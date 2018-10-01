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Em sua estreia no 'The Voice' mexicano, Anitta é alvo de pegadinha

Cantora é uma das juradas do reality musical 'La Voz'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2018 às 19:39

Publicado em 01 de Outubro de 2018 às 19:39

Anitta se assusta com pegadinha no The Voice mexicano Crédito: Instagram/@lavoz
Anitta estreou como jurada no La Voz, versão mexicana do The Voice no último domingo, 30, e foi vítima de uma pegadinha feita por Lele Pons, sua amiga.
Lele colocou extintores de incêndio na cadeira de Anitta, que jogaram fumaça quando ela se virou. A cantora ficou surpresa e gritou vários palavrões em português - o momento foi compartilhado pelo perfil oficial do La Voz no Instagram.
Anitta também cometeu uma pequena gafe: em um momento, ela apertou o botão com o bumbum para um dos participantes e, quando se virou, viu que era um padre que estava cantando. Os outros jurados riram:

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