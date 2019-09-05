Fenavivar 2019: ES recebe violeiros de diversos Estados para festival

Publicado em 5 de setembro de 2019 às 15:31
Nesta sexta (6) e sábado (7), Afonso Cláudio vira a Capital brasileira da viola, quando a comunidade de Vargedo realiza a quarta edição do festival nacional do gênero, o Fenavivar 2019. O evento tem o objetivo de divulgar a cultura sertaneja e os novos talentos. Assim, 10 duplas de violeiros disputam o prêmio de melhor canção da noite.
Além do concurso, artistas de destaque no país se apresentam na programação. Toni da Viola, Tiel Martins e Elói Francisco, André Matos e Calil, além de Mineirinho e Gabriel são as atrações do Fenavivar. Eles se apresentam em dois palcos distribuídos no Terreirão, local utilizado durante o ano pela comunidade para secar o café após sua colheita.
Vale lembrar que o evento foi antecipado em 2019. Nas edições anteriores, o festival acontecia no mês de outubro. Mesmo com a mudança, a organização espera um público de três mil pessoas nos dois dias de evento, que conta também com praça de alimentação.
ACOLHIMENTO
A comunidade está preparada para receber a todos. Inclusive, um dos orgulhos dos moradores é receber os violeiros em suas casas, no famoso estilo cama e café. Em sua maioria trabalhadores rurais e pequenos produtores, ele oferecem de forma voluntária abrigo e comida aos participantes.
SERVIÇO
4º Festival Nacional de Viola do Vargedo (FENAVIVAR)
Quando: sexta-feira (6) e sábado (7), a partir das 19h
Onde: no Terreirão, na comunidade de Vargedo, em Afonso Cláudio
Entrada franca
PROGRAMAÇÃO
SEXTA-FEIRA (6)
Palco Alma e Viola
19h - Abertura com show de Toni da Viola e convidados
20h - Mostra competitiva - apresentação das 10 duplas
Palco Tião Carreiro
22h - Show com Tiel Martins e Elói Francisco
23h - Show com André Matos e Beto Calil
SÁBADO (7)
Casa do violeiro
10h - Intercâmbio musical com "causos e melodias"
Palco Alma e Viola
19h - Abertura
20h - Final da mostra competitiva
23h - Premiação
Palco Tião Carreiro
21h - Show com Mineirinho e Gabriel
0h - Roda de Viola e show de encerramento com a dupla vencedora da mostra competitiva
