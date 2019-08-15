Encontro de carros antigos movimenta o Viana Estação Cultural

Um modelo Ford 1929 será o carro mais antigo presente no encontro Crédito: Pixabay

Admiradores de relíquias como Fuscas, Ford 1929, Opala, Kombis, F1000, Picape William, Veraneio, Maverick, Caravan, Landau, F-100 terão a oportunidade de ver de pertinho raridades que marcaram época. A primeira exposição de carros antigos de Viana será realizada nos dias 17 e 18, durante o Viana Estação Cultural, evento que marcará a reabertura de uma das principais atrações turísticas de Viana, a Estação Ferroviária.

O evento vai contar com expositores de vários municípios, como Afonso Cláudio, Cachoeiro de Itapemirim, Serra, Guarapari, Laranja da Terra, Domingos Martins, Colatina, entre outros municípios. A expectativa é que participem 130 expositores com suas relíquias.

Um dos veículos mais antigos entre os que estarão na exposição é um Ford 1929, de Alfredo Chaves. Mas diversos modelos e até um caminhão americano estarão presentes no evento.

"Será um encontro bem bacana. Vou levar um caminhão internacional 1989 que é conhecido nesse meio automobilístico como 'caminhão que dança' por ter uma suspensão a ar", destaca o Hudson Carvalho, um dos expositores.

Outra característica que chama a atenção do veículo de Hudson é a cabine de alumínio. "É uma característica que chama a atenção, pois é muito difícil ter um caminhão com esse tipo de cabine", ressalta.

VIANA ESTAÇÃO CULTURAL

O encontro de carros faz parte do Viana Estação Cultural, que começa na sexta-feira (16) e segue até domingo (18). O evento será marcado pela reabertura de uma das principais atrações turísticas do município, a Estação Ferroviária, com o funcionamento da Maria Fumaça e revitalização da Estação.

Para dar liga ao encontro e animar o público do Viana Estação Cultural, a organização fez uma seleção de artistas que vão se apresentar nos dois dias de exposição. Rogerinho do Cavaco, Serginho Black, Klicia Porto e Joana Compart estão entre as atrações do evento.

A Estação Ferroviária de Viana, inaugurada em 1895, e utilizada por mais de um século como ponto de passagem para os trens que cruzavam o Estado, será revitalizada Crédito: José Carlos Schaeffer

A comida fica por conta do 6º Encontro de Food Truck, que acontece no mesmo local. Entre as opções de lanche estão: Pastelaria e Caldo de Cana – Ki Docinho com opções variadas de pastéis de vento; Willys Chicken e Fries com opções pratos com frango e batata frita; Else Beer com cerveja artesanal capixaba; Churras Truck com churrasco na brasa; Núbia Pandolfi cake designer e Cakes da Jú com bolos confeitados.

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De acordo com o Secretário de Esporte, Cultura e Turismo de Viana, Ledir Porto, a expectativa é que, após a reabertura da Estação Ferroviária, uma sequência de eventos passarão a ser realizados no espaço.

"Nossa meta é fomentar a cultura e turismo na região, promovendo diversas atividades culturais com shows, gastronomia e atividade esportiva. Pela primeira vez, Viana receberá uma exposição de carros antigos em monumento histórico de Viana. E a exposição vai de encontro com nossa proposta, vamos recordar e reviver momentos bons que marcaram época, além de movimentar a economia local", frisou.

PROGRAMAÇÃO

Sexta-feira (16)

18 horas – Abertura oficial com funcionamento da Maria Fumaça revitalização da Estação

18h30 – Exposição de peças antigas - Estação

19 horas – Apresentação da Banda de Música Municipal

20h30 – show com Rogerinho do Cavaco

Sábado (17)

10 horas – Abertura da Exposição de carros antigos

12 horas – Apresentação da Banda de Congo Mirim

14 horas – Banda Som de Vinil

18 horas – Apresentação musical Klicia Porto e Joana Compart

19 horas – Apresentação da banda Big Band Escola de Música de Domingos Martins

Domingo (18)

08 horas – 3º Passeio Viana Bike – Estação Cultural

11 horas – Serginho Black