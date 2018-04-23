Duo Gisbranco mistura jazz e erudito com pegada mais pop

Duo Gisbranco lança o disco "Pássaros", com pegada mais pop Crédito: Daryan Dornelles/Divulgação

Formado pelas pianistas Bianca Gismonti (filha de Egberto Gismonti) e Cláudia Castelo Branco, o Duo Gisbranco lançou no início deste ano seu terceiro disco, o complexo Pássaros. A novidade do disco são as letras escritas em parceria com o músico paraibano Chico César. Os arranjos, que continuam ecoando Astor Piazzolla, Hermeto Paschoal e o próprio Egberto Gismonti, ficaram a cargo de um time com nomes como André Mehmari, que já trabalhou com Hamilton de Holanda, e Jaques Morelenbaum, que acompanhou ninguém menos que Tom Jobim.

Bianca e Cláudia se conheceram na época de faculdade de música e mostram, nas 15 faixas do Pássaros, todo lirismo e virtuosidade adquiridos nesses mais de 13 anos trabalhando juntas.

Na sala tinham dois pianos e brincávamos de improvisar com umas partituras. Uns professores nos incentivaram a gravar um disco juntas, conta Cláudia, em entrevista por telefone ao C2.

O autointitulado disco sugerido pelos professores saiu em 2008 e era todo instrumental, mas já mostrava nelas uma vontade de experimentar com a voz. Desde o começo fazíamos vocalização, voz como instrumento, mas não com letra, lembra Cláudia, que, ao lado de Bianca, também lançou em 2011, o disco Flor de Abril, em que começaram a flertar mais seriamente com a ideia de ter letras em suas músicas. Ainda faltava um empurrãozinho que veio quando elas conheceram Chico César.

Após conhecermos o Chico, começamos a musicar letras sem intenção de fazer um álbum, mas depois que percebemos que tínhamos material para um disco, passamos a nos empenhar., completa.

POESIA





A relação com o músico paraibano começou em 2009, quando fizeram um show juntos. A ideia do disco, no entanto, nasceu quando o cantor enviou algumas poesias para elas. A adaptação da linguagem poética de Chico para as canções do duo, porém, foi um processo penoso. Tem horas que você fica num beco sem saída. Como nós fizemos tudo juntas, foi mais fácil. Quando eu não conseguia achar uma solução, ela (Bianca) achava, lembra Cláudia.

Outra adaptação que as duas se viram obrigadas a fazer veio com a participação da cantora portuguesa Maria João  ela precisou ter a letra de Bibi e a Bicicleta levemente adaptada para as peculiaridades do português de Portugal.

Tivemos que mudar umas palavras. Ela gravou duas versões, uma em português de Portugal e uma no nosso português. Aí escolhemos a versão de Portugal, conta Cláudia.

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