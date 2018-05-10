Em clipe com Anitta, Matheus e Kauan apostam em 'pop oriental'

Matheus ENTITY_amp_ENTITYKauan gravam clipe de "Ao Vivo e a Cores" com Anitta; dupla também celebra lançamento do novo DVD "Intensamente Hoje", com o vídeo do novo hit Crédito: Cadu Fernandes

Kauan, dupla de Matheus, acha que os dois sempre conseguem se reinventar frente às tendências do mundo da música e da arte. E, se depender do novo clipe que será lançado nesta sexta-feira (11), achamos que ele pode estar certo. É que, desta vez, a parceria com Anitta rendeu uma música que envereda mais para o pop, mas com um ambiente que tem um toque oriental. Assista ao vídeo no final da matéria.

"Nós estávamos combinando há muito tempo de gravar alguma coisa com ela. A admiramos pela garra e determinação", diz Kauan, se referindo à nova parceira de clipe da dupla. Ele adianta que as batidas da nova música são bem diferentes do ritmo habitual - o sertanejo -, mas aposta que os fãs vão curtir da mesma forma. "Estamos curiosos para saber como a galera vai receber, mas pelo que vimos na internet, por enquanto, estão todos ansiosos e comemorando a parceria", afirma.

Os artistas quando juntam seus trabalhos só ganham. Assim, cada um consegue explorar mais o talento que tem Kauan, dupla de Matheus

"Ao Vivo e a Cores", como é chamada a nova música gravada em São Paulo, já vai fazer parte dos shows que a dupla realizará daqui para frente. O hit estará, também, no novo DVD "Intensamente Hoje" - quinto da carreira de Matheus & Kauan. "Carreira essa que também nos deixa muito feliz. Conseguimos inovar sempre, mas acho que criamos uma identidade que ninguém tira mais da gente. Não importa o que estamos cantando, o público gosta e acho que esse é o maior desafio que enfrentamos hoje", declara.

O novo DVD da dupla também vem repaginado, com clipes de outras músicas inseridos na exibição, e conta também um pouco do dia a dia dos dois. "Mostra nossa rotina, a loucura dos bastidores de um show, a tranquilidade de estar em casa... É um DVD descontraído, mais diferente... Acho que é o mais diferente que já fizemos", reflete Kauan.

Kauan enxerga que essas mudanças são importantes e marcaram a carreira dos dois desde quando gravaram o primeiro DVD da dupla, em Goiânia. "Depois já partimos para Brasília, já fizemos outras parcerias com gente que não é ligada ao sertanejo, como o DJ Alok", lembra. "E acho que essas experiências diferentes só engrandecem. Eu comecei cantando pop, lá atrás, por exemplo, e muita gente é fã do gênero hoje em dia. A música já conseguiu quebrar essas barreiras de divisões. Os artistas quando juntam seus trabalhos só ganham. Assim, cada um consegue explorar mais o talento que tem", conclui.

No material enviado à imprensa, a cantora Anitta foi só elogios para a dupla. Eu adoro os dois. Nos divertimos muito na gravação. Eles são artistas de ponta e muito queridos. Foi uma alegria participar dessa canção. A história se passa dentro do sonho dessa garçonete, que imagina estar cantando com Matheus & Kauan.

Anitta, aliás, de acordo com Kauan, não conseguiu parar de escutar a música até agora. "Direto nós estamos nos comunicando e ela diz que não dá parar deixar de ouvir de novo. Acho que ela gostou bastante e nós também amamos. Somos amigos e isso só fortalece o laço", diz.

ENCANTADOS PELO ESPÍRITO SANTO

"O Espírito Santo é um estado que gostamos muito e com certeza nossa turnê vai passar por ele", dispara Kauan, em entrevista ao Gazeta Online . Ele destaca que os shows nunca param, mas que a agenda das próximas apresentações já está sendo definida. "Estamos adaptando o show novo para ir colocando as músicas novas aos poucos."