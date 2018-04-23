Duo Gisbranco mistura jazz e erudito com pegada mais pop

Formado pelas pianistas Bianca Gismonti (filha de Egberto Gismonti) e Cláudia Castelo Branco, o Duo Gisbranco lançou no início deste ano seu terceiro disco, o complexo Pássaros. A novidade do disco são as letras escritas em parceria com o músico paraibano Chico César. Os arranjos, que continuam ecoando Astor Piazzolla, Hermeto Paschoal e o próprio Egberto Gismonti, ficaram a cargo de um time com nomes como André Mehmari, que já trabalhou com Hamilton de Holanda, e Jaques Morelenbaum, que acompanhou ninguém menos que Tom Jobim.
Bianca e Cláudia se conheceram na época de faculdade de música e mostram, nas 15 faixas do Pássaros, todo lirismo e virtuosidade adquiridos nesses mais de 13 anos trabalhando juntas.
Na sala tinham dois pianos e brincávamos de improvisar com umas partituras. Uns professores nos incentivaram a gravar um disco juntas, conta Cláudia, em entrevista por telefone ao C2.
O autointitulado disco sugerido pelos professores saiu em 2008 e era todo instrumental, mas já mostrava nelas uma vontade de experimentar com a voz. Desde o começo fazíamos vocalização, voz como instrumento, mas não com letra, lembra Cláudia, que, ao lado de Bianca, também lançou em 2011, o disco Flor de Abril, em que começaram a flertar mais seriamente com a ideia de ter letras em suas músicas. Ainda faltava um empurrãozinho que veio quando elas conheceram Chico César.
Após conhecermos o Chico, começamos a musicar letras sem intenção de fazer um álbum, mas depois que percebemos que tínhamos material para um disco, passamos a nos empenhar., completa.
POESIA
A relação com o músico paraibano começou em 2009, quando fizeram um show juntos. A ideia do disco, no entanto, nasceu quando o cantor enviou algumas poesias para elas. A adaptação da linguagem poética de Chico para as canções do duo, porém, foi um processo penoso. Tem horas que você fica num beco sem saída. Como nós fizemos tudo juntas, foi mais fácil. Quando eu não conseguia achar uma solução, ela (Bianca) achava, lembra Cláudia.
Outra adaptação que as duas se viram obrigadas a fazer veio com a participação da cantora portuguesa Maria João ela precisou ter a letra de Bibi e a Bicicleta levemente adaptada para as peculiaridades do português de Portugal.
Tivemos que mudar umas palavras. Ela gravou duas versões, uma em português de Portugal e uma no nosso português. Aí escolhemos a versão de Portugal, conta Cláudia.
SERVIÇO
Pássaros
Duo Gisbranco
Mills Records, 15 faixas. R$ 29,90. Disponível para audição no canal do Duo no YouTube.