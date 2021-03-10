Exposição Vix Estórias Capixabas é prorrogada até abril no MAES

Vix Estórias Capixabas: imagem do vídeo "Território Expandido I - Ilha da Pólvora, 2007", de MV Crédito: MV/Maes

O Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio Del Santo (MAES), no Centro de Vitória, prorrogou a exposição “Vix Estórias Capixabas”, até o dia 04 de abril. As visitas presenciais poderão ser agendadas de modo prévio pela internet neste link

Segundo a Secult, grupos de visitantes espontâneos - de até cinco pessoas - não têm a obrigação de fazer o agendamento, porém a entrada no museu está condicionada à sua capacidade de comportar apenas 10 visitantes no espaço expositivo. Para grupos entre cinco e dez pessoas, o agendamento prévio é obrigatório e será confirmado por e-mail pela equipe do museu. Vale lembrar que o uso de máscara e álcool em gel é obrigatório durante a visita.

Elaborada a partir do trabalho de dois grandes artistas capixabas - Elpídio Malaquias (1919-1999) e Dionísio Del Santo (1925-1999) - , a exposição reúne obras de 23 artistas, que mesclam o contemporâneo e tradicional nos trabalhos. A mostra tem curadoria artística do pesquisador e historiador da arte Júlio Martins.

A intenção da mostra é fazer com que o público enxergue a relação entre o conceito de dois artistas que não estão mais vivos, Elpídio e Dionísio Del Santo, com um grupo enorme de artistas contemporâneos, que fazem parte do acervo do museu e representam o patrimônio artístico e cultural do Espírito Santo.

"A exposição toda estabelece diálogos entre os artistas de uma maneira muito sutil, muito poética. Parte desses artistas se relacionam com Elpídio, parte desses artistas se relacionam com Dionísio, mas a partir de linhas poéticas que não necessariamente são tradicionais", ressalta Ana Luiza Bringuente, diretora do Museu.

ON-LINE

Instagram e Youtube. A exposição conta com uma vasta programação on-line, como ações de formação de professores, palestras e ciclo de encontros com artistas e pesquisadores, por via das redes sociais e ferramentas de videochamadas, com a criação de salas de conferência para os participantes. Você pode conferir a exposição nas redes do MAES: Facebook

*Com informações da Secult

REGRAS PARA VISITAÇÃO

Para entrar no MAES, será obrigatória a utilização de máscara e será disponibilizado álcool em gel para os visitantes;

Para grupos de visitantes espontâneos, de até cinco pessoas, não será necessário o agendamento prévio em uma agenda pelos períodos da manhã e da tarde.

Para grupos entre cinco e dez pessoas, o agendamento prévio é obrigatório e será confirmado por e-mail pela equipe do museu. O contato deve ser feito pelo email [email protected], e podem tirar dúvidas pelo telefone (27) 3132-8393.

Os grupos serão divididos em dois grupos de cinco para serem atendidos por dois educadores, que vão atuar no espaço.

O museu terá um funcionamento reduzido, de 10h às 16h, de terça a sexta, e aos sábados e domingos, de 12h às 16h, por conta da pandemia, com horários que podem ser redefinidos após o fim do decreto que normatiza as medidas sanitárias obrigatórias.

SERVIÇO