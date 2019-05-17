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MÚSICA

Ed Sheeran e Justin Bieber lançam clipe de 'I Don't Care'; assista

Vídeo de música feita em parceria pelos cantores já pode ser conferido no YouTube
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mai 2019 às 20:57

Publicado em 17 de Maio de 2019 às 20:57

17/05/2019 - Ed Sheeran e Justin Bieber em cena do clipe de 'I Don't Care' Crédito: Reprodução de cena do videoclipe ENTITY_apos_ENTITYI DonENTITY_apos_ENTITYt CareENTITY_apos_ENTITY, de Ed Sheeran e Justin Bieber | YouTube / @YouTube / @Ed Sheeran
Os cantores Ed Sheeran e Justin Bieber lançaram o clipe da parceria "I Don't Care" nesta sexta-feira, 17, uma semana após o lançamento oficial da música, no último dia 10. No vídeo, os dois aparecem fantasiados e usam diversas vezes os efeitos do Chroma Key (fundo verde).
>>Ed Sheeran e Justin Bieber anunciam lançamento de música juntos
Na produção, é possível ver Ed Sheeran vestido como um panda em uma festa de gala ou Justin Bieber fantasiado de sorvete em uma floresta ao lado de um dinossauro, entre outros momentos inusitados.
>>BTS lança novo álbum com participações de Halsey e Ed Sheeran
Assista ao clipe de I Don't Care, música de Ed Sheeran e Justin Bieber

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