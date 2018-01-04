Escolas de samba em festa até o Carnaval

A menos de um mês para a folia capixaba, as escolas de samba do Espírito Santo já têm agenda completa de festas até os dias 2 e 3 de fevereiro - quando é o Sambão do Povo, no Centro de Vitória, que vai ferver embalado pelo ritmo que é a cara do Brasil. Até lá, os eventos acontecem nas quadras de cada grupo ou até nas ruas com direito a trios elétricos.

Inclusive, é dessas festas que as escolas tiram um dinheiro extra que banca detalhes que fazem a diferença para os jurados nos dias de desfile. Ainda mais nessa contagem regressiva para a folia, as agremiações, às vezes, sofrem com custos que surgem na reta final.

Os 70 eventos que a Mocidade Unida da Glória (MUG), por exemplo, realizou neste ano, dá a ela a liberdade de planejar caprichos para o desfile do próximo dia 3 de fevereiro. Isso porque, segundo o diretor administrativo da escola, Patrick Rocha, o cronograma da agremiação é definido com bastante antecedência.

"Exploramos tudo o que podíamos para dar destaque à escola e, com isso, conseguir mais dinheiro. A verba pública é, sim, muito bem-vinda. Mas esse dinheiro próprio nos dá possibilidades de pagar por detalhes que fazem a diferença", esclarece.

A MUG é a campeã em eventos até dia da folia, com 13 festas, seguida da Piedade, com 10, e Jucutuquara, com 8. Vale ressaltar que essas reuniões variam de ensaios show até feijoadas e aniversários das agremiações.

Patrick avalia que, nessa reta final, a escola precisa muito de recursos para "comprinhas de última hora", que surgem "do nada", como ele mesmo brinca. "Com esse caixa, dá para ficar mais tranquilo", completa. Para ele, o ideal é planejar e conseguir traçar as metas já do ano seguinte. Por exemplo, agora, estamos incrementando os carros e fantasias e dá para fazer isso graças às 70 festas que fizemos ao longo de 2017, pondera.

ENSAIO TÉCNICO MEDE DESEMPENHO

Além das festas e ensaios show, as escolas se preparam para o grande dia de desfiles. Assim, elas realizam os famosos ensaios de rua. "A gente brinca que é como se fosse um mini desfile", define o diretor de Harmonia da Jucutuquara, Fabrício Bispo, o ensaio técnico. Ele explica que esse é o momento em que as escolas conseguem medir como está o desempenho da bateria, das passistas e o desenvolvimento das alas para o dia do desfile.

Para ele, os ensaios, no entanto, precisam acontecer o quanto antes, mesmo que seja na quadra da escola ou em algum lugar que dê para os integrantes treinarem. "Tem que ver a harmonia, como está o canto, separar as alas, ver como a bateria está em movimento, comissão de frente. E os ensaios nas quadras podem adiantar muita coisa. Em contrapartida, aquele calor do Sambão é único", brinca.

De acordo com Fabrício, a Jucutuquara está, até agora, com os cronogramas de fantasia em dia. Elas serão lançadas em um evento, hoje, no qual também começarão as vendas. "Os valores também serão divulgados durante a festa porque ainda estão sendo decididos pela diretoria", conclui.

CONFIRA AS FESTAS ATÉ O CARNAVAL

Grupos de Acesso

Escolas do Grupo de Acesso, que desfilarão no Sambão do Povo no dia 2 de fevereiro, a partir das 21h

BARREIROS

25 de janeiro - Ensaio na quadra da escola (Rua Mestre Álvaro, 68, Santa Marta, em Vitória) a partir das 20h; entrada franca

1º de fevereiro - Ensaio na quadra da escola (Rua Mestre Álvaro, 68, Santa Marta, em Vitória) a partir das 20h; entrada franca

SÃO TORQUATO

20 de janeiro - Baile do Vermelho e Branco na quadra da escola (Avenida Anézio José Simões, 1159, São Torquato, em Vila Velha) a partir das 22h com entrada a R$ 10

