Exposição fotográfica sobre a luta das mulheres de Mariana e Brumadinho

As 24 fotografias que compõem a exposição “Mulheres Atingidas: da Lama à Luta”, que será aberta no dia 12 de março, em Vitória, revelam que em meio aos mares de lama em Mariana e Brumadinho, Minas Gerais, mulheres encontraram forças para batalhar pelos seus direitos. As imagens são da fotógrafa mineira Isis Medeiros, do capixaba Gabriel Lordello e de outros profissionais que presenciaram a rotina dos sobreviventes da tragédia.

“As mulheres de Mariana me trouxeram essa perspectiva de protagonismo. Elas são maioria nas audiências públicas, manifestações e reuniões nesses locais. Comecei a reparar isso e, quando cobri Brumadinho, também passei a focar meu olhar para mostrar a força que elas tinham para ir em busca dos direito delas”, diz Isis.

Um dos exemplos que Isis presenciou foi quando as famílias que perderam suas fontes de rendas receberam um vale-alimentação em nome dos homens da família. Muitas mulheres lutaram e conquistaram o direito de ter o seu nome no cartão. “O primeiro momento é de pânico, luto, mas aos poucos isso vai se transformando em força que faz com que elas se movam”, lembra.

Isis acompanhou de perto os desdobramentos de Mariana e Brumadinho. No primeiro rompimento, em novembro de 2015, ela sabia o tamanho do desastre, em Brumadinho, porém, não tinha noção.

“Não sabia o que ia encontrar. Ainda no caminho ouvimos a notícia de que existia um refeitório que ficava perto da barragem. Quando cheguei, as pessoas estavam procurando parentes. A primeira coisa que fiz foi tentar entender o que estava acontecendo para saber de que forma poderia me envolver na cena. É preciso respeitar a privacidade das pessoas porque é algo muito trágico, você não sabe se as pessoas querem ser vistas daquele jeito”, relata a fotógrafa.

Bate-papo

Isis trabalha de forma independente e já colaborou com mídias alternativas como Mídia Ninja e Jornalistas Livres. Mineira de Ponte Nova, ela começou a fotografar há seis anos e, aos poucos, foi entendendo que a fotografia com o apelo mais social era o que mais a interessava.

“A minha primeira inspiração foi Sebastião Salgado. Eu acho que o principal objetivo da fotografia social é trazer uma reflexão para além da própria imagem, para as pessoas entenderem o contexto além da tragédia. Não ficar só na imagem trágica, que abala, deixa a gente pra baixo. O que tento trazer é uma fotografia de denúncia em meio ao caos ”, explica.

No dia 12 de março também comanda um bate-papo sobre fotojornalismo no mesmo local da exposição. A conversa gira em torno dos direitos violados, algumas histórias das mulheres que sofreram as consequências desses crimes e como essa luta coletiva se transformou em um processo de conquistas.

SERVIÇO

Mulheres Atingidas: da Lama à Luta

Com Isis Medeiros e Gabriel Lordello

Quando: 12 de março, às 13h. Visitação até 22 de março, das 8 às 18h.

Onde: Espaço de Artes Marien Calixte, Assembleia Legislativa. Av. Américo Buaiz, 205, Enseada do Suá, Vitória.

Bate-papo às 19h na Mosaico Fotogaleria. Victoria Mall, Rua Aristóbulo Barbosa Leão, 500, Mata da Praia.

Informações: (27) 99943-0831