Fafi abre inscrições para curso técnico na área de teatro

A seleção será feita em quatro etapas, conforme edital. Interessados têm até segunda-feira (22) para se inscrever

Publicado em 17 de julho de 2019 às 16:23 - Atualizado há 6 anos

Fafi oferece 25 vagas em curso técnico de teatro Crédito: Leonardo Silveira

A Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música Fafi está com inscrições abertas para o curso técnico na área de teatro. Os interessados poderão fazer o agendamento on-line desta quinta-feira (18) até segunda (22), por meio do site Vix Cursos.

A confirmação das inscrições acontecerá nos dias 23 e 24 de julho, das 12 às 18 horas. Serão oferecidas 25 vagas. As aulas acontecerão de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 21h30.

Pré-requisitos

Entre os pré-requisitos, o candidato precisa ter a partir de 18 anos, ter cursado 50 horas de oficinas na área teatral com comprovação de certificado/declaração e estar cursando o 2º ano do ensino médio. A seleção será feita em quatro etapas, conforme edital.

Outras informações podem ser obtidas por meio dos telefones 3381-6921 e 3381-6922.

