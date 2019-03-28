Facção Caipira firma o pé no indie rock com novo disco

A história do trio Facção Caipira hoje é escrita, em partes, em uma casa transformada em estúdio, localizada em Piratininga, na região Oceânica de Niterói. Mas, antes do grupo firmar-se ali em busca do processo de produção do novo disco, “Do Lugar Onde Estou Já Fui Embora”, muita água rolou por baixo da ponte.

Em agosto de 2016, quando voltavam de um show feito na ocupação da antiga casa de shows Canecão, os integrantes sofreram um assalto. Na ocasião, foram levados violões, baixo, bateria, pedais para guitarras, entre outros itens, além do próprio carro que usavam.

A partir daí, começou outra saga. Por sugestão dos próprios fãs e também de amigos, a banda, que passeia do blues ao indie rock, lançou uma campanha em uma plataforma de financiamento coletivo e, assim, foi possível viabilizar inclusive o processo de mudança para a casa-estúdio que, no passado, chegou a sediar uma igreja.

“Agora já estamos morando juntos há três anos. Passamos por um processo longo, na época já estávamos em um momento de pausa, de fechamento de um ciclo, assimilando o trabalho do último disco e tentando entender e planejar o que fazer com a carreira e com a vida”, conta Jan Santoro, responsável por guitarra e voz nas produções.

Também compositor do grupo, Jan divide espaço com Renan Carriço (bateria) e Vinícius Câmara (baixo). Durante o processo de desenvolvimento de “Do Lugar Onde Estou Já Fui Embora”, gravado pelo selo Toca Discos sob produção de Felipe Rodarte, vários processos pessoais interferiram nos sentimentos e impressões do trio sobre as relações e sobre a questão existencial em si. Tudo isso está presente nas linhas e entrelinhas das letras compostas por Jan.

“Ficamos tocando na sala de casa durante uns dois anos para compor e entender o que queríamos. Pensamos e conversamos sobre tudo... vida, política, vontade de viver, tudo. E tinha muita coisa acontecendo, perdi grandes amigos para a depressão, para o suicídio, até mesmo amigos músicos. E isso era uma questão. Então foi forte a experiência da gente vir morar junto para trazer um apoio necessário não só entre nós”, confidencia o vocalista.

Apesar da informação parecer pesada, o grupo conseguiu canalizar as emoções e transformá-las em canções sutis e equilibradas, com instrumental que ora dá espaço para a voz se destacar, ora se torna protagonista. Essas nuances estão presentes, por exemplo, em “Vaidade”, “Ciúme”, “Gatilhos” e “Um Dia de Festa”.

Em “Carne Viva”, por exemplo, a voz rouca proposital de Jan chama a atenção do ouvinte. A rotina de trabalho do grupo é instintiva, conforme conta o músico, que confessa ter descoberto uma afinidade maior às baladas, enquanto Renan mostra uma “energia mais rock n’ roll” e Vinícius aposta em uma linguagem de baixo bem característica, imprimindo quase uma contação de histórias.

“Nosso trabalho é bem instintivo, funciona muito bem. Cada um está fazendo uma coisa diferente e, no fim, damos uma ‘escutada geral’ para ver se as coisas estão fazendo sentido, se está com todas as etapas completas, enfim. A gente sente que é instintivo mesmo”, conclui.