Ex-The Voice, Mariana Volker lança disco e fala de intimidade com o ES

Mariana Volker, cantora que está lançando o seu novo EP, "Órbita" Crédito: Júlia Assis/Divulgação

É impossível conversar com Mariana Volker sem cair em sua lábia sedutora. De inegável talento, a ex-The Voice Brasil - que está lançando seu novo disco, Órbita - logo vai conquistando a reportagem com o seu jeitinho aconchegante. Sabia que tenho uma ligação fantástica com o Espírito Santo?, indagou a moça, com um sorriso de felicidade... Golpe baixo...

Então, mais da metade da minha família mora em Vila Velha. É uma mulherada só!, explica, não dando tempo para perguntas do outro lado da linha. Estou morrendo de saudade do Espírito Santo. Tem um tempasso que não vou ai. Quero fazer um show para lançar Órbita. Só a minha família vai lotar o teatro, brinca, com uma deliciosa gargalhada.

Capa do EP "Órbita", de Mariana Volker Crédito: Divulgação

Bairrismos à parte, vamos (finalmente) falar de Órbita. Muito elogiado pela crítica, o disco - que conta com a belíssima capa de Raphael Tepedino e Júlia Assis, em uma oportuna homenagem a Elke Maravilha - traz oito faixas que flertam com o pop e o rockn roll. São música que, basicamente, falam de sentimentos complexos, como feridas e dores de amores curadas (e mal curadas). O disco, já disponível nas plataformas digitais, chega pelo selo Altafonte, com produção de Pedro Sodré e co-produção de Thiago Vivas.

MELANCOLIA

Entre os destaques do álbum, Labirinto, uma música que, segundo a artista, a ajudou a sair da depressão, e Montes Claros, um poema de despedida para uma pessoa que foi importante para Mariana. Ao ouvir o disco, uma pergunta óbvia vem a cabeça: por que apostar em um trabalho que se destaca pelo tom melancólico das faixas?

Estamos vivendo um momento estranho, pesado e de censura à classe artística. Esse clima acaba interferindo nas relações interpessoais. Há muita violência instigada e ódio por todos os lados, principalmente nas redes sociais. Isso interfere na música que nós produzimos, afirma a cantora, dizendo que Órbita também é uma chance de falar sobre problemas mentais e dilemas afetivos. Abaixo, veja o clipe de "Montes Claros".

Graças a Deus, agora temos a oportunidade de falar sobre saúde mental na musica. É um alerta para que as pessoas saibam da necessidade de se cuidar. Clarice Falcão, uma artista que considero muito, também está nessa vibe, só para citar apenas uma pessoa, enumera.

PAIXÃO

Mariana Volker, por sua vez, não esconde a preferência por duas faixas: Montes Claros e + Amor. Como falei anteriormente, Montes... é uma carta de despedida feita para um amiga que me magoou. É um estilo meio voz e violão, bem intimista. Compus essa faixa há cerca de 13 anos. Ela nasceu em um momento de fragilidade, quando pensei em desistir da carreira. Eu e o produtor, Pedro Sodré, queríamos uma gravação crua, mais orgânica, acentua.

Sobre + Amor, a vibe é completamente oposta. Vibrante, a canção pode ser vista como uma espécie de voz contrária à censura e totalmente favorável à aceitação das diferenças, sejam em relação à sexualidade, etnia, gênero e até mesmo posicionamentos políticos. Abaixo, veja o clipe de "+ Amor".

Fazemos uma referência à cultura pop dos anos 1990. É uma música que mostra a força das minorias. É festiva e alegre, mas, mesmo assim, vejo como a voz de uma pessoa que busca o seu lugar e o respeito de todos, fala em tom de protesto, comentando a citação ao presidente Jair Bolsonaro no clipe de + Amor.

Ele aparece nos vários aparelhos de TV estilizados. Só tentei colocar no vídeo os absurdos que o presidente fala na TV. Queremos jogar amor para ele e tentar acabar o seu discurso de ódio. É um recado para dizer que não vamos abrir mão da nossa voz, avisa a cantora, que tem como referências musicais grupos díspares, como New Order, Pink Floyd, Paralamas do Sucesso, Tulipa Ruiz e Tim Bernardes.

Mariana confirma que fazer o "The Voice" há dois anos foi um divisor de águas na carreira. "O programa veio num momento em que estava me reerguendo e voltando a trabalhar, vencendo a depressão. Já tinha tentado em 2011, mas não passei bela banca que selecionava os candidatos", confessa, dando a fórmula para se dar bem no reality musical. "'Experiência' de cabeça, cara! Você não pode ficar apavorado porque está na TV, exposto para o público. É preciso segurar a onda e confiar no seu potencial".