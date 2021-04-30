AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Transexual

Elliot Page para Oprah: 'Felicidade é me sentir confortável em meu corpo'

Em entrevista para Oprah Winfrey, para o quadro The Oprah Conversation, o ator falou sobre a transição pela primeira vez na TV

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 08:43

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

30 abr 2021 às 08:43
Elliot Page na capa da revista Time após cirurgia de transição
Elliot Page na capa da revista Time após cirurgia de transição Crédito: Reprodução/ Revista Time
Elliot Page, 34, se emocionou ao falar sobre os pequenos detalhes da rotina que o deixam feliz, desde que assumiu a transsexualidade publicamente, em dezembro de 2020. Em entrevista para Oprah Winfrey, para o quadro The Oprah Conversation, o ator falou sobre a transição pela primeira vez na TV.
"Felicidade é sair do chuveiro, a toalha estar em volta da minha cintura, e olhar no espelho e pensar 'Aqui estou eu'. Não ter um momento em que eu entre em pânico com isso", disse ele.
"Felicidade é ser capaz de tocar o meu peito e me sentir confortável em meu corpo, provavelmente pela primeira vez", completou. O bate-papo completo será divulgado nesta sexta-feira, 30, pelo canal da AppleTV+.
Nesta quarta-feira, 28, Elliot também conversou com a revista americana Vanity Fair e contou que sabia sua identidade de gênero desde criança. "Todas as pessoas trans são tão diferentes, e minha história é absolutamente minha história. Mas sim, quando eu era criança, tinha 100%, de certeza de que eu era um menino. Eu escrevia cartas de amor falsas e as assinava como Jason".
O ator, que fez sucesso em The Umbrella Academy e na saga X-Men, destacou que, neste momento, está voltando a sentir que é a pessoa que sempre pensou ser. "Eu simplesmente não conseguia entender quando me diziam: 'Não, você não é (um menino). Não, você não pode ser isso quando ficar mais velho'", relembrou ele.
Page também falou que decidiu compartilhar sua história para ajudar jovens trans que sofrem preconceito nos Estados Unidos. "Eu sinto alegria e entusiasmo em um momento, e então, no próximo, profunda tristeza ao ler sobre pessoas que querem tirar os cuidados de saúde de afirmação de gênero das crianças. Sinto-me muito grato por estar neste lugar em minha vida e quero usar a força que tenho para ajudar de todas as maneiras que posso."

Veja Também

Alexandre Lima: publicações enaltecem músico e ajudam em campanha

Duda Beat se diz mais 'pé no chão' e lança 2º álbum 'para alegrar pessoas'

'Nomadland' é o grande vencedor do Oscar 2021, que não premia Chadwick Boseman

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Famosos Cirurgia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cerca de 20 quilos de haxixe foram apreendidos pela Polícia Militar em Guarapari
Polícia apreende quase R$ 800 mil em drogas em condomínio em Guarapari
Imagem de destaque
Crea-ES recomenda interdição de rua após vistoria em obra cujas paredes balançaram
Imagem de destaque
Para que serve a erva-de-são-joão? 3 chás e os seus benefícios para a saúde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados