Fantástico promove encontro de 'Lolas', de 'Éramos Seis'

Irene Ravache, Nicette Bruno e Gloria Pires, na casa da Lola (Gloria Pires), de "Éramos Seis", novela das seis que estreia na próxima segunda-feira (30) Crédito: Raquel Cunha/Globo

Com a estreia da versão da novela "Éramos Seis" na TV Globo na faixa das 18 horas próxima segunda-feira (30), o Fantástico promoveu um encontro entre as atrizes que já interpretaram a Dona Lola, a matriarca da família Lemos da trama.

As atrizes Irene Ravache, Nicette Bruno e Gloria Pires se encontraram, ao lado da apresentadora Poliana Abritta na casa da Lola. Durante o papo, as três atrizes conversaram sobre a força que a personagem transmite, batalhando diariamente para manter a família unida mesmo com todas as adversidades do mundo.

Dona Lola, a matriarca da família Lemos de "Éramos Seis", já foi interpretada por quatro atrizes diferentes. Gessy Fonseca (1924-2018) em 1958, na Record; Cleyde Yáconis (1923-2013) em 1967, na TV Tupi; Nicette Bruno em 1977, novamente na TV Tupi; e Irene Ravache em 1994, no SBT.

Elenco da nova versão de Éramos Seis Crédito: Raquel Cunha/TV Globo

Glória Pires contou ao F5 que não viu as outras versões da novela, na época em que foram exibidas e que não fazia sentido assistir agora. "Porque o que a gente quer é distanciar, fazer algo diferente, algo novo ", afirma, não se preocupando em deixar a sua marca ou fazer algo para se diferenciar das outras atuações.