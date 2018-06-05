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Escudo do Capitão América autografado é leiloado por R$ 207 mil

O escudo foi apenas um dos itens leiloados no evento organizado por Rudd para arrecadar fundos para um hospital

Publicado em 05 de Junho de 2018 às 14:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jun 2018 às 14:59
Escudo do Capitão América autografado é leiloado por R$ 207 mil Crédito: Reprodução/Pinterest
O ator norte-americano Paul Rudd, que interpreta o Homem-Formiga nos filmes do universo cinematográfico da Marvel, leiloou por US$ 55 mil (cerca de R$ 207 mil) um escudo original do Capitão América autografado por atores que participam das produções do estúdio.
Contando com autógrafos de Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Chris Hemsworth e outros dos principais atores que participam dos filmes da Marvel, o dinheiro arrecadado foi revertido para um fundo de apoio ao Childrens Mercy Hospital, um hospital infantil localizado em Kansas City, nos Estados Unidos.
O escudo foi apenas um dos itens leiloados no evento organizado por Rudd para arrecadar fundos para o hospital. A apresentação, que angariou mais de US$ 2 milhões (aproximadamente R$ 7,5 milhões) para o hospital, contou com participações de outros atores como Jason Sudeikis, Will Forte e Eric Stonestreet.

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