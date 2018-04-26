'Espíritos transam com seres vivos durante a noite', diz sensitiva

A sensitiva Márcia Fernandes, mais conhecida como Sense Márcia Crédito: Reprodução/Instagram @marciasensitiva

A famosa sensitiva Márcia Fernandes, mais conhecida como Sense Márcia, revelou segredos sobrenaturais durante entrevista para o Treta Show. Para ela, que acaba de lançar o livro "Xô, Encosto", existem entre nós espíritos obsessores que são verdadeiros vampiros do sexo e que, durante à noite, podem transar com os humanos enquanto dormimos, segundo informação publicada pelo Extra.

"Eles são os incubus e sucubus. Espíritos provenientes do baixo astral. Eles costumam se alimentar da energia de suas vítimas e causam fadiga, dificuldades para dormir e até impotência", alerta a sensitiva.