Elliot Page para Oprah: 'Felicidade é me sentir confortável em meu corpo'

Elliot Page na capa da revista Time após cirurgia de transição Crédito: Reprodução/ Revista Time

Elliot Page, 34, se emocionou ao falar sobre os pequenos detalhes da rotina que o deixam feliz, desde que assumiu a transsexualidade publicamente, em dezembro de 2020. Em entrevista para Oprah Winfrey, para o quadro The Oprah Conversation, o ator falou sobre a transição pela primeira vez na TV.

"Felicidade é sair do chuveiro, a toalha estar em volta da minha cintura, e olhar no espelho e pensar 'Aqui estou eu'. Não ter um momento em que eu entre em pânico com isso", disse ele.

"Felicidade é ser capaz de tocar o meu peito e me sentir confortável em meu corpo, provavelmente pela primeira vez", completou. O bate-papo completo será divulgado nesta sexta-feira, 30, pelo canal da AppleTV+.

Nesta quarta-feira, 28, Elliot também conversou com a revista americana Vanity Fair e contou que sabia sua identidade de gênero desde criança. "Todas as pessoas trans são tão diferentes, e minha história é absolutamente minha história. Mas sim, quando eu era criança, tinha 100%, de certeza de que eu era um menino. Eu escrevia cartas de amor falsas e as assinava como Jason".

O ator, que fez sucesso em The Umbrella Academy e na saga X-Men, destacou que, neste momento, está voltando a sentir que é a pessoa que sempre pensou ser. "Eu simplesmente não conseguia entender quando me diziam: 'Não, você não é (um menino). Não, você não pode ser isso quando ficar mais velho'", relembrou ele.