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literatura

Escritor lança livro com versos feitos durante viagens no ônibus

Jânio Silva começou a escrever os primeiros poemas em 2013 durante o trajeto em transporte coletivo que fazia entre Serra e Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2018 às 22:17

Publicado em 03 de Julho de 2018 às 22:17

Jânio Silva começou a escrever os primeiros versos em 2013 Crédito: Diego Rodrigues Miranda / Divulgação
Viagem longa, trânsito lento, ônibus lotado. Enquanto alguns aproveitam para cochilar, estudar, escutar música ou mexer no celular, Jânio Silva transforma suas horas no transporte coletivo em poemas. Seus versos escritos durante o percurso entre Serra e Vitória deram origem ao livro Bonde, que será lançado nesta quarta-feira, 4 de julho, no Museu Capixaba do Negro Verônica Pas, em Vitória.
Muitas vezes a viagem de ida e volta entre Serra e Vitória levava mais tempo do que o período que eu ficava no estágio. Aí eu produzia muita coisa. Você não precisa estar na academia pra produzir literatura. O livro é uma forma de ressignificar o transporte como espaço de produção criativa, reflete Jânio.
A obra é dividida em dois capítulos. Em Pequenos versos escritos em longas horas de viagem estão os textos que surgiram antes da proposta do livro. O segundo capítulo, Grandes versos espremidos pelo horário de pico, vieram enquanto o escritor se dividia entre a escrita, a leitura e a música.
Os primeiros poemas de Bonde ganharam vida em 2013, quando Jânio descobriu a literatura. Meu contato aconteceu de uma forma diferente, mas comum entre a maioria dos jovens que nascem na periferia. Primeiro veio a associação do rap, e depois conheci a literatura marginal periférica, produzida principalmente nos anos 90 em São Paulo, relembra o escritor.
A ideia de Jânio é que o leitor pegue o Bonde e embarque em uma obra que aborda temas românticos, eróticos e tantos outros assuntos que são tratados em um transporte coletivo diariamente. De certa forma é uma tradução do que a gente vivencia, diz.
PARA TODOS
Ao lado de Juplin Jones e Joel Nobre, Jânio também é o cofundador do coletivo Literatura MarginalES, formado por jovens escritores da Grande Vitória. O movimento busca cada vez mais o reconhecimento da literatura marginal e periférica.
A literatura tem grande possibilidade de se tornar para a periferia o que foi o funk e o rap nos anos 90, porque essas pessoas de alguma maneira têm o hábito de escrever, mas elas não compartilham. Por isso, é importante essa criação de espaços alternativos (já que na periferia não tem museu, teatro), e a ressignificação de locais como o ônibus ou um bar, para produção cultural. Existe muito potencial, mas ainda existe o preconceito, que está para além da literatura, opina o escritor.
Lançamento do livro Bonde, de Janio Silva
Quando: quarta-feira (4), às 19h.
Onde: Mucane - Museu Capixaba do Negro Verônica Pas. Avenida República, 121, Centro, Vitória.
Aberto ao público.
Preço do livro: R$ 15.
Informações: (27) 3222-4560.

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