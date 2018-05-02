Em novo DVD, Daniel Boaventura revigora clássicos da bossa nova

Conhecido por interpretar as canções que levaram Frank Sinatra ao ápice de sua carreira, o brasileiríssimo Daniel Boaventura honra, mais do que nunca, a própria nacionalidade em novo DVD, gravado no Teatro Metropolitán, na Cidade do México. Aos 47 anos, ele decidiu brindar a bossa nova de Tom Jobim com participações especiais do neto do compositor, Daniel Jobim, ao piano. Juntos, eles "revigoraram" - como ele mesmo classificou - clássicos da história da música no Brasil.
"Eu trabalho com essas músicas do Sinatra. Mas também busquei explorar músicas de Bruno Mars e Justin Timberlake dessa vez para renovar o repertório, mas, claro, colocando uma sonorização que tem mais a minha cara, para deixar a minha impressão", exclama Daniel. Ele diz que até hits dos anos 70 e 80 também estão no DVD, que tem "I Will Survive" nos últimos momentos de apresentação.
Daniel esclarece que, em 2017, comemorou-se os 50 anos do álbum "Francis Albert Sinatra & Antonio Carlos Jobim", que, para o cantor, lançou a bossa nova para o mundo. "Eu convidei o Dani (Daniel Jobim) porque senti que tinha que levar algo do Brasil para fora. Aproveitei essa comemoração e achei excelente a oportunidade de homenagear esse trabalho emblemático e de revigorar essas músicas. Uma forma também de levar a memória do compositor para fora com o neto dele, inclusive", ressalta. Assista a uma apresentação de Daniel Ventura com o neto de Tom Jobim, Daniel Jobim:
DVD DE DANIEL BOAVENTURA FOI GRAVADO APÓS TERREMOTOS NO MÉXICO
Dias depois dos episódios trágicos acarretados pelos terremotos no México estreava Daniel Boaventura no Metropolitán ao som de "New York, New York" e "Can't Take My Eyes Off Of You". "Fiquei muito receoso com a aceitação do público e não sabia como seria o retorno dos mexicanos. Eles tinham acabado de passar por esse episódio e tive medo de como seria a recepção", explicou.
Para ele, no entanto, a surpresa foi grande quando horas antes da sua apresentação o local estava repleto por fãs estrangeiros querendo um respiro da realidade em uma viagem na música. "Decidi, por respeito, segurar a divulgação da apresentação. Então, dias antes, não tinha tido propaganda nenhuma do show", diz. "Mas nunca fui tão bem recepcionado fora do Brasil e até lembrar disso me deixa muito emocionado. Fiquei muito feliz", confidencia.
Mas até antes disso, Daniel já tinha o que comemorar. É que suas canções chegaram aos ouvidos de um diretor da Sony Music México, que ficou encantado com a interpretação do brasileiro. "Foi, até, a partir disso que surgiu a vontade de fazer esse show lá e gravar o DVD, também", lembra. "Ele colocou o DVD em lojas de lá e em 40 dias já estava apontado como o 3º DVD mais vendido do México, com milhares de cópias vendidas", conclui.
"O BRASILEIRO É O MEU PÚBLICO E SEMPRE SERÁ"
Apesar de toda essa repercussão e fama com países estrangeiros, Daniel é firme em dizer que seu amor maior está aqui, no Brasil. "O brasileiro é o meu público e sempre será. Meu amor é enorme", diz. Ao Gazeta Online, o cantor frisa que, após o lançamento do DVD no país, fará uma turnê para apresentá-lo em algumas cidades brasileiras. São Paulo, Rio de Janeiro e Recife já estão confirmadas na agenda.
"Ainda não me chamaram para ir ao Espírito Santo", dispara ele, que, em contrapartida, diz que está esperando o convite. "Já estive aí e tenho vontade de voltar, sim. É só me chamarem", completa. Daniel afirma, por outro lado, que o Estado ainda não tem data confirmada na turnê de apresentação desse DVD.
Confira Daniel Boaventura cantando "You'll Never Find Another Love Like Mine"
Serviço:
DVD + CD - Digipack
Preço Médio: R$ 43,90
Sony Music