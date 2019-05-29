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Fãs de 'Super Choque' produzem filme do herói com R$ 12 mil; assista

Filme começou a ser feito em dezembro de 2017 e resgata o passado do personagem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2019 às 12:28

Publicado em 29 de Maio de 2019 às 12:28

Cena do curta-metragem inspirado em 'Super Choque', criado por fãs do herói Crédito: Reprodução de ENTITY_apos_ENTITYStatic Short Film: TrailerENTITY_apos_ENTITY / YouTube
Nas últimas semanas, um curta-metragem produzido por fãs de Super Choque chamou a atenção do público na internet. O filme de 44 minutos é inspirado no herói e apresenta as origens de Virgil Hawkins, personagem da DC Comics.
> Crítica: "Brightburn" reimagina a clássica história do Superman
Lançado no YouTube em 10 de maio, a sinopse da produção diz o seguinte: "Enquanto seu pai concorre a prefeito da cidade, Virgil Hawkins se esforça para encontrar seu lugar no mundo com seus novos poderes recém-descobertos. Tudo é posto em risco quando se descobre que algumas das atividades das gangues da cidade estão diretamente ligadas àqueles que estão no poder. Mudar nunca é fácil e o jovem herói já está pronto para a luta de sua vida".
> Fãs de Batman criam petições contra Robert Pattinson no papel do herói
Na descrição, os criadores afirmam ter produzido o filme com US$ 3 mil, cerca de R$ 12 mil, na cidade de St. Louis, em Missouri. Em maio do ano passado, já havia sido divulgado o trailer da produção. Veja:
Segundo o site Comic Book, a produção começou em um fim de semana de dezembro de 2017 e a intenção era criar um filme de dez minutos. Mas, inspirado pelo potencial do projeto, o escritor e diretor David Kirkman utilizou o mês seguinte para expandir a história e pesquisar o passado do personagem.
Confira abaixo o resultado do curta-metragem.

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