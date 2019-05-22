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Estreia da temporada final de 'Orange is The New Black' será em julho

Seriado que conta história de mulheres prisioneiras se encerrará na sétima temporada

Publicado em 

22 mai 2019 às 17:50

Publicado em 22 de Maio de 2019 às 17:50

21/12/2018 - A atriz Taylor Schilling (loira) interpretando Piper em 'Orange Is The New Black' Crédito: Divulgação/Netflix
A sétima e última temporada de Orange is The New Black vai estrear no dia 26 de julho. O anúncio foi feito pela Netflix por meio do Twitter. O vídeo de divulgação que acompanha o anúncio mostra personagens principais, como Suzanne, Taystee e Daynara cantando You've Got Time, música de abertura composta por Regina Spektor.
> Atriz fala sobre a última temporada de 'Orange is The New Black'
A sexta temporada de Orange is The New Black deixou a comédia um pouco de lado para se focar em discussões profundas sobre privatização de presídios, motins e políticas de imigração. No último episódio, a protagonista Piper termina de cumprir sua pena e volta à sociedade.

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