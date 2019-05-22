Feira Literária Capixaba chega à 6ª edição com programação gratuita

“É extremamente desafiador, diante das crises que estamos enfrentando, manter aquilo que de fato é mais importante para nós, que é a cultura”, afirma o poeta, romancista e ensaísta carioca Marco Lucchesi, atual presidente da Academia Brasileira de Letras (ABL). Sétimo ocupante da cadeira número 15 da instituição, Lucchesi chega ao Espírito Santo nesta semana para participar da programação da 6ª edição da Feira Literária Capixaba (Flic-ES), que começa nesta quarta (22) e segue até domingo, dia 26 de maio, na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).
Aos 55 anos, o imortal lança na sexta-feira (24) a obra “Poemas Reunidos”, um compilado de escritos inéditos e alguns reeditados, além de realizar a palestra “Democracia é Diálogo” no sábado (25). Lucchesi diz que, no evento, pretende propor um diálogo sobre os rumos da sociedade contemporânea, abordando as crises atuais.
“Estar à frente da ABL em um período como este é um desafio, mas o que importa para nós é construir a história futura do país, e isso passa pela cultura, que encaro como o último bastião da democracia. Por aqui, estamos empenhados nisso, cada qual a seu modo”, destaca.
Para o escritor, acima das tendências políticas deve estar a união entre a cultura e a educação, encaradas por ele como projetos de grande harmonia e unificação da nação.
“O crescimento das feiras literárias pelo país, como é o caso da Flic-ES, mostra que estamos vivos e que queremos que o futuro seja melhor. As feiras propõem uma descoberta da relação entre o livro e o autor”, salienta Lucchesi, que considera “quase um milagre” o lançamento de uma reunião de poesias em um momento de crise inclusive no meio editorial.
O EVENTO
Em sua sexta edição, a Flic-ES homenageia neste ano Judith Leão Castello Ribeiro, educadora, ensaísta, escritora e primeira mulher eleita deputada federal no Estado.
A feira reúne escritores, músicos, dançarinos, folcloristas e artistas em mesas redondas, lançamentos, palestras e workshops sobre arte e literatura. Somente neste ano, mais de 80 livros de autores capixabas serão lançados durante o evento.
Além de Lucchesi, participam da Flic-ES cerca de 300 outros artistas, como a escritora Conceição Evaristo; o professor universitário, jornalista e escritor José Arrabal; a professora emérita da Ufes e também escritora Bernadette Lyra; e as escritoras Manoela Ferrari e Júlia Almeida, além de Suely Bispo.
Bandas de congo, grupos folclóricos capixabas e companhias de dança completam a programação, que inclui mesas de conversas e performances e visa, sobretudo, valorizar e dar visibilidade à diversidade cultural presente no Espírito Santo.
6ª Feira Literária Capixaba - Flic-ES
Quando: desta quarta (22) até domingo, dia 26 de maio, das 9h às 20h.
Onde: Estacionamento do Centro de Ciências Exatas (CCE) da Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.
Entrada gratuita.
Informações: (27) 99995-4779.