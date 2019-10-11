Arte e Cidadania

Exposição ‘Redesenhando Caminhos’ traz trabalhos de adolescentes do Iases

A mostra - que segue até 31 de outubro - conta com diferentes pinturas que retratam história, vivência e percepção dos adolescentes sobre suas realidades sociais.

Publicado em 11 de outubro de 2019 às 15:17 - Atualizado há 6 anos

Quadros da exposição "Redesenhando Caminhos", em cartaz em Vitória Crédito: Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo /Divulgação

Incentivar o talento, e a criação de novas habilidades, nos adolescentes que cumprem (e cumpriram) medidas socioeducativas nas unidades de internação do Iases. Esse é o principal objetivo da exposição "Redesenhando Caminhos", em cartaz em vários pontos de Vitória, até 31 de outubro.

Com mais de 90 quadros, o acervo da mostra conta com uma diversidade de pinturas que retratam a história, vivência e percepção dos adolescentes sobre suas realidades de vida. Dentre as obras, uma seleção especial com releituras do artista plástico pernambucano Romero Britto. Algumas peças também trazem elementos da cultura africana, além de paisagens capixabas, como o Porto de Vitória e o Convento da Penha, em Vila Velha.

As obras de arte foram confeccionadas em oficinas e aulas de pintura, orientadas pela equipe técnica, professores e voluntários nas unidades de internação. Estas atividades estão presentes na jornada pedagógica das unidades e ajudam a despertar talentos antes desconhecidos, até mesmo pelos próprios adolescentes.

O acesso à cultura auxilia na transformação dos socioeducandos, como contou o diretor-presidente do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo, Bruno Pereira Nascimento. “A exposição é uma oportunidade de apresentar à sociedade um pouco do trabalho desenvolvido com os adolescentes nas unidades de internação”, complementa.

REDESENHANDO CAMINHOS

QUANDO : até de 31 de outubro. De segunda a sexta, exceto feriados. O período de visitação segue o horário de funcionamento das instituições.

: até de 31 de outubro. De segunda a sexta, exceto feriados. O período de visitação segue o horário de funcionamento das instituições. ONDE :

: Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES). Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória.

Sede Administrativa da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (DPES). Praça Manoel Silvino Monjardim, 54, Centro, Vitória.

Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase). Avenida Dário Lourenço de Souza, 110, Mario Cypreste, Vitória.

QUANTO: entrada franca.

