recentemente com a gravação da música “Morning”, em parceria com o Natiruts, um dos principais nomes do reggae nacional, e Gomba Jahbar, de Porto Rico.

“Eu admiro Natiruts e Gomba Jahbari há anos. O que ambos conseguiram é incrível. Não importa quem ou onde você esteja, todos nós passamos por lutas. Trevas. Mas todos nós vemos a mesma manhã”, diz Jacob. Esse intercâmbio cultural, de acordo com o vocalista, é importante para explicar a “transição do escuro para a luz”.

NOVIDADE

Outra atração da noite, a banda Lagum conquistou espaço no cenário nacional com “Deixa”, música romântica com pegada pop gravada com cantora Ana Gabriela. Diferente dos americanos, essa é a primeira vez que o grupo formado em 2014 por amigos de infância vem ao Estado.

“Vai ser bem especial abrir o show do SOJA, que é uma banda que escutamos muito na nossa adolescência. Nós recebemos muitas mensagens nas redes sociais também para vir fazer um show aqui”, revela Pedro Calais, vocalista e compositor do Lagum.

Banda mineira Lagum Crédito: Felipe Nevares/divulgação

No repertório do show, além das músicas do primeiro álbum “Seja O Que Eu Quiser” (2016), a banda também tocará alguns singles do próximo disco, que será lançado no dia 14 de junho. Para apresentar oficialmente o projeto ao público capixaba, uma nova apresentação é planejada para o segundo semestre deste ano.

Sobre o processo de produção, Pedro conta que recebeu influência da avó, que o ensinou a “pensar fora da caixa”. Já as referências usadas nas composições variam: atualmente são bandas australianas. Outra curiosidade é que todas as canções do Lagum são testadas no banheiro. “A acústica é boa”, argumenta o vocalista.

SOJA + Lagum

Atrações: Zé Maholics (abertura) e DJ Mr. Dedus.

Quando: domingo (12), a partir das 17h.

Onde: Ginásio Álvares Cabral, Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, Bento Ferreira, Vitória.

Ingressos: 2º lote. R$ 80 (meia/arquibancada), R$ 125 (meia/área VIP), R$ 230 (meia/open bar). À venda nas lojas Magia do Perfume, Mundo do iPhone, Green Station, Sktmafia, TabaCoffee/Espressola e no site www.onticket.com.br. Assinantes de A GAZETA têm 60% de desconto.