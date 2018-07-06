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CINEMA

Estúdio irá produzir filme da franquia de anime 'Mobile Suit Gundam'

A Legendary Pictures quer levar os populares robôs gigantes para as telonas

Publicado em 06 de Julho de 2018 às 18:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2018 às 18:55
O estúdio Legendary Pictures irá produzir um filme baseado na franquia de animes 'Mobile Suit Gundam' Crédito: Reprodução
O estúdio norte-americano Legendary Pictures anunciou na quinta-feira, 5, que irá produzir um filme live-action baseado na franquia de anime "Mobile Suit Gundam", que conta a história de um universo onde a humanidade espalhou colônias em diversas regiões pela galáxia. Porém, a situação fica complicada quando um dos planetas colonizados decide se rebelar, causando um conflito intergaláctico.
A franquia foi criada em 1979 e colocou os robôs gigantes no imaginário popular ao criar o gênero "mecha" (mecânico, em tradução livre do japonês). Os inúmeros animes para televisão e cinema produzidos desde então movimentam uma indústria de brinquedos que faturou 18,4 bilhões de ienes (cerca de R$ 650 milhões) no Japão em 2015.
O filme, ainda sem data de estreia ou detalhes do enredo, está sendo produzido em parceria com a Sunrise, estúdio de animação japonês que detém os direitos do anime. Cale Boyter, produtor de "Círculo de Fogo: A Revolta" e "Efeito Borboleta", é o responsável pelo projeto.
No Brasil, o anime "Gundam Wing" fez sucesso ao ser transmitido na televisão por assinatura no início dos anos 2000.

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