ES entra para o livro dos recordes com a maior moqueca do mundo

O prato foi confeccionado em Conceição da Barra na manhã de sábado, 29 de junho. Ao todo, foram usados 350kg de peixe em uma refeição servida para mais de mil pessoas