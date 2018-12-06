Ex-The Voice, Claudia Zanetti faz show de graça em shopping da Serra

Neste domingo (9), a partir das 19h, a ex-The Voice Claudia Zanetti vai cantar sucessos de Nando Reis, Tim Maia, Maria Gadú, Caetano Veloso e Elvis Presley, de graça, no Shopping Mestre Álvaro, na Serra. O evento, aberto ao público, já é um esquenta para a próxima edição do The Voice Kids, que chega à sua 4ª edição prevista para estrear no início de janeiro.