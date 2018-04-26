Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Que?

'Espíritos transam com seres vivos durante a noite', diz sensitiva

Sense Márcia, como é conhecida, acaba de lançar novo livro 'Xô, Encosto'

Publicado em 26 de Abril de 2018 às 13:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 abr 2018 às 13:22
A sensitiva Márcia Fernandes, mais conhecida como Sense Márcia Crédito: Reprodução/Instagram @marciasensitiva
A famosa sensitiva Márcia Fernandes, mais conhecida como Sense Márcia, revelou segredos sobrenaturais durante entrevista para o Treta Show. Para ela, que acaba de lançar o livro "Xô, Encosto", existem entre nós espíritos obsessores que são verdadeiros vampiros do sexo e que, durante à noite, podem transar com os humanos enquanto dormimos, segundo informação publicada pelo Extra. 
"Eles são os incubus e sucubus. Espíritos provenientes do baixo astral. Eles costumam se alimentar da energia de suas vítimas e causam fadiga, dificuldades para dormir e até impotência", alerta a sensitiva.
> Leia mais notícias de Entretenimento
Márcia está percorrendo algumas cidades do País fazendo noites de autógrafos e apresentações do seu livro. Durante esses encontros, a sensitiva aproveita a oportunidade para tirar dúvidas de fãs. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados