Espetáculo 'Minha vida em Marte' ganha sessão extra em Vitória

Mônica Martelli na peça Minha Vida em Marte Crédito: Guga Melgar / Divulgação

A comédia "Minha vida em Marte", estrelada por Mônica Martelli, ganhou sessão extra em Vitória. Ela será apresentada, também, às 18h do sábado (21). Escolhida para abrir a 10ª edição do Circuito Cultural Unimed, a peça será encenada de sexta-feira (20) a domingo (22), no Teatro da Ufes, em quatro horários. A sessão do dia 22 de abril será acessível e terá um intérprete de libras.

Lançada em maio de 2017, a montagem é a continuação da comédia "Os homens são de Marte... E É Pra Lá Que Eu Vou", que surgiu no teatro em 2005, sendo visto por mais de 2,5 milhões de pessoas, e depois ganhou versões no cinema e na televisão.

Se em "Os Homens São de Marte..." Fernanda (Mônica Martelli) estava em busca do amor, em Minha Vida em Marte a personagem agora está casada há oito anos com Tom com quem ela teve uma menina de cinco anos: Joana. Este é o pano de fundo para a protagonista se questionar na terapia de grupo.

É nas sessões de análise que ela narra e vivencia deliciosamente as alegrias e os muitos problemas do seu casamento. Ali ela expõe assuntos íntimos, como por exemplo, a falta de tesão ou as tentativas de "trabalhar a relação", e percebe que nas relações estagnadas, adia-se o afeto e acumula-se mágoas.

Serviço

"Minha Vida em Marte"

Quando: de sexta (20) a domingo (22)

Horários: Sexta, às 21h; Sábado, às 18h (extra) e às 21h; Domingo, às 18h (com intérprete de libras)

Onde: Teatro da Ufes - Av. Fernando Ferrari, 514  Campus da UFES, Goiabeiras, Vitória

Ingressos: R$ 30 (meia/mezanino); R$ 50 (meia/térreo); R$ 60 (inteira/mezanino); e R$ 100 (inteira/térreo)

Vendas: tudus.com.br ou na bilheteria do teatro de 15h as 20h.

PROMOÇÃO SOLIDÁRIA: DOE 01 PACOTE DE FRALDA GERIATRICA E PAGUE MEIA ENTRADA (Obs: Sujeito a disponibilidade para os 100 primeiros clientes por apresentação)

Classificação etária: 14 anos

Duração: 70 minutos