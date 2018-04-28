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Rock'n'roll

Ex-Deep Purple, Glenn Hughes toca clássicos da banda em Vila Velha

Músico britânico, que também tem passagem pelo Black Sabbath em seu currículo, se apresenta segunda-feira, dia 30

Publicado em 28 de Abril de 2018 às 01:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 abr 2018 às 01:06
Glenn Hughes lançou discos como "Burn" pelo Deep Purple Crédito: Stuart Westwood/Divulgação
Glenn Hughes tem um currículo invejável. O baixista e vocalista é famoso por passagens por grandes bandas como Deep Purple, Black Sabbath e Trapeze. Em carreira solo, Glenn, hoje aos 66 anos, se apresenta pela primeira vez no Espírito Santo, amanhã, em Vila Velha, com a sua turnê Performs Classic Deep Purple, que já rodou o mundo.
No show, o músico que tocou pela última vez com a banda inglesa em 1976, relembra sucessos que marcaram a história do rock, como Stormbringer, Burn e Smoke on the Water. Em bate-papo com o C2, ele confessa que acha que canta muito melhor agora, do que naquela época. Hughes também se diz ansioso para conhecer o Estado. Confira.
Por que você decidiu fazer uma turnê com clássicos do Deep Purple?
Acho que o tempo certo para eu tocar as músicas do legado do Deep Purple é agora. Eu acredito neste momento e acho que é agora. E lá vamos nós!
Quais são as melhores memórias que você coleciona desse tempo que tocou com o Deep Purple?
Lembro de fazer álbuns incríveis e tocar para milhões de pessoas ao redor do mundo. Foi um tempo maravilhoso e eu vou repetir tudo isso de novo agora.
Você ainda tem contato com os membros do grupo?
Não, não tenho contato com os outros membros da banda porque vivemos cada um em uma parte diferente do mundo.
Você acompanha o cenário atual do rock e as novas bandas que surgiram?
Não, eu não escuto muito essas novas bandas de rock porque eu não tenho o costume de ouvir rádio, então não tem como dizer que sim.
Além dos antigos fãs da banda, existe um público mais jovem que vai aos seus shows. O que acha de cantar essas músicas para pessoas que nem era nascidas na época do Deep Purple?
Para ser bem honesto, eu acredito que canto melhor essas músicas agora do que eu cantava aos 20 anos. Então, para mim, é uma experiência fantástica retribuir esse amor que os fãs têm por essas músicas. Espero cantar essas canções da melhor forma que posso.
Depois de passar pela experiência de tocar com grandes bandas do rock e seguir carreira solo, consegue decidir qual dos dois prefere?
Gosto de fazer um pouco dos dois. Gosto de tocar em uma banda e também sozinho, para mim é mais ou menos a mesma coisa. Eu amo tocar e por isso amo fazer os dois.
Seu último álbum (Resonate) foi lançado em 2016. Tem planos de lançar outro em breve?
Não tenho planos de gravar por enquanto. Quero continuar com a turnê Performs Classic Deep Purple pelo menos por mais dois anos e levá-a até onde eu puder.
Esta é a sua primeira vez no Espírito Santo. Está animado?
Sim, minha primeira vez aí. Já ouvi coisas maravilhosas a respeito do lugar. Mal posso esperar para ver vocês.
Glenn Hughes - "Deep Purple Legacy"
Quando: Amanhã, dia 1º, às 21h.
Onde: Área de Eventos Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha.
Ingressos: Área Vip: R$ 80 (meia); pista: R$ 50 (meia); mesas para 4 pessoas a partir de R$ 500. Ingressos à venda no site www.tudus.com.br e nas lojas Metal Nobre.
Informações: (27) 3533-2221.

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