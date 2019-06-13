Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
NOVIDADE

Empresa cria série feita apenas com conteúdo de banco de imagens

A produção foi realizada sem atores, sem set de filmagens nem uso de câmera

Publicado em 13 de Junho de 2019 às 14:52

Publicado em 

13 jun 2019 às 14:52
13/06/2019 - Getty Images criou série a partir de banco de imagens Crédito: Reprodução de ENTITY_apos_ENTITYGetty Images | COMA - Episode 1ENTITY_apos_ENTITY / YouTube
Seria possível produzir uma série sem atores, sem set de filmagem e sem ligar uma única câmera? A empresa Getty Images realizou esse feito, cujo conteúdo veio apenas do banco de imagens da empresa.
> Novelas e séries apostam em conectividade para fisgar novos fãs
Intitulada Coma, a primeira série original da plataforma acompanha a vida de David, um sarcástico paciente em coma que não sabe quem é e o que fez para chegar a esse estado. O projeto se divide em três episódios, disponíveis no YouTube, e foi desenvolvido em parceria com a agência AlmapBBDO, com produção da Stink Films.
Confira abaixo o trailer da série:
Ao ver a primeira parte da série, você pode se perguntar sobre as imagens em movimento. É que a Getty Images tem um banco com vídeos também, não apenas fotos.
> 'Shippados' tem tudo para repetir sucesso de 'Os Normais'
Além dos três episódios, o projeto conta com um site interativo em que o público tem acesso aos vídeos e aos boletins médicos do paciente fictício.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é encontrado morto a tiros em Linhares e irmão é suspeito do crime
Michelle Barros e Shia Phoenix anunciam gravidez do primeiro filho
Michelle Barros e Shia Phoenix anunciam gravidez do primeiro filho
Imagem de destaque
Quem é o delegado da PF alvo de ordem do governo Trump para deixar os EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados