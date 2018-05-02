Em novo DVD, Daniel Boaventura revigora clássicos da bossa nova

Daniel Boaventura Crédito: Marcos Hermes/Divulgação

Conhecido por interpretar as canções que levaram Frank Sinatra ao ápice de sua carreira, o brasileiríssimo Daniel Boaventura honra, mais do que nunca, a própria nacionalidade em novo DVD, gravado no Teatro Metropolitán, na Cidade do México. Aos 47 anos, ele decidiu brindar a bossa nova de Tom Jobim com participações especiais do neto do compositor, Daniel Jobim, ao piano. Juntos, eles "revigoraram" - como ele mesmo classificou - clássicos da história da música no Brasil.

"Eu trabalho com essas músicas do Sinatra. Mas também busquei explorar músicas de Bruno Mars e Justin Timberlake dessa vez para renovar o repertório, mas, claro, colocando uma sonorização que tem mais a minha cara, para deixar a minha impressão", exclama Daniel. Ele diz que até hits dos anos 70 e 80 também estão no DVD, que tem "I Will Survive" nos últimos momentos de apresentação.

Daniel esclarece que, em 2017, comemorou-se os 50 anos do álbum "Francis Albert Sinatra & Antonio Carlos Jobim", que, para o cantor, lançou a bossa nova para o mundo. "Eu convidei o Dani (Daniel Jobim) porque senti que tinha que levar algo do Brasil para fora. Aproveitei essa comemoração e achei excelente a oportunidade de homenagear esse trabalho emblemático e de revigorar essas músicas. Uma forma também de levar a memória do compositor para fora com o neto dele, inclusive", ressalta. Assista a uma apresentação de Daniel Ventura com o neto de Tom Jobim, Daniel Jobim:

DVD DE DANIEL BOAVENTURA FOI GRAVADO APÓS TERREMOTOS NO MÉXICO

Daniel Boaventura Crédito: Alberto Rafael Lemus Falcon/Divulgação

Dias depois dos episódios trágicos acarretados pelos terremotos no México estreava Daniel Boaventura no Metropolitán ao som de "New York, New York" e "Can't Take My Eyes Off Of You". "Fiquei muito receoso com a aceitação do público e não sabia como seria o retorno dos mexicanos. Eles tinham acabado de passar por esse episódio e tive medo de como seria a recepção", explicou.

Para ele, no entanto, a surpresa foi grande quando horas antes da sua apresentação o local estava repleto por fãs estrangeiros querendo um respiro da realidade em uma viagem na música. "Decidi, por respeito, segurar a divulgação da apresentação. Então, dias antes, não tinha tido propaganda nenhuma do show", diz. "Mas nunca fui tão bem recepcionado fora do Brasil e até lembrar disso me deixa muito emocionado. Fiquei muito feliz", confidencia.

Mas até antes disso, Daniel já tinha o que comemorar. É que suas canções chegaram aos ouvidos de um diretor da Sony Music México, que ficou encantado com a interpretação do brasileiro. "Foi, até, a partir disso que surgiu a vontade de fazer esse show lá e gravar o DVD, também", lembra. "Ele colocou o DVD em lojas de lá e em 40 dias já estava apontado como o 3º DVD mais vendido do México, com milhares de cópias vendidas", conclui.

"O BRASILEIRO É O MEU PÚBLICO E SEMPRE SERÁ"

Apesar de toda essa repercussão e fama com países estrangeiros, Daniel é firme em dizer que seu amor maior está aqui, no Brasil. "O brasileiro é o meu público e sempre será. Meu amor é enorme", diz. Ao Gazeta Online, o cantor frisa que, após o lançamento do DVD no país, fará uma turnê para apresentá-lo em algumas cidades brasileiras. São Paulo, Rio de Janeiro e Recife já estão confirmadas na agenda.

"Ainda não me chamaram para ir ao Espírito Santo", dispara ele, que, em contrapartida, diz que está esperando o convite. "Já estive aí e tenho vontade de voltar, sim. É só me chamarem", completa. Daniel afirma, por outro lado, que o Estado ainda não tem data confirmada na turnê de apresentação desse DVD.

Confira Daniel Boaventura cantando "You'll Never Find Another Love Like Mine"

Serviço:

Daniel Boaventura - Ao Vivo No México

DVD + CD - Digipack

Preço Médio: R$ 43,90