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De volta ao Brasil

Ed Sheeran anuncia dois shows no Brasil em 2019

Os shows fazem parte da Divide Tour
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2018 às 19:21

Publicado em 24 de Outubro de 2018 às 19:21

Quase dois anos depois de cantar no palco de quatro capitais, Ed Sheeran voltará ao País em 2019. De acordo com a Warner Music, o cantor irlandês se apresentará em São Paulo, no Allianz Parque, e em Porto Alegre, na Arena do Grêmio. Os shows ocorrerão no dia 14 de fevereiro, na capital paulista, e no dia 17, em Porto Alegre.
. Crédito: Gerhard Kassner/Reprodução/Instagram @teddysphotos
Os shows fazem parte da Divide Tour, que leva o nome do último álbum do cantor, lançado em 2017. O trabalhou levou o Grammy de Melhor Álbum Pop de 2018. Hits como Castle on The Hill e Shape of You, premiada como Melhor Performance Pop Solo, fazem parte do trabalho.
A pré-venda de ingressos começa no dia 2 de novembro apenas para clientes do Banco do Brasil com cartões Ourocard. As vendas oficiais começam logo depois, no dia 5 de novembro. Os interessados poderão adquirir as entradas no site da Livepass.

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