SÉRIE

Escolhidos atores que vão interpretar Charles e a rainha-mãe em 'The Crown'

Josh OConnor e Marion Bailey entram para o elenco das próximas duas temporadas da série da Netflix

Publicado em 27 de Julho de 2018 às 15:19

Redação de A Gazeta

Josh OConnor e Marion Bailey serão o príncipe Charles e a rainha Elizabeth II em The Crown Crédito: Reprodução
A plataforma de streaming Netflix definiu os atores que irão interpretar o príncipe Charles e a rainha-mãe Elizabeth Bowes-Lyon, mãe da rainha Elizabeth II, nas próximas duas temporadas da série The Crown. Segundo a revista The Hollywood Reporter, Josh OConnor irá viver o príncipe de Gales, enquanto Marion Bailey será a viúva do rei George VI.
"Estou emocionado de participar das próximas temporadas de The Crown", disse OConnor para a revista. "Elas vão acompanhar eventos turbulentos na vida do príncipe de Gales e na nossa história nacional, então estou ansioso para dar vida ao personagem no meio disso tudo", continuou.
"É maravilhoso entrar em The Crown. Esse é um programa brilhante e eu vou ter que manter o alto nível alcançado até aqui, mas que presente interpretar a fascinante e amada rainha-mãe!", falou Marion à revista.
Os dois se juntam ao novo elenco principal já anunciado pela Netflix: Olivia Colman como Elizabeth II, Tobias Menzies como príncipe Philip, Helena Bonham-Carter como princesa Margareth e Ben Daniels como Antony Armstrong-Jones. A Netflix ainda deve anunciar em breve qual atriz vai interpretar a princesa Diana.

