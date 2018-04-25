Duo Gus & Vic: Independente com uma pitada de cada som

Não tinha como ser mais simbólico: Gustavo Scanferla e Victoria Cosato se conheceram em um karaokê, durante o aniversário de um amigo em comum. Mal sabiam que tempos depois viriam a namorar, casar e formar o duo Gus & Vic, que acaba de lançar o álbum de estreia, Savana.

Com quase três anos de parceria musical, os dois despontam como uma das novas promessas no cenário indie carioca. O primeiro disco da dupla reúne referências tão diversas quanto os gostos do casal. Ele sempre foi afeito ao grunge, ela traz nuances do r&b e do pop. Toda essa mistura resultou em um trabalho coeso, com uma sonoridade talvez incomum.

Hoje em dia, o consumidor de música tem tudo à disposição, consegue ouvir de Megadeth a Claudinho & Bochecha nos serviços de streaming. Quisemos criar a nossa sonoridade. Sentimos que nos completamos bem nisso, dialogamos bem com vários estilos, diz Vic, em entrevista por telefone ao C2.

Antes de conhecer Gustavo, Vic já havia participado de um coral na escola, mas nada muito profissional. Mas seu pai compunha, e estimulava que a filha transitasse bem pelo mundo da música. Já Gustavo chegou a ter banda, mas apenas como hobby. A gravação do Savana veio como a realização de um projeto do casal.

Foi a consolidação de uma experiência. Não somos acadêmicos em música, por exemplo. Mas criamos uma casca fazendo apresentações ao vivo, metemos a cara mesmo, desde cantar em barzinho no Grajaú (bairro do Rio onde Vic morava) até apresentações no HSBC Arena, em shows maiores. Isso fez parte da nossa formação, conta a cantora.

O disco

Daí para frente, tudo somou. A experiência da gravação em estúdio foi fundamental para a construção da identidade do duo. Savana vem, de fato, como um ambiente que demanda esforço, mas que entrega um equilíbrio ao ouvinte. A abertura do disco traz I Promise I Wont Shoot, um trip hop com pitadas do faroeste americano, uma combinação atípica, mas surpreendente.

Uma das duas músicas em português, Noite une a MPB ao indie rock, e já ganhou videoclipe. A canção que encerra o trabalho é Aldebarã, uma composição do pai de Vic, Fred Cosato, com pitadas de jazz.

É como se tivéssemos mantido um pedacinho do sonho do meu pai vivo. Depois disso, ele até voltou a tocar, ficou muito orgulhoso, conclui Vic, que se prepara para o primeiro show do novo álbum com o marido, realizado no próximo mês, no Rio.

Savana. Gus & Vic. Independente, 12 faixas. Disponível nas principais plataformas de streaming.