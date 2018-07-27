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CINEMA

Estúdio divulga primeiro trailer do documentário sobre Paul Walker

I Am Paul Walker irá contar com imagens pessoais cedidas pela família do ator

Publicado em 27 de Julho de 2018 às 15:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jul 2018 às 15:19
Paul Walker, estrela da franquia de filmes "Velozes e furiosos", morreu emum acidente de carro em Santa Clarita, no sul da Califórnia, Estados Unidos Crédito: Divulgação
O estúdio Paramount Pictures divulgou na quinta-feira, 26, o primeiro trailer do documentário I Am Paul Walker, que vai contar a história de vida do ator Paul Walker, morto em um trágico acidente de carro em 2013.
Na prévia do documentário, que irá estrear na televisão por assinatura nos Estados Unidos, é possível ver imagens e vídeos produzidos pela família do ator, além de depoimentos de pessoas ligadas à vida de Walker. Além de trazer depoimentos, o filme mostrará como as organizações criadas pelo ator ajudaram a recuperar comunidades após desastres naturais, como o terremoto no Haiti em 2010.
O documentário sobre a vida do ator, conhecido por sua atuação na franquia Velozes e Furiosos, ainda não tem previsão de estreia no Brasil.

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