IMPERATRIZ DO FORTE

13 de janeiro - Ensaio de rua da escola (concentração na Rua General Calmon, Forte São João, em Vitória) a partir das 17h com trio elétrico

CHEGOU O QUE FALTAVA

A escola não tem, até agora, nenhum evento programado

TRADIÇÃO SERRANA

Os eventos da escola serão definidos na próxima semana

GRUPO ESPECIAL

- Escolas do Grupo Especial, que desfilarão no Sambão do Povo no dia 3 de fevereiro, a partir das 21h

UNIDOS DA PIEDADE

13 de janeiro - Ensaio de Verão da Piedade com Regional da Nair, Trio MaFuá, DJ Fabrício Bravim, Resenha do Romão e Ammor, no Clube Álvares Cabral (Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 2100, em Vitória) a partir das 16h com entradas por R$ 15 (até o dia 9); R$ 20 (até o dia 13) e R$ 30 (a partir do dia 13)

14 de janeiro - Ensaio na quadra da escola (Praça Mário de Oliveira, Fonte Grande, em Vitória) a partir das 20h; entrada franca

15 de janeiro - Aniversário da Unidos da Piedade na quadra da escola (Praça Mário de Oliveira, Fonte Grande, em Vitória) a partir das 20h; entrada franca

19 de janeiro - Ensaio na quadra da escola (Praça Mário de Oliveira, Fonte Grande, em Vitória) a partir das 20h; entrada franca

21 de janeiro - Ensaio na quadra da escola (Praça Mário de Oliveira, Fonte Grande, em Vitória) a partir das 20h; entrada franca

26 de janeiro - Ensaio na quadra da escola (Praça Mário de Oliveira, Fonte Grande, em Vitória) a partir das 20h; entrada franca

28 de janeiro - Ensaio na quadra da escola (Praça Mário de Oliveira, Fonte Grande, em Vitória) a partir das 20h; entrada franca

30 de janeiro - Desfile na Rua 7, no Centro de Vitória; concentração começa na Rua Sete a partir das 17h com trio elétrico; entrada franca

NOVO IMPÉRIO

14 de janeiro - Ensaio show com festival de passistas na quadra da escola (Avenida Santo Antônio, Caratoíra, em Vitória) a partir das 19h com entradas por R$ 10

18 de janeiro - Ensaio de rua na Prainha de Santo Antônio, em Vitória, com entrada franca a partir das 19h30

21 de janeiro - Encontro de rainhas e madrinhas do Carnaval de Vitória na quadra da Novo Império (Avenida Santo Antônio, Caratoíra, em Vitória) com participação do intérprete oficial da carioca Mangueira, Ciganerei, a partir das 19h com entradas por R$ 10

27 de janeiro - Ensaio geral na quadra da escola (Avenida Santo Antônio, Caratoíra, em Vitória) a partir das 19h com entradas por R$ 10

BOA VISTA

19 de janeiro - Ensaio na quadra da escola (Rua Muniz Freire, 55, Itaquari, em Cariacica) a partir das 21h com entradas por R$ 10 (antecipado) e R$ 15 (na hora)

26 de janeiro - Ensaio na quadra da escola (Rua Muniz Freire, 55, Itaquari, em Cariacica) a partir das 21h com entradas por R$ 10 (antecipado) e R$ 15 (na hora)

JUCUTUQUARA

13 de janeiro - Ensaio na rua atrás do Ifes, em Jucutuquara, em Vitória; a entrada é franca e o evento começa às 18h

14 de janeiro - Jucutuquara recebe a MUG no Mercado São Sebastião, em Jucutuquara, em Vitória, a partir das 19h com entradas por R$ 10

19 de janeiro - Festa no Mercadinho 0800 (no Mercado São Sebastião, em Vitória) a partir das 19h30 com entrada franca

