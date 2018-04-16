Fafi abre inscrições para oficinas de Jazz Dance e Ritmos

Oficina de Ritmos na Fafi Crédito: Leonardo Silveira/PMV

A Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música Fafi está com inscrições abertas para as oficinas de Jazz Dance e Ritmos até a quarta-feira (18). Serão oferecidas 20 vagas para cada uma das modalidades.

Para se inscrever na oficina de Ritmos, os interessados devem enviar um e-mail para [email protected] . Já para a oficina de Jazz Dance, o e-mail é [email protected] . No corpo do e-mail, devem constar o nome completo e a idade do candidato (uma inscrição por pessoa). E-mails com mais de um candidato serão desconsiderados.

De acordo com a Prefeitura de Vitória, serão oferecidas 20 vagas para cada uma das modalidades. As aulas acontecerão sempre às terças-feiras, entre 24 de abril e 31 de julho, na sede temporária da Fafi, na Rua Coutinho Mascarenhas, número 36, praça Ubaldo Ramalhete, no Centro de Vitória.

A oficina de Ritmos é voltada para pessoas de 10 a 15 anos, com aulas das 15h20 às 16h30. Já a de Jazz Dance é para pessoas entre 16 e 35 anos, com aulas das 16h50 às 18h.

DOCUMENTAÇÃO

No primeiro dia da oficina, os selecionados deverão levar documento de identidade ou Certidão de Nascimento, declaração de horário escolar, atestado de aptidão física e uma foto 3x4 para efetuar a matrícula. O resultado será divulgado no dia 20 e as aulas começam no dia 24 de abril. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (27) 3381-6922.

PROPOSTA

A proposta é trabalhar o condicionamento físico dos alunos, de forma agradável e prazerosa, por meio de sequências rítmicas coreografadas.