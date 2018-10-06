Eleitos pela ficção: presidentes que marcaram história na TV e no cinema

Há quem brinque que o cenário político no país é mais intrigante do que muito enredo de filme ou seriado. Verdade ou não, o fato é que os bastidores do poder, tanto do Brasil como em outros países, inspiram milhares de roteiros. Listamos alguns presidentes fictícios memoráveis que marcaram pelo seu comportamento, exemplar ou não.

No Brasil, um dos mais conhecidos é Paulo Ventura, personagem do saudoso Domingos Montagner em O Brado Retumbante, minissérie da Globo. Advogado por profissão, Paulo é deputado federal, perseverante no combate à corrupção e vira presidente da República por um acidente.

O ator Milton Gonçalves, que inclusive foi candidato a governador do Rio de Janeiro em 1994, viveu na telona o primeiro presidente negro do Brasil, Ernesto Dantas. O filme de ação Segurança Nacional foi lançado em 2010, dirigido por Roberto Carminati, e fala da luta para combater traficantes latino-americanos que querem dominar a fronteira amazônica.

Um dos personagens mais famosos que chegaram ao poder na ficção é Frank Underwood, interpretado por Kevin Spacey, na série americana House of Cards. Manipulador e cruel, Frank inicia a série como deputado e chega ao poder maximo na segunda temporada. A sexta e última temporada da série da Netflix estreia em novembro e seu trailer sugere que o personagem vivido por Kevin Spacey morreu, já que o ator na vida real foi demitido após as acusações de assédio sexual.

Selina Meyer começa a série Veep, da HBO, como senadora, mas logo na primeira temporada se torna vice-presidente dos Estados Unidos e, ao longo das outras temporadas, chega ao cargo mais elevado. A premiada Julia Louis-Dreyfus dá vida à poderosa na série que terá sua última temporada em 2019.

Andrew Sheperd, personagem de Michael Douglas em Meu Querido Presidente (1995), vive um presidente dos Estados Unidos que, em meio aos planos de reeleição, se envolve com a lobista interpretada por Annette Bening. O envolvimento, claro, acaba prejudicando sua carreira.

A política da vida real é um tema incansável que rende muita inspiração para a ficção. Veja ao lado alguns outros personagens que vestiram a faixa presidencial. Para o bem para o mal.

Quem é quem no poder

David Palmer (Dennis Haysbert) - "24 horas"

O presidente honesto que todo mundo gostaria de ter, Palmer sobrevive à tentativa de golpe, a uma tentativa de assassinado e uma bomba nuclear. Tudo com a ajuda de Jack Bauer, agente que protagoniza a série.

Fitzgerald Grant (Tony Goldwyn) - "Scandal"

O presidente republicano da série disponível na Netflix entra num esquema para chegar à presidência. Quem o ajuda é sua antiga aluna, Olivia Pope, que acaba virando sua amante. O relacionamento chega ao fim após ele assumir o cargo.

Mackenzie Allen (Geena Davis) - "Commander in Chief"

Congressista do estado do Connecticut, nos Estados Unidos, e reitora da Universidade de Richmond, é escolhida como vice-presidente de Teddy Bridges. Após a morte dele, ela vira a primeira mulher a governar o país.

Josiah Bartlet (Martin Sheen) - "The West Wing"

Político popular em uma das séries políticas mais bacanas já feitas, sua carreira política durou 36 anos. Com esclerose múltipla, o presidente manteve isso oculto, mas durante a sua eleição para concorrer à presidência pela segunda vez, ele conta sobre sua condição.

Tom Kirkland (Kiefer Sutherland) - "Designated Survivor"

Durante um evento anual no Congresso dos Estados Unidos, um membro do governo é escolhido para assumir a presidência caso alguma tragédia aconteça. Após um atentado que matou o presidente, ele acaba no posto máximo do país. Disponível na Netflix.

Hernán Blanco (Ricardo Darín) - "A Cordilheira"

Recém-chegado à Casa Rosada, o presidente Blanco é ameaçado por denúncias de desvios às vésperas de viajar para o Chile para discutir a Associação Petroleira do Sul. Ele resolve levar a filha com ele na viagem para ela fugir de tudo isso. Um bom drama exibido nos cinemas este ano.

Richard Graves (Nick Nolte) - "Graves"

O ex-presidente republicano governou durante dois mandatos. Ele tem a missão de corrigir os erros de sua administração e recuperar seu legado 25 anos depois de deixar a Casa Branca. Disponível na Netflix.