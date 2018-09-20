Felipe Araújo lança a primeira parte do DVD 'Por Inteiro'

Após dois anos do lançamento de seu primeiro DVD, gravado em Goiânia, este é o momento de Felipe Araújo brilhar na Cidade Maravilhosa. O novo DVD, "Por Inteiro", foi gravado em quatro partes (as duas primeiras serão disponibilizadas hoje), cada uma gravada em locais e cenários distintos. "O Rio foi escolhido por ser um lugar lindo; No final, o resultado ficou maravilhoso", conta Felipe, em entrevista por telefone ao Gazeta Online.

Embora gravado em quatro partes, o lançamento será feito em duas. A primeira parte, que será lançada nesta quinta-feira (20) nas principais plataformas digitais, conta com as duas principais apostas de hits: "Atrasadinha", em parceria com o músico Ferrugem, e "Espaçosa Demais". A segunda parte e o DVD físico chegam em dezembro.

"Atrasadinha" será lançada como single no canal do Vevo. A parceria entre o sertanejo e o pagodeiro foi fruto de muita admiração. "Considero Ferrugem um dos melhores artistas atuais", elogia o sertanejo.

TRAJETÓRIA

Tendo como principais referências Zezé de Camargo & Luciano, Michael Jackson e seu finado irmão, Cristiano Araújo, Felipe, aos 23 anos, hoje considera sua carreira consolidada.

Atuando profissionalmente desde os 15 anos, o cantor vê o sertanejo como uma herança de família. "O sertanejo entrou na minha vida até antes de eu nascer. Vem dos meus bisavós e avós por parte de pai e mãe, meus pais, irmão mais velho Tá no sangue da minha família", afirma.

20/09/2018 - Felipe Araújo grava o DVD Por Inteiro Crédito: Fred Pontes e Denilson Santos/Divulgação

Felipe considera que a cena sertaneja passa hoje por sua melhor fase. "Os artistas têm entrado em lugares onde nunca encontraram espaço antes", declara. "Nessa década o sertanejo passou a ser unânime, um gosto de todos, de Norte a Sul no Brasil", completa.

Além de cantor, Felipe também compôs sucessos como "Noite Fracassada" e "Perdeu o Cara Errado", interpretadas por Jads & Jadson e Cristiano Araújo, respectivamente. Seu sucesso mais recente é "Amor da sua Cama", cantada por ele mesmo.

A inspiração, segundo ele, vem da vontade de cantar algo que gere identificação. "'Amor da sua Cama' mesmo... Eu nunca passei por isso de fato, mas onde eu faço show, alguém vem falar comigo que passou por algo parecido. Acho que a música tem disso: colocar na melodia e na letra algo que fará alguém se identificar ou se emocionar", pondera.

Hoje, se considera feliz. "Sei que o reconhecimento vem de muito trabalho e é fruto de anos de dedicação. Sou ambicioso e tento evoluir sempre, mas coloco tudo nas mãos de Deus e trabalho muito. Espero que Atrasadinha e o DVD agradem ao público, pois foram feitos com muito carinho", finaliza.

A autora é residente em jornalismo. Texto sob supervisão de Rafael Braz.

OUÇA

Por inteiro

Felipe Araújo

Universal Music. Primeira parte (10 faixas)