Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Neste domingo (9)

Ex-The Voice, Claudia Zanetti faz show de graça em shopping da Serra

Apresentação, chamada de The Voice Kids Pocket, acontece neste domingo (9), às 19h

Publicado em 06 de Dezembro de 2018 às 14:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 dez 2018 às 14:52
A ex-The Voice e cantora Claudia Zanetti: "O palco é o meu lugarzinho favorito" Crédito: Reprodução/Instagram @claudiazntt
Neste domingo (9), a partir das 19h, a ex-The Voice Claudia Zanetti vai cantar sucessos de Nando Reis, Tim Maia, Maria Gadú, Caetano Veloso e Elvis Presley, de graça, no Shopping Mestre Álvaro, na Serra. O evento, aberto ao público, já é um esquenta para a próxima edição do The Voice Kids, que chega à sua 4ª edição prevista para estrear no início de janeiro.
Durante o evento no Espírito Santo, Claudia vai brindar também sua passagem pelo maior reality musical do Brasil e relembrar sucessos que apresentou em cadeia nacional. Atualmente, a moradora de Vila Velha está concluindo o ensino médio e pretende seguir carreira na música. Em entrevistas ao Gazeta Online, a jovem já destacou que pretende estudar na Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames).
À época, ela detalhou: "Pretendo fazer alguns cursos teóricos para me aprofundar no assunto e até na prática mesmo. Tem que estar bem preparado para conseguir entrar lá", contou, se referindo à Fames.
SERVIÇO
The Voice Kids Pocket com Claudia Zanetti
Onde: Shopping Mestre Álvaro (Av. João Palácio, 300, Eurico Sales, Serra)
Quando: domingo (9), às 19h
Entrada franca
Informações: (27) 3203-8080

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Montadora chinesa traz 7 novos veículos comerciais 100% elétricos, sendo que 2 já estão no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026
Imagem de destaque
Como a bicicleta ajudou mulheres indianas a ler, escrever e ter uma vida melhor

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados