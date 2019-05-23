Home
Escritora e ilustradora Judith Kerr morre aos 95 anos

Autora do livro infantil 'Tigre que Veio para o Chá', que vendeu milhões de exemplares no mundo todo, fugiu da Alemanha com sua família na década de 1930 em razão da ameaça dos nazistas