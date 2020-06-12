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Fábio Jr, Silva e Jorge Vercillo fazem lives de 12 a 14 de junho

Anavitória, Nando Reis e Martinho da Vila também são destaques das apresentações do fim de semana dos namorados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jun 2020 às 06:00

Publicado em 12 de Junho de 2020 às 06:00

O cantor Fabio Jr foi hospitalizado em São Paulo por conta do estresse
O cantor Fabio Jr fará live de dia dos namorados nesta sexta-feira (12) Crédito: Reprodução/Instagram @andrehirae

SEXTA-FEIRA (12 DE JUNHO)

O músico Tunico da Vila
O sambistaTunico da Vila irá comemorar seu aniversário em live bate-papo com seu pai, neste sábado (13) Crédito: André Leão

SÁBADO (13 DE JUNHO)

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Diogo Nogueira irá se apresentar online no domingo (14) Crédito: Reprodução

DOMINGO (14 DE JUNHO)

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