Emmerson Nogueira comemora 18 anos de carreira no Festival de Guaçuí

Crédito: Hercules Rakauskas

Chegou o período de curtir o friozinho da região Sul do Espírito Santo com muita música. O 3º Festival de Inverno de Guaçuí começa nesta quarta-feira (19) e promete levar grandes atrações da música nacional ao Parque de Exposições da cidade até o próximo domingo (23).

Emmerson Nogueira são as atrações de peso do evento. Para o último, o festival tem um gostinho especial. Além de fechar as apresentações do palco principal no sábado (22) - no dia 23 terá show apenas na Praça de Alimentação -, Emmerson promete brindar os 18 anos de carreira completados neste ano. Wilson Sideral, Paula Toller, Frejat esão as atrações de peso do evento. Para o último, o festival tem um gostinho especial. Além de fechar as apresentações do palco principal no sábado (22) - no dia 23 terá show apenas na Praça de Alimentação -, Emmerson promete brindar os 18 anos de carreira completados neste ano.

O repertório será um passeio pelas músicas lançadas nesse período. "Vou apresentar junto da minha banda o show da turnê '18 Anos de Estrada, Mais Amigos e Mais Canções'. A ideia principal é fazer uma espécie de playlist passando por quase todos os meus álbuns e de alguma forma brincar com a saudade e as lembranças de cada pessoa que tenha tido momentos marcantes ou apenas se divertido ouvindo minhas primeiras versões até os álbuns mais recentes", explica o mineiro.

Segundo Emmerson a turnê têm sido de total troca de energia e, no Estado, não será diferente. "Esse carinho nunca será esquecido", diz, ao falar de shows memoráveis que já fez para o público capixaba.

Fiquei extremamente honrado em ser chamado pro Festival de Guaçuí. Não tenho dúvidas que esse movimento artístico do festival só vai trazer mais crescimento e conhecimento para toda a região Emmerson Nogueira, cantor

Em bate-papo com o Gazeta Online, Emmerson falou da apresentação e também faz um balanço da carreira:

Crédito: Marcos Hermes

Você vai apresentar a última noite do festival. Qual é a expectativa?

Com certeza, a expectativa é enorme. Tenho um carinho muito especial por essa região do nosso país, pois os primeiros shows que fizemos em terras capixabas foram memoráveis e esse carinho de todos com a minha música, nunca foi esquecido.

Você vai trazer trabalhos novos, mas imagino que também resgate um pouco dos 18 anos de carreira. O que não pode faltar em um show seu?

Sim, sempre faço algumas inserções de músicas dos trabalhos mais recentes, mas obviamente muita coisa não pode faltar no show, como por exemplo: "Hotel California", da banda Eagles, e "Wish You Were", da banda inglesa Pink Floyd.

E como o público interage durante as apresentações?

A interação do público sempre foi muito gratificante! Só tenho que agradecer sempre!

Recentemente lançou o CD 'Versão Acústica Sessions'. Pretende incluir algumas músicas no show?

Sim! Estamos tocando algumas do novo álbum. Mas são surpresas (risos).

E nesses quase 20 anos de carreira, o que você acha que mudou no cenário musical?

Difícil dizer o que mudou em 20 anos em poucas palavras, mas tento levar minha carreira com o máximo de seriedade possível. Tenho o intuito de passar para as pessoas que acompanham minha arte o melhor que eu posso e, acima de tudo, sempre com muita verdade e respeito.

3º Festival de Inverno de Guaçuí

Quando: de 19 a 23 de junho

Horário: de quarta a domingo, a partir das 20h. Domingo, a partir das 12h

Onde: Parque de Exposições de Guaçuí

Ingressos: R$ 100 (meia/3º lote/por dia) e R$ 330 (meia/3º lote/pacote quatro dias), no site TicketGreen. Valores sujeitos a alteração na portaria do evento. Domingo o evento tem entrada franca R$ 100 (meia/3º lote/por dia) e R$ 330 (meia/3º lote/pacote quatro dias), no siteValores sujeitos a alteração na portaria do evento. Domingo o evento tem entrada franca

Garanta a meia-entrada doando 1 kg de alimento não perecível ou um agasalho em bom estado ou uma lata de leite em pó

Programação

Quarta-feira (19 de junho):

Abertura dos portões: 19h

- Telo Borges (Clube da Esquina) - 20h

- Orquestra Mineira de Rock - 22h

- Wilson Sideral - 0h

Intervalos com DJ Manu

Quinta-feira (20 de junho):

Abertura dos portões: 19h

- Estado de Sítio - 20h

- Frejat - 22h

- Classical Queen - 0h

Intervalos com DJ Manu

Praça Gastronômica (11h30 às 16h30 - entrada franca): Brasil Pandeiro

Sexta-feira (21 de junho):

Abertura dos portões: 19h

- All Nigth - 20h

- Paula Toller - 22h

- Elton John Cover com o maestro Rogério Martins - 0h

Intervalos com a DJ Manuh

Praça Gastronômica (11h30 às 16h30 - entrada franca): Sandália de Pescador

Sábado (22 de junho):

Abertura dos portões: 19h

- Black Katz - 20h

- Emmerson Nogueira - 22h

- Leonnes e Banda - 0h

Intervalos com a DJ Manuh