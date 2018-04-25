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Música

Duo Gus & Vic: Independente com uma pitada de cada som

Da cena indie carioca, duo reúne referências que vão da MPB ao trip hop em novo disco, 'Savana'

Publicado em 24 de Abril de 2018 às 21:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2018 às 21:10
Não tinha como ser mais simbólico: Gustavo Scanferla e Victoria Cosato se conheceram em um karaokê, durante o aniversário de um amigo em comum. Mal sabiam que tempos depois viriam a namorar, casar e formar o duo Gus & Vic, que acaba de lançar o álbum de estreia, Savana.
Com quase três anos de parceria musical, os dois despontam como uma das novas promessas no cenário indie carioca. O primeiro disco da dupla reúne referências tão diversas quanto os gostos do casal. Ele sempre foi afeito ao grunge, ela traz nuances do r&b e do pop. Toda essa mistura resultou em um trabalho coeso, com uma sonoridade talvez incomum.
Hoje em dia, o consumidor de música tem tudo à disposição, consegue ouvir de Megadeth a Claudinho & Bochecha nos serviços de streaming. Quisemos criar a nossa sonoridade. Sentimos que nos completamos bem nisso, dialogamos bem com vários estilos, diz Vic, em entrevista por telefone ao C2.
Antes de conhecer Gustavo, Vic já havia participado de um coral na escola, mas nada muito profissional. Mas seu pai compunha, e estimulava que a filha transitasse bem pelo mundo da música. Já Gustavo chegou a ter banda, mas apenas como hobby. A gravação do Savana veio como a realização de um projeto do casal.
Foi a consolidação de uma experiência. Não somos acadêmicos em música, por exemplo. Mas criamos uma casca fazendo apresentações ao vivo, metemos a cara mesmo, desde cantar em barzinho no Grajaú (bairro do Rio onde Vic morava) até apresentações no HSBC Arena, em shows maiores. Isso fez parte da nossa formação, conta a cantora.
O disco
Daí para frente, tudo somou. A experiência da gravação em estúdio foi fundamental para a construção da identidade do duo. Savana vem, de fato, como um ambiente que demanda esforço, mas que entrega um equilíbrio ao ouvinte. A abertura do disco traz I Promise I Wont Shoot, um trip hop com pitadas do faroeste americano, uma combinação atípica, mas surpreendente.
Uma das duas músicas em português, Noite une a MPB ao indie rock, e já ganhou videoclipe. A canção que encerra o trabalho é Aldebarã, uma composição do pai de Vic, Fred Cosato, com pitadas de jazz.
É como se tivéssemos mantido um pedacinho do sonho do meu pai vivo. Depois disso, ele até voltou a tocar, ficou muito orgulhoso, conclui Vic, que se prepara para o primeiro show do novo álbum com o marido, realizado no próximo mês, no Rio.
Savana. Gus & Vic. Independente, 12 faixas. Disponível nas principais plataformas de streaming.
 

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