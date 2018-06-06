Exposição no Convento da Penha mostra relação do folclore com a fé

Imagem da exposição Folclore e Religiosidade Capixabas Crédito: Acervo/Comissão Espírito-santense de Folclore

O Convento da Penha e a Comissão Espírito-santense de Folclore abrem, a partir de domingo (10), a exposição fotográfica "Folclore e Religiosidade Capixabas". São 31 fotografias do acervo de obras da comissão registradas por Gabriel Lordello, Tadeu Bianconi, Vitor Nogueira e Zanete Dadalto. A abertura terá a participação da banda de Congo "Mestre Honório", e acontece às 10h, na Sala de Exposição, com entrada franca.

A exposição visa apresentar as manifestações de fé do povo capixaba impressas nas inúmeras formas de expressões culturais. Adereçada com elementos dos folguedos populares, como instrumentos musicais, estandartes e bandeiras do congo, além da exibição do vídeo documentário sobre o congo "Rainhas do Congo da Barra do Jucu" do Museu Vivo da Barra do Jucu, as imagens celebram os santos de sua devoção.

Assim, a mostra oferece uma pequena mostra desse universo devocional do folclore capixaba, através de imagens do Ticumbi, Congo, Folia de Reis, Reis de Boi, Boi Pintadinho, Pastorinhas, Bate Felchas e Roubo das Bandeiras. É uma oportunidade de conhecer um pouco dessas manifestações folclóricas e religiosas do Espírito Santo, através do olhar artístico dos renomados fotógrafos capixabas, levando uma mensagem de tolerância às diferenças, respeito às crenças, sob o olhar de Nossa Senhora da Penha.

Imagem da exposição Folclore e Religiosidade Capixabas Crédito: Acervo/Comissão Espírito-santense de Folclore

Serviço

Exposição fotográfica "Folclore e Religiosidade Capixabas"

De 10 de junho a 10 de julho de 2018

Onde: na Sala de Exposição, Convento da Penha