Ex-The Voice, Claudia Zanetti faz show de graça em shopping da Serra

Neste domingo (9), a partir das 19h, a ex-The Voice Claudia Zanetti vai cantar sucessos de Nando Reis, Tim Maia, Maria Gadú, Caetano Veloso e Elvis Presley, de graça, no Shopping Mestre Álvaro, na Serra. O evento, aberto ao público, já é um esquenta para a próxima edição do The Voice Kids, que chega à sua 4ª edição prevista para estrear no início de janeiro.
Durante o evento no Espírito Santo, Claudia vai brindar também sua passagem pelo maior reality musical do Brasil e relembrar sucessos que apresentou em cadeia nacional. Atualmente, a moradora de Vila Velha está concluindo o ensino médio e pretende seguir carreira na música. Em entrevistas ao Gazeta Online, a jovem já destacou que pretende estudar na Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames).
À época, ela detalhou: "Pretendo fazer alguns cursos teóricos para me aprofundar no assunto e até na prática mesmo. Tem que estar bem preparado para conseguir entrar lá", contou, se referindo à Fames.
SERVIÇO
The Voice Kids Pocket com Claudia Zanetti
Onde: Shopping Mestre Álvaro (Av. João Palácio, 300, Eurico Sales, Serra)
Quando: domingo (9), às 19h
Entrada franca
Informações: (27) 3203-8080