Ex-The Voice, Mariana Coelho vai cantar no Jesus Vida Verão

Mariana Coelho no The Voice Brasil Crédito: Reprodução/TV Globo

Mariana Coelho, que quase chegou às finais do The Voice Brasil, da TV Globo, vai ser uma das intérpretes do Jesus Vida Verão que dará show na noite deste sábado (13). O evento, com entrada franca, começa às 19h30 e a capixaba vai apresentar três canções.

Para ela, foi uma honra aceitar o convite que veio da igreja que ela mesma frequenta. "Aceitei na hora", dispara. A expectativa para o evento é o melhor e Mariana se prepara com uma fonoaudióloga para manter a voz, desde que começou no reality que a deu fama.

"Só não comecei as aulas de canto. Mas ainda não sei o que eu quero fazer", adianta. "Muita gente sabe que eu não canto gospel, mas foi maravilhoso receber - e aceitar - esse convite", conclui.

Em entrevista exclusiva ao Gazeta Online , a capixaba diz que o reality realmente mudou a sua carreira. Ela comemora os resultados das apresentações a nível nacional. "Eu levava a música como hobby. Agora, já consigo ter um bom panorama considerando o canto um trabalho de verdade", pondera.

Agora, começando os primeiros trabalhos como cantora, Mariana diz que quer seguir com os estudos, mas também ainda não decidiu o curso que fará. A jovem, que está prestes a completar a maioridade, pensa em Arquitetura, mas não bateu o martelo sobre com o que quer trabalhar. "Eu gostaria muito da música, mas preciso correr atrás de algo que seja certo", completa.

JESUS VIDA VERÃO

11 de janeiro - 19h30 - Kemuel e Preto no Branco

12 de janeiro - 19h30 - Anderson Freire e Willow Creek