Ed Sheeran e Justin Bieber lançam clipe de 'I Don't Care'; assista

17/05/2019 - Ed Sheeran e Justin Bieber em cena do clipe de 'I Don't Care' Crédito: Reprodução de cena do videoclipe ENTITY_apos_ENTITYI DonENTITY_apos_ENTITYt CareENTITY_apos_ENTITY, de Ed Sheeran e Justin Bieber | YouTube / @YouTube / @Ed Sheeran

Os cantores Ed Sheeran e Justin Bieber lançaram o clipe da parceria "I Don't Care" nesta sexta-feira, 17, uma semana após o lançamento oficial da música, no último dia 10. No vídeo, os dois aparecem fantasiados e usam diversas vezes os efeitos do Chroma Key (fundo verde).

Na produção, é possível ver Ed Sheeran vestido como um panda em uma festa de gala ou Justin Bieber fantasiado de sorvete em uma floresta ao lado de um dinossauro, entre outros momentos inusitados.