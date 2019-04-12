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NA ALEMANHA

Estudantes criam algoritmo para prever mortes em 'Game of Thrones'

Resultados apresentam taxa de sobrevivência de acordo com o personagem e faz análises segundo a casa a qual pertence

Publicado em 12 de Abril de 2019 às 19:13

Publicado em 

12 abr 2019 às 19:13
Segundo algorítimo desenvolvido por estudantes, Daenerys Targaryen tem a maior chance de sobreviver Crédito: HBO
Estudantes de ciências da computação da Universidade Técnica de Munique, na Alemanha, desenvolveram um programa que vasculha a internet em busca de dados sobre Game of Thrones e, com um algoritmo, prevê quais personagens são mais propensos a morrer ou sobreviver ao final desta oitava e última temporada.
O supervisor do projeto, Guy Yachdav, disse que as taxas de sobrevivência são previstas com base em análises de longevidade semelhantes a de estudos científicos usadas para examinar os efeitos de tratamentos médicos.
Yachdav afirmou que, embora a análise "dependa de dados extraídos do mundo da fantasia, as mesmas técnicas de inteligência artificial são usadas exatamente como no mundo real".
Os resultados foram apresentados em um site. Segundo a previsão do programa, Daenerys Targaryen tem a maior chance de sobrevivência, com 99%, e Bronn é o mais propenso a morrer.
O programa também faz análises de morte e sobrevivência de acordo com a casa dos personagens, por exemplo. Há ainda comparações entre os dados da série e dos livros de George R. R. Martin.

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