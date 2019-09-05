PROGRAMAÇÃO

Fenavivar 2019: ES recebe violeiros de diversos Estados para festival

4º Festival Nacional de Viola do Vargedo acontece neste fim de semana, em Afonso Cláudio, com mostra competitiva e apresentação de nomes conhecidos da moda de viola

Publicado em 5 de setembro de 2019 às 15:31 - Atualizado há 6 anos

05/09/2019 - Foto do 3º Festival Nacional de Viola do Vargedo (Fenavivar 2018) Crédito: Facebook/Fenavivar

Nesta sexta (6) e sábado (7), Afonso Cláudio vira a Capital brasileira da viola, quando a comunidade de Vargedo realiza a quarta edição do festival nacional do gênero, o Fenavivar 2019. O evento tem o objetivo de divulgar a cultura sertaneja e os novos talentos. Assim, 10 duplas de violeiros disputam o prêmio de melhor canção da noite.

Além do concurso, artistas de destaque no país se apresentam na programação. Toni da Viola, Tiel Martins e Elói Francisco, André Matos e Calil, além de Mineirinho e Gabriel são as atrações do Fenavivar. Eles se apresentam em dois palcos distribuídos no Terreirão, local utilizado durante o ano pela comunidade para secar o café após sua colheita.

Vale lembrar que o evento foi antecipado em 2019. Nas edições anteriores, o festival acontecia no mês de outubro. Mesmo com a mudança, a organização espera um público de três mil pessoas nos dois dias de evento, que conta também com praça de alimentação.

ACOLHIMENTO

A comunidade está preparada para receber a todos. Inclusive, um dos orgulhos dos moradores é receber os violeiros em suas casas, no famoso estilo cama e café. Em sua maioria trabalhadores rurais e pequenos produtores, ele oferecem de forma voluntária abrigo e comida aos participantes.

SERVIÇO

4º Festival Nacional de Viola do Vargedo (FENAVIVAR)

Quando: sexta-feira (6) e sábado (7), a partir das 19h

Onde: no Terreirão, na comunidade de Vargedo, em Afonso Cláudio

Entrada franca

SEXTA-FEIRA (6)

Palco Alma e Viola

19h - Abertura com show de Toni da Viola e convidados

20h - Mostra competitiva - apresentação das 10 duplas

Palco Tião Carreiro

22h - Show com Tiel Martins e Elói Francisco

23h - Show com André Matos e Beto Calil

SÁBADO (7)

Casa do violeiro

10h - Intercâmbio musical com "causos e melodias"

Palco Alma e Viola

19h - Abertura

20h - Final da mostra competitiva

23h - Premiação

Palco Tião Carreiro

21h - Show com Mineirinho e Gabriel

0h - Roda de Viola e show de encerramento com a dupla vencedora da mostra competitiva