26 de janeiro - Festa no Mercadinho 0800 (no Mercado São Sebastião, em Vitória) a partir das 19h30 com entrada franca

28 de janeiro - Churrascada da Nação a partir das 19h com local e valor a definir

MOCIDADE UNIDA DA GLÓRIA (MUG)

13 de janeiro - Ensaio geral da escola no Nook Beach Club (Rua Inhoá, Jaburuna, em Vila Velha) a partir das 16h com entradas por R$ 25

14 de janeiro - Ensaio show na quadra da escola (Rua Mourisco, Glória, em Vila Velha) a partir das 20h com entradas por R$ 15

18 de janeiro - Ensaio da escola na rua da quadra (Rua Mourisco, Glória, em Vila Velha) a partir das 20h com entrada franca

20 de janeiro - Ensaio geral da escola no Nook Beach Club (Rua Inhoá, Jaburuna, em Vila Velha) a partir das 16h com entradas por R$ 25

20 de janeiro - Baile Voador 2018, no Ilha Shows (Alameda Ponta Formosa, 350, em Vitória) a partir das 22h com entradas por R$ 30 (1º lote, pista) e R$ 60 (1º lote, área vip)

21 de janeiro - Ensaio show na quadra da escola (Rua Mourisco, Glória, em Vila Velha) a partir das 20h com entradas por R$ 15

25 de janeiro - Ensaio da escola na rua da quadra (Rua Mourisco, Glória, em Vila Velha) a partir das 20h com entrada franca

27 de janeiro - Ensaio geral da escola no Nook Beach Club (Rua Inhoá, Jaburuna, em Vila Velha) a partir das 16h com entradas por R$ 25

27 de janeiro - Retorno do Bloco Esculhambação, no Shopping Vila Velha (Avenida Luciano das Neves, em Vila Velha) a partir das 16h com entradas por R$ 60 (pista, meia-entrada)

28 de janeiro - Ensaio show na quadra da escola (Rua Mourisco, Glória, em Vila Velha) a partir das 20h com entradas por R$ 15

1º de fevereiro - Ensaio da escola na rua da quadra (Rua Mourisco, Glória, em Vila Velha) a partir das 20h com entrada franca

PEGA NO SAMBA

21 de janeiro - Pega recebe Novo Império e Andaraí na quadra da escola (Rua Doutor Américo de Oliveira, 455, Consolação, em Vitória) a partir das 17h com entradas por R$ 10

28 de janeiro - Aniversário do Pega com encontro da velha guarda na quadra da escola (Rua Doutor Américo de Oliveira, 455, Consolação, em Vitória) a partir das 17h com entradas por R$ 10

30 de janeiro - Ensaio geral na quadra da escola (Rua Doutor Américo de Oliveira, 455, Consolação, em Vitória) com entrada franca a partir das 19h

ANDARAÍ

17 de janeiro - Ensaio da escola na Praça Álvaro Amorim, em Santa Marta, Vitória, a partir das 20h com entrada franca

24 de janeiro - Ensaio da escola na Praça Álvaro Amorim, em Santa Marta, Vitória, a partir das 20h com entrada franca

31 de janeiro - Ensaio da escola na Praça Álvaro Amorim, em Santa Marta, Vitória, a partir das 20h com entrada franca

A escola ainda fará reunião nesta semana para decidir mais eventos que serão feitos até o carnaval.

ENSAIOS TÉCNICOS

- Todos os ensaios técnicos oficiais acontecem no Sambão do Povo, em Vitória, a partir das 20h30.

16 de janeiro

São Torquato e Tradição Serrana

17 de janeiro

Chegou o Que Faltava e Chega Mais

18 de janeiro

Barreiros e Rosas de Ouro

19 de janeiro

Imperatriz do Forte

22 de janeiro

Boa Vista

23 de janeiro

Pega no Samba e Jucutuquara

24 de janeiro

Andaraí e MUG

25 de janeiro