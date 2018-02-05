Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pantera Negra

Emicida faz música em homenagem ao herói das HQs

Pantera Negra, o filme, dialoga com a cultura hip-hop em diferentes maneiras, inclusive na trilha sonora oficial, que conta com cinco faixas do bombadíssimo Kendrick Lamar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 fev 2018 às 13:23

Publicado em 05 de Fevereiro de 2018 às 13:23

Emicida Crédito: Reprodução/Instagram @emicida
Quando pequeno, Leandro Roque de Oliveira era fissurado por viver no universo fantasioso das histórias em quadrinhos. Fugia para dentro daquelas tramas levadas por personagens heroicos, com poderes especiais, gadgets, aventuras espaciais. Era um escape da vida real de um garoto introspectivo, quietinho e na dele. Passou a desenhar e, veja só, o seu plano A era ser quadrinista, não rapper.
Leandro, hoje Emicida, esteve na última segunda-feira, 29, em Los Angeles, para acompanhar a pré-estreia mundial de Pantera Negra, o personagem sobre o qual sempre quis saber mais na infância, mas que, no Brasil, nunca teve um título próprio. "Foi bacana, mano. Bem f..., histórico", diz ele. "O Pantera nunca teve espaço. É importante para que as pessoas tenham ele como referência."
> Leia mais notícias de Entretenimento
Pantera Negra é o primeiro filme da Marvel Studios, a grande máquina de fazer dinheiro de Hollywood atualmente, a ser protagonizado por um personagem negro. No filme, discute-se muito a questão racial, igualdade e ancestralidade, por meio da história de TChalla, o rei do país africano fictício Wakanda.
Dias antes da estreia do filme - a entrada no circuito nacional está marcada para o dia 15 de fevereiro -, Emicida fez a sua própria homenagem ao personagem. Lançou, na última sexta, 2, a música Pantera Negra, com referências claras ao personagem criado por Stan Lee e Jack Kirby, em 1966, ao partido político Panteras Negras e à sua própria trajetória de vida.
"Tudo começou com uma ligação do Felipe Vassão", conta Emicida. O músico foi parceiro de Emicida na música Triunfo, lançada há uma década e considerada pelo rapper o início da sua carreira profissional no rap. "O que você acha de escrever um rap sobre o Pantera Negra?", perguntou Vassão. "Topei na hora", conta. A última vez que trabalharam juntos havia sido em O Glorioso Retorno de Quem Nunca Esteve Aqui, o primeiro disco de estúdio de Emicida, lançado em 2013. Discutiram ideias de batidas. "Fomos na ideia dele", conta Emicida.
O rapper, na sua música, enfileira referências que vão do universo dos quadrinhos e da vida real. Usa a rima em primeira pessoa, com um refrão que explode: "Sou vingador, vingando a dor / Dos esmagados pela engrenagem", canta Emicida. No refrão, ele exalta a batalha: "Com a garra, razão e frieza, mano / Se a barra é pesada, a certeza é voltar / Tipo Pantera Negra".
O guri que, por vezes, sem dinheiro para comprar a edição seguinte e desenhava, ele mesmo, a continuação da história, fez de si uma espécie de super-herói. Ergueu-se contra as expectativas, revolucionou o rap nacional ao profissionalizar o movimento e empreendeu ao criar a Laboratório Fantasma. "Gosto de encher de referências, por vezes desconexas, para criar essa atmosfera."
Pantera Negra, o filme, dialoga com a cultura hip-hop em diferentes maneiras, inclusive na trilha sonora oficial, que conta com cinco faixas do bombadíssimo Kendrick Lamar.
As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Neoplasia cervical: entenda a doença que afastou Luís Roberto da Copa
Imagem de destaque
Leandro passa mal e recebe atendimento no BBB 26
Imagem de destaque
Polícia procura suspeito de matar homem em quarto de motel em Linhares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados