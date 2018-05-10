Em clipe com Anitta, Matheus e Kauan apostam em 'pop oriental'

Kauan, dupla de Matheus, acha que os dois sempre conseguem se reinventar frente às tendências do mundo da música e da arte. E, se depender do novo clipe que será lançado nesta sexta-feira (11), achamos que ele pode estar certo. É que, desta vez, a parceria com Anitta rendeu uma música que envereda mais para o pop, mas com um ambiente que tem um toque oriental. Assista ao vídeo no final da matéria.
"Nós estávamos combinando há muito tempo de gravar alguma coisa com ela. A admiramos pela garra e determinação", diz Kauan, se referindo à nova parceira de clipe da dupla. Ele adianta que as batidas da nova música são bem diferentes do ritmo habitual - o sertanejo -, mas aposta que os fãs vão curtir da mesma forma. "Estamos curiosos para saber como a galera vai receber, mas pelo que vimos na internet, por enquanto, estão todos ansiosos e comemorando a parceria", afirma.
Os artistas quando juntam seus trabalhos só ganham. Assim, cada um consegue explorar mais o talento que tem
"Ao Vivo e a Cores", como é chamada a nova música gravada em São Paulo, já vai fazer parte dos shows que a dupla realizará daqui para frente. O hit estará, também, no novo DVD "Intensamente Hoje" - quinto da carreira de Matheus & Kauan. "Carreira essa que também nos deixa muito feliz. Conseguimos inovar sempre, mas acho que criamos uma identidade que ninguém tira mais da gente. Não importa o que estamos cantando, o público gosta e acho que esse é o maior desafio que enfrentamos hoje", declara.
O novo DVD da dupla também vem repaginado, com clipes de outras músicas inseridos na exibição, e conta também um pouco do dia a dia dos dois. "Mostra nossa rotina, a loucura dos bastidores de um show, a tranquilidade de estar em casa... É um DVD descontraído, mais diferente... Acho que é o mais diferente que já fizemos", reflete Kauan.
Kauan enxerga que essas mudanças são importantes e marcaram a carreira dos dois desde quando gravaram o primeiro DVD da dupla, em Goiânia. "Depois já partimos para Brasília, já fizemos outras parcerias com gente que não é ligada ao sertanejo, como o DJ Alok", lembra. "E acho que essas experiências diferentes só engrandecem. Eu comecei cantando pop, lá atrás, por exemplo, e muita gente é fã do gênero hoje em dia. A música já conseguiu quebrar essas barreiras de divisões. Os artistas quando juntam seus trabalhos só ganham. Assim, cada um consegue explorar mais o talento que tem", conclui.
No material enviado à imprensa, a cantora Anitta foi só elogios para a dupla. Eu adoro os dois. Nos divertimos muito na gravação. Eles são artistas de ponta e muito queridos. Foi uma alegria participar dessa canção. A história se passa dentro do sonho dessa garçonete, que imagina estar cantando com Matheus & Kauan.
Anitta, aliás, de acordo com Kauan, não conseguiu parar de escutar a música até agora. "Direto nós estamos nos comunicando e ela diz que não dá parar deixar de ouvir de novo. Acho que ela gostou bastante e nós também amamos. Somos amigos e isso só fortalece o laço", diz.
ENCANTADOS PELO ESPÍRITO SANTO
"O Espírito Santo é um estado que gostamos muito e com certeza nossa turnê vai passar por ele", dispara Kauan, em entrevista ao Gazeta Online. Ele destaca que os shows nunca param, mas que a agenda das próximas apresentações já está sendo definida. "Estamos adaptando o show novo para ir colocando as músicas novas aos poucos."
O cantor frisa que os fãs cobram sempre alguns sucessos durante os shows. "Tem que ter jogo de cintura para conseguir colocar os singles inéditos. Eu tinha vontade, até, de colocar todas elas (músicas novas) no show, porque eu particularmente estou gostando muito do que estamos fazendo. Mas tem que ir sentindo o que a galera está curtindo mais", pondera